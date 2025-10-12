ચોમાસું તો ગયું, હવે કાતિલ ઠંડીનો વારો! કમોસમી વરસાદ વચ્ચે અંબાલાલની ઠંડીને લઈ મોટી આગાહી
Ambalal Patel Weather Prediction: અંબાલાલ પટેલે વ્યક્ત કરેલા અનુમાન મુજબ 18થી 28 ઓક્ટોબર સુધી રાજ્યના અલગ અલગ વિસ્તારોમાં વરસાદી ઝાપટા વરસી શકે છે. મધ્ય અને ઉત્તર ભારતમા વરસાદ વરસી શકે છે. અંબાલાલ પટેલે સાયક્લોનિક સિસ્ટમ સક્રિય થવાનું અનુમાન વ્યક્ત કર્યું છે. નવેમ્બરમાં મોટુ સાયક્લોન સર્જાય તેવી અંબાલાલ પટેલે આગાહી વ્યક્ત કરી છે. 20 ડિસેમ્બર બાદ સમગ્ર ગુજરાતમાં ઠંડીનું મોજું ફરી વળશે અને આ ઠંડી 20 ફેબ્રુઆરી સુધી યથાવત રહેવાની શક્યતા છે.
હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલ દ્વારા ગુજરાત અને દેશના હવામાન અંગે એક વિસ્તૃત અને મહત્વપૂર્ણ આગાહી કરવામાં આવી છે, જે આગામી તહેવારો અને શિયાળાની ઋતુ પર મોટી અસર કરી શકે છે. તેમની આગાહી મુજબ, ઓક્ટોબરના ઉત્તરાર્ધમાં વાતાવરણમાં પલટો આવશે અને દિવાળીના સમયે માવઠું થવાની શક્યતા છે, જ્યારે ડિસેમ્બર મહિનાથી હાડ થીજાવતી ઠંડીનો અનુભવ થશે.
22 ડિસ્મેબરથી 12 ફેબ્રુઆરી સુધી ઠંડી પડશે : અંબાલાલ પટેલ
અંબાલાલ પટેલનું કહેવું છે કે, 22 ડિસ્મેબરથી 12 ફેબ્રુઆરી સુધી ઠંડી પડશે અને લઘુતમ તાપમાન 8 ડિગ્રીથી પણ નીચું જશે, નવેમ્બરમાં પશ્ચિમી વિક્ષેપની શક્યતા રહેલી છે અને વિક્ષેપના કારણે ન્યૂનતમ-મહત્તમ તાપમાન ઘટશે, 22 ડિસેમ્બર દરમિયાન દેશના ઉત્તરીય પ્રદેશોમાં હિમવર્ષા થઈ શકે છે, આ વખતે હાડ થીજવતી ઠંડી દેશભરમાં પડવાની શકયતા છે અને દિવાળીના સમય દરમિયાન પ્રોપર ઠંડી બેસી જશે અને તેનો અહેસાસ શહેરીજનોને થઈ શકે છે.
રાજ્યના નાગરિકોને દિવાળીના સૌથી મોટા તહેવાર પર પણ વરસાદની ચિંતા સતાવી રહી છે. જો આગાહી સાચી ઠરશે, તો ખેડૂતોથી લઈને સામાન્ય જનતા અને તહેવારની તૈયારીઓમાં લાગેલા લોકોને પણ મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડી શકે છે. અંબાલાલના મતે, આ ફેરફારો ક્લાઇમેટ ચેન્જના સંકેત પણ હોઈ શકે છે. ગુજરાતને આ વરસાદી સંકટમાંથી ક્યારે રાહત મળે છે, તેના પર સૌની નજર રહેલી છે. પશ્ચિમ-મધ્ય અરબી સમુદ્ર પરનું સુસ્પષ્ટ લૉ પ્રેશર આજે તે જ વિસ્તારમાં યથાવત છે. તેની સાથે સંકળાયેલું સાઈક્લોનિક સર્ક્યુલેશન દરિયાની સપાટીથી 5.8 કિમી સુધી વિસ્તરેલું છે. આ સિસ્ટમ પશ્ચિમ-મધ્ય અરબી સમુદ્ર પર પૂર્વ-દક્ષિણપૂર્વ તરફ આગળ વધવાનું અને આગામી 12 કલાક દરમિયાન વધુ નબળું પડીને માત્ર લૉ પ્રેશર એરિયામાં ફેરવાઈ જવાની સંભાવના છે.
