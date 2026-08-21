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સપ્ટેમ્બરમાં ધોધમાર વરસાદના એંધાણ! ગુજરાતમાં તહેવારો બગાડશે ભારે વરસાદ, અંબાલાલે કરી સૌથી ડરામણી આગાહી

Written ByKinjal Patel
Published: Aug 21, 2026, 08:46 AM IST|Updated: Aug 21, 2026, 08:46 AM IST

Ambalal Patel Agahi: બંગાળના ઉપસાગરમાં ભેજ દક્ષિણ ચીન અને પેસેફિક મહાસાગરમાં ખેચાઈ રહ્યો છે. બંગાળમાં માત્ર ઉત્તર તરફી સિસ્ટમ બની રહી છે. જેથી ઉત્તર ભારત તરફ વરસાદ વરસી રહ્યો છે. ગુજરાત સહિતના ભાગોમાં ભેજનું પ્રમાણ ઓછું છે. અમદાવાદના વાતાવરણમાં પણ ભેજનું પ્રમાણ ઓછુ છે. અમદાવાદમાં ઓછા ભેજ વાળો પવન ફૂંકાઈ રહ્યો છે. બંગાળ ઉપસાગરમાં દક્ષિણ તરફની સિસ્ટમ બને તો ગુજરાતમાં સારો વરસાદ આવે. 24થી 28 ઓગસ્ટ વચ્ચે વરસાદની સંભાવના રહેલી છે.

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Ambalal Patel Agahi: બંગાળના ઉપસાગરમાં ભેજ દક્ષિણ ચીન અને પેસેફિક મહાસાગરમાં ખેચાઈ રહ્યો છે. બંગાળમાં માત્ર ઉત્તર તરફી સિસ્ટમ બની રહી છે. જેથી ઉત્તર ભારત તરફ વરસાદ વરસી રહ્યો છે. ગુજરાત સહિતના ભાગોમાં ભેજનું પ્રમાણ ઓછું છે. અમદાવાદના વાતાવરણમાં પણ ભેજનું પ્રમાણ ઓછુ છે. અમદાવાદમાં ઓછા ભેજ વાળો પવન ફૂંકાઈ રહ્યો છે. બંગાળ ઉપસાગરમાં દક્ષિણ તરફની સિસ્ટમ બને તો ગુજરાતમાં સારો વરસાદ આવે. 24થી 28 ઓગસ્ટ વચ્ચે વરસાદની સંભાવના રહેલી છે.

ઓગસ્ટના અંતમાં દક્ષિણાવર્તી સિસ્ટમ સક્રિય થવાની શક્યતા2/8

ઓગસ્ટના અંતમાં દક્ષિણાવર્તી સિસ્ટમ સક્રિય થવાની શક્યતા

સામુદ્રિક પેરામીટરોની પ્રતિકૂળતા વચ્ચે જો દક્ષિણ બંગાળ ઉપસાગર સક્રિય થાય અને દક્ષિણાવર્તી સિસ્ટમો બને તો ઓગસ્ટના અંતમાં વાતાવરણ બદલાઈ શકે છે. 24 થી 30 ઓગસ્ટ દરમિયાન રાજ્યના વિવિધ ભાગોમાં વરસાદી માહોલ જામવાની શક્યતા છે. આ સમયગાળા દરમિયાન ઉત્તર-મધ્ય ગુજરાત, પૂર્વ ગુજરાત, સૌરાષ્ટ્ર અને દક્ષિણ ગુજરાતમાં ભારે વરસાદ પડી શકે છે, જ્યારે પશ્ચિમ સૌરાષ્ટ્રમાં છૂટાછવાયા વરસાદી ઝાપટાંની સંભાવના છે. જોકે, રાજસ્થાન તરફ એન્ટી-સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન ઊભું થાય તો તે વરસાદના માર્ગમાં અવરોધ બની શકે છે.  

