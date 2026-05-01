આવી ગઈ શુભ ઘડી! ગુજરાતમાં આ તારીખે થશે પ્રિ-મોન્સૂન વરસાદની એન્ટ્રી; જૂનમાં આવશે ભયાનક ચક્રવાત

હોમફોટોઆવી ગઈ શુભ ઘડી! ગુજરાતમાં આ તારીખે થશે પ્રિ-મોન્સૂન વરસાદની એન્ટ્રી; જૂનમાં આવશે ભયાનક ચક્રવાત

Ambalal Patel forecast: ગુજરાતમાં છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી આકરી ગરમી અને લૂના પ્રકોપથી લોકો ત્રાસી ગયા છે. અમદાવાદ અને રાજકોટ જેવા શહેરોમાં પારો 43 ડિગ્રીને પાર કરી ગયો છે. આ કાળઝાળ ગરમી વચ્ચે હવે રાહતના સમાચાર સામે આવ્યા છે. ગુજરાતના જાણીતા હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલે રાજ્યમાં વરસાદ અને પવનને લઈને મહત્વની આગાહી કરી છે.

Updated:May 01, 2026, 08:48 AM IST

6 થી 12 મે: પ્રિ-મોન્સૂન એક્ટિવિટીનો પ્રારંભ

1/5
image

અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા અનુસાર, આગામી 6 થી 12 મે દરમિયાન ગુજરાતમાં પ્રિ-મોન્સૂન એક્ટિવિટી વેગ પકડશે. આ સમયગાળામાં રાજ્યના અનેક વિસ્તારોમાં ગાજવીજ સાથે વરસાદી ઝાપટાં પડી શકે છે. માત્ર એટલું જ નહીં, 23 મેના રોજ પણ અણધાર્યો વરસાદ પડવાની સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી છે.  

આંધી-વંટોળની ચેતવણી

2/5
image

મે મહિનામાં માત્ર વરસાદ જ નહીં, પણ પવનનું જોર પણ વધશે. અંબાલાલ પટેલે ચેતવણી આપી છે કે 11 થી 20 મે દરમિયાન રાજ્યના અનેક ભાગોમાં તીવ્ર આંધી-વંટોળ ફૂંકાઈ શકે છે. ધૂળની ડમરીઓ ઉડવાને કારણે વિઝિબિલિટી ઘટી શકે છે અને ખેતીના પાકને પણ અસર થઈ શકે છે. આ સમયગાળા દરમિયાન પવનની ગતિ સામાન્ય કરતા વધુ રહેવાની શક્યતા છે.

વાવાઝોડાનું સંકટ?

3/5
image

હવામાન નિષ્ણાતના મતે, 15 મે પછી અરબ સાગર અને બંગાળની ખાડીમાં હલચલ વધશે. મેના અંતમાં બંગાળની ખાડીમાં ચક્રવાત સર્જાઈ શકે છે. 8 જૂન બાદ અરબ સાગર સક્રિય થતાં ગુજરાતના દરિયાકાંઠે વાવાઝોડું આકાર લે તેવી પૂરેપૂરી શક્યતા છે.

ગરમીમાં આંશિક ઘટાડો

4/5
image

રાજ્યના લોકોને અસહ્ય ગરમીમાંથી થોડી રાહત મળશે. આગામી દિવસોમાં મહત્તમ તાપમાન 41 થી 42 ડિગ્રી સુધી નીચે આવી શકે છે. કચ્છમાં તાપમાન 40 ડિગ્રીની આસપાસ રહેવાની સંભાવના છે. જોકે, દીવ, દમણ અને દાદરા નગર હવેલી જેવા દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં ભેજનું પ્રમાણ વધુ હોવાને કારણે બફારો અને ઉકળાટ યથાવત રહેશે.  

ખેડૂતો માટે સૂચના

5/5
image

11 થી 20 મે દરમિયાન આવનારા આંધી-વંટોળ અને વરસાદને ધ્યાને રાખી ખેડૂતોએ પોતાના ખેત પેદાશો સુરક્ષિત સ્થળે ખસેડી લેવા અને સતર્ક રહેવા સલાહ આપવામાં આવી છે. દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં હજી પણ ઉકળાટ યથાવત્ રહેશે. દીવ, દમણ અને દાદરા નગર હવેલીમાં ભેજનું પ્રમાણ વધુ હોવાના કારણે લોકોને અસહ્ય ઉકળાટનો સામનો કરવો પડી શકે છે.

Trending Photos