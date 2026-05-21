ગુજરાતમાં ચોમાસાને લઈને અંબાલાલ પટેલની મોટી આગાહી: જાણો ક્યારે મળશે ગરમીથી રાહત અને ક્યારે બેસશે ચોમાસું?

Written ByKinjal PatelUpdated byKinjal Patel
Published: May 21, 2026, 02:36 PM IST|Updated: May 21, 2026, 02:36 PM IST

Ambalal Patel forecast: ગુજરાતમાં અસહ્ય ગરમી અને બફારા વચ્ચે હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલે વરસાદ અને ચોમાસાને લઈને એક મહત્વની આગાહી કરી છે. રાજ્યના નાગરિકો જે ક્ષણની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે, તે ગરમીમાંથી રાહત મળવાના સંકેતો હવે દેખાઈ રહ્યા છે. અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા અનુસાર, આગામી દિવસોમાં રાજ્યમાં તાપમાનમાં ક્રમશઃ ઘટાડો નોંધાશે અને પ્રી-મોન્સૂન એક્ટિવિટી જોર પકડશે.

દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં છાંટા પડવાની શક્યતા

રાજ્યમાં આજથી જ વાતાવરણ બદલાય તેવી પૂરેપૂરી શક્યતા છે. સૌરાષ્ટ્રના દરિયાકાંઠાના વિસ્તારો તેમજ દક્ષિણ ગુજરાતના ભાગોમાં હળવો વરસાદ અથવા છાંટા પડી શકે છે. 22 થી 24 મે દરમિયાન ગાજવીજ સાથે વરસાદની આગાહી કરાઈ છે. 22 થી 24 મે દરમિયાન દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્ર અને દક્ષિણ ગુજરાતના વિવિધ ભાગોમાં ગાજવીજ સાથે વરસાદ પડવાની સંભાવના છે. આ ઉપરાંત દ્વારકા, જામનગર અને પોરબંદરના દરિયાકાંઠાના ભાગોમાં પણ મેઘરાજાની એન્ટ્રી થઈ શકે છે.  

27 મે થી ઉકળાટ વધશે: રોહિણી નક્ષત્રનું મહત્વ

વચ્ચે થોડા દિવસ રાહત રહ્યા બાદ 27 મે થી રાજ્યમાં ફરી એકવાર ઉકળાટ અને બફારામાં વધારો થશે. અંબાલાલ પટેલે નક્ષત્રોના આધારે જણાવ્યું છે કે રોહિણી નક્ષત્ર તપે તે ખેતી અને ચોમાસા માટે ખૂબ જ સારું ગણાય છે. રોહિણી નક્ષત્ર ઉતરતી વખતે (તેના અંતિમ દિવસોમાં) થતો વરસાદ પણ શુકનિયાળ અને સારો ગણાય છે.

જૂન મહિનામાં વરસાદનું ટાઈમલાઈન

અંબાલાલ પટેલના મતે જૂન મહિનાની શરૂઆતથી જ વરસાદી માહોલ જામશે. 1 થી 5 જૂને રાજ્યના કેટલાક ભાગોમાં વરસાદ થવાની શક્યતા છે. 8 થી 15 જૂને આ દિવસો વચ્ચે ગુજરાતમાં ચોમાસાનો સત્તાવાર વરસાદ આગળ વધશે. 23 જૂન પછી આદ્રા નક્ષત્ર બેસતાની સાથે જ એટલે કે 23 જૂન બાદ રાજ્યમાં ખૂબ જ સારો અને સાર્વત્રિક વરસાદ જોવા મળશે.

ચોમાસું કેમ ધીમું પડ્યું? કેરળમાં ક્યારે બેસશે ચોમાસું?

હાલમાં 23 મે સુધી નિકોબાર ટાપુઓ પર ભારે વરસાદની શક્યતા છે. જો કે, અરબી સમુદ્રમાં સર્જાયેલી સિસ્ટમ અને પવનોની દિશા બદલાવાને કારણે ચોમાસાની ગતિ આંશિક રીતે ધીમી પડી છે. પરંતુ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી, કારણ કે અરબી સમુદ્રની આ સિસ્ટમ ઓમાન તરફ ફંટાઈ જતાં જ ચોમાસું ફરી ગતિ પકડશે અને આગળ વધશે.   

અંબાલાલ પટેલના અનુમાન મુજબ, 26 મે થી 1 જૂન દરમિયાન ચોમાસું કેરળના કાંઠે દસ્તક આપી શકે છે અને ત્યારબાદ 15 જૂન સુધીમાં ગુજરાતમાં ચોમાસાનો વિધિવત પ્રારંભ થઈ જશે. એકંદરે, આગામી દિવસો ગુજરાત માટે ગરમીથી રાહત અને વાવણીના સારા સમાચાર લઈને આવી રહ્યા છે.  