સપ્ટેમ્બરમાં ગણેશ ચતુર્થી અને તહેવારો પર વરસાદની વકી3/8

સપ્ટેમ્બરમાં ગણેશ ચતુર્થી અને તહેવારો પર વરસાદની વકી

ઓગસ્ટથી સપ્ટેમ્બર દરમિયાન અલ નીનો (El Nino) ની ધાસ્તી હોવા છતાં, ઇન્ડિયન ઓશન ડાઇપોલ (IOD) નિયંત્રિત થતાં સપ્ટેમ્બર મહિનો પાછોતરા વરસાદ તરીકે આશીર્વાદરૂપ સાબિત થઈ શકે છે. સપ્ટેમ્બરના બીજા સપ્તાહમાં ખાસ કરીને 12 અને 13 સપ્ટેમ્બરે હવામાનમાં મોટો પલટો આવવાની આગાહી છે. ગોકુળ આઠમ, પર્યુષણ, ગણેશ ચતુર્થી અને પૂનમ આસપાસ રાજ્યમાં સારો વરસાદ થવાના એંધાણ છે. પશ્ચિમ સૌરાષ્ટ્રમાં અરબ સાગર સક્રિય થવાથી અને હળવા દબાણને લીધે વરસાદી ઝાપટાં પડી શકે છે.

ચોમાસાની પીછેહઠ અને ઓક્ટોબરમાં દરિયાઈ તૂફાનની ચેતવણી4/8

ચોમાસાની પીછેહઠ અને ઓક્ટોબરમાં દરિયાઈ તૂફાનની ચેતવણી

સપ્ટેમ્બરની શરૂઆતથી ઉત્તર ભારતમાંથી ચોમાસાની ધીમે ધીમે પીછેહઠ શરૂ થશે. ચોમાસાના વિદાયના તબક્કામાં 27 સપ્ટેમ્બરથી 5 ઓક્ટોબર દરમિયાન વીજળીના કડાકા-ભડાકા સાથે વરસાદ અને દરિયાકાંઠે ભારે પવન ફૂંકાઈ શકે છે. તે સિવાય 5 અને 17 ઓક્ટોબર આસપાસ દરિયામાં ભારે દબાણ સર્જાવાને કારણે તૂફાન આવવાની કે તટીય વિસ્તારોમાં જોરદાર પવન ફૂંકાવાની શક્યતાઓ રહેલી છે.

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ભારતમાં ચોમાસા અંગે દક્ષિણ ગોળાર્ધના કોઈપણ મોસમી પેરામીટરો હાલ સાનુકૂળ નથી. એમડીઓ (MJO) હાલ 7-7 ફેઝમાં જોવા મળે છે. દક્ષિણ હિંદ મહાસાગરમાં બંગાળના ઉપસાગરનો દક્ષિણવર્તી ભેજ લગભગ 30 થી 35 ભાગોમાં જતો રહે છે. દક્ષિણ ચીનના ભાગમાં પણ વહનનો ભેજ જતો રહે છે. મિસો વેવ (Miso Wave) વિષુવવૃત્ત પર થઈને ઉત્તર-પશ્ચિમ ભારત તરફ ભેજવાળા પવનો લાવવામાં નબળો સાબિત થાય છે. ડાર્વિન અને ઓસ્ટ્રેલિયા નજીકનું ચક્રવાતી પરિભ્રમણ ભેજ ખેંચી લે છે. ઓગસ્ટથી સપ્ટેમ્બર દરમિયાન અલ નીનો (El Nino) ની પણ ધાસ્તી રહેલી છે.