ઓક્ટોબર: વાદળછાયું વાતાવરણ અને માવઠાનો સંકેત
અંબાલાલ પટેલના આંકલન મુજબ, ઓક્ટોબર મહિનામાં રાજ્યના હવામાનમાં મોટી હલચલ જોવા મળશે. ૧૩ થી ૧૭ ઓક્ટોબર: આ દિવસો દરમિયાન રાજ્યમાં વાદળછાયું વાતાવરણ રહેવાની શક્યતા છે. ૧૮ થી ૩૦ ઓક્ટોબર: બંગાળના ઉપસાગરમાં લો પ્રેશર (હળવું દબાણ) સર્જાઈ શકે છે. ૧૮ થી ૨૧ ઓક્ટોબર: અરબી સમુદ્રમાં પણ હવામાનની હલચલ જોવા મળશે. માવઠાની શક્યતા: સમુદ્રીય પ્રવૃત્તિઓના કારણે ભેજમાં વધારો થતાં બેસતા વર્ષ (દિવાળી) આસપાસ વાતાવરણ બગડે અને ગુજરાતમાં માવઠું (અનિયમિત વરસાદ) થવાની સંભાવના રહેલી છે.
નવેમ્બર: વાવાઝોડું અને ઠંડીનો પ્રારંભ
નવેમ્બર મહિનામાં હવામાનમાં મોટા પરિવર્તનોનો પ્રારંભ થશે. ૨૩ ઓક્ટોબરથી: ગુજરાતમાં સવારના સમયે ઠંડા પવનો ફૂંકાવાની શરૂઆત થઈ જશે. નવેમ્બરની શરૂઆત: દેશના ઉત્તરીય પર્વતીય પ્રદેશોમાં હિમવર્ષા થવાની શક્યતા છે, જેના કારણે ઠંડીનું મોજું મેદાની વિસ્તારો સુધી પહોંચશે. નવેમ્બરની શરૂઆત (દક્ષિણ ભારત): દક્ષિણ ભારતમાં અતિભારે વરસાદ થવાની સંભાવના છે, જેની અસરના ભાગરૂપે ગુજરાતમાં વાદળછાયું વાતાવરણ રહી શકે છે અને માવઠું થવાની શક્યતા રહેશે. ૧૮ નવેમ્બરથી: બંગાળના ઉપસાગરમાં વાવાઝોડું (ચક્રવાત) થવાની શક્યતા રહેલી છે, જે ગુજરાતના વાતાવરણને પણ પ્રભાવિત કરી શકે છે. ૨૩ થી ૨૬ નવેમ્બર: દેશના ઉત્તરીય પર્વતો પર ફરી હિમવર્ષા થતાં ગુજરાત તરફ ઠંડા પવનો ફૂંકાશે, જેનાથી ઠંડીમાં વધારો થશે.
ડિસેમ્બર: કડકડતી ઠંડીનું મોજું
ડિસેમ્બરમાં હાડ થીજાવતી ઠંડીનો અનુભવ થશે. ૫ થી ૭ ડિસેમ્બર: પશ્ચિમી વિક્ષેપો (Western Disturbances) આવવાના કારણે ઠંડીમાં વધારો થશે. ૨૨ ડિસેમ્બરથી: દેશભરમાં અને ગુજરાત સહિતના મોટાભાગના વિસ્તારોમાં ભારે ઠંડી પડવાની આગાહી છે. ખેડૂતો અને સામાન્ય નાગરિકોએ અંબાલાલ પટેલની આ આગાહીઓને ધ્યાનમાં રાખીને તહેવારોની ઉજવણી અને શિયાળા માટેની તૈયારીઓનું આયોજન કરવું જરૂરી છે.