દક્ષિણ બંગાળ ઉપસાગર સક્રિય નથી6/8

દક્ષિણ બંગાળ ઉપસાગર સક્રિય નથી

સામુદ્રિક પેરામીટરોની પ્રતિકૂળતાને કારણે હાલ માત્ર ઉત્તર બંગાળ ઉપસાગર સક્રિય છે, જ્યારે દક્ષિણ બંગાળ ઉપસાગર સક્રિય નથી. દક્ષિણ બંગાળ ઉપસાગર સક્રિય થાય અને તેનો ભેજ ગુજરાત તરફ આવે તો મહારાષ્ટ્ર અને ગુજરાતમાં વરસાદ થઈ શકે. ઉત્તર તરફની સિસ્ટમો સક્રિય હોવાથી વરસાદી વહન પૂર્વ મધ્ય પ્રદેશ થઈને ઉત્તર ભારત તરફ જતું રહે છે. સારા વરસાદ માટે દક્ષિણાવર્તી સિસ્ટમો સક્રિય થાય તો 24 થી 30 ઓગસ્ટ દરમિયાન વરસાદ થવાની શક્યતા છે. 

સપ્ટેમ્બરની શરૂઆતથી ઉત્તર ભારત તરફથી ધીરે ધીરે ચોમાસાની પીછેહઠ7/8

સપ્ટેમ્બરની શરૂઆતથી ઉત્તર ભારત તરફથી ધીરે ધીરે ચોમાસાની પીછેહઠ

ઇન્ડિયન ઓશન ડાઇપોલ (IOD) હજુ જોઈએ તેવો નિયંત્રિત નથી, જે સપ્ટેમ્બર સુધીમાં કદાચ નિયંત્રિત થઈ શકે. 23-24 થી 30 ઓગસ્ટ આસપાસ ગુજરાતના વિવિધ ભાગોમાં વરસાદ થવાની શક્યતા રહે છે. ઉત્તર-મધ્ય ગુજરાત, પૂર્વ ગુજરાત, સૌરાષ્ટ્ર અને દક્ષિણ ગુજરાતના ભાગોમાં ભારે વરસાદની શક્યતા છે. પશ્ચિમ સૌરાષ્ટ્રના ભાગોમાં પણ છૂટાછવાયા વરસાદી ઝાપટાં પડી શકે છે. રાજસ્થાનના ભાગમાં એન્ટી-સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન થાય તો તે વરસાદ માટે નુકસાનકારક સાબિત થઈ શકે. સપ્ટેમ્બરની શરૂઆતથી ઉત્તર ભારત તરફથી ધીરે ધીરે ચોમાસાની પીછેહઠ થતી જોવા મળશે. સપ્ટેમ્બરની શરૂઆતમાં 6 થી 10 તારીખ દરમિયાન વરસાદ થવાની સંભાવના છે. 

સપ્ટેમ્બર માસ પાછોતરા વરસાદ તરીકે સારો વરસાદ લાવશે8/8

સપ્ટેમ્બર માસ પાછોતરા વરસાદ તરીકે સારો વરસાદ લાવશે

ગોકુળ આઠમ આસપાસ છાંટા પડવાની અને પર્યુષણ નિમિત્તે પણ વરસાદની શક્યતા છે. 12મી અને 13મી સપ્ટેમ્બરે હવામાનમાં પલટો આવવાથી વરસાદની શક્યતા વધી જાય છે. સપ્ટેમ્બર માસમાં ગણેશ ચતુર્થી, આઠમ અને પૂનમ પહેલાં સારો વરસાદ થવાની શક્યતા છે. અરબ સાગર સક્રિય થવાથી અને હવાના હળવા દબાણને કારણે પશ્ચિમ સૌરાષ્ટ્રમાં પણ વરસાદ પડી શકે છે. સપ્ટેમ્બર માસ પાછોતરા વરસાદ તરીકે સારો વરસાદ લાવશે તેવી શક્યતા છે. 27 સપ્ટેમ્બરથી 5 ઓક્ટોબર વચ્ચે ગાજવીજ સાથે વરસાદ અને દરિયા કિનારે પવન ફૂંકાવાની શક્યતા છે. 5મી અને 17મી ઓક્ટોબરે દરિયામાં તૂફાન અથવા દરિયા કિનારે જોરદાર પવન ફૂંકાવાની શક્યતાઓ રહેલી છે.  

TAGS:
Gujarat Monsoon 2026
gujarat weather forecast
heavy rain
Ambalal Patel forecast
India Meteorological Department

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