મે મહિનામાં આકરી ગરમી બાદ આવશે ભયાનક વાવાઝોડું, આ તારીખે થશે વરસાદની એન્ટ્રી! અંબાલાલની આગાહી
Ambalal Patel Big Prediction: ગુજરાતના પ્રખ્યાત હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલે આગામી દિવસો માટે રાજ્ય અને દેશના હવામાન અંગે મહત્વની આગાહીઓ કરી છે. તેમની આગાહી મુજબ, મે મહિનામાં ગરમીનો પારો આસમાને પહોંચશે અને ત્યારબાદ વાવાઝોડા તેમજ પ્રી-મોન્સૂન એક્ટિવિટીની શરૂઆત થશે.
ગુજરાતમાં આકરી ગરમીનો પ્રકોપ
ગુજરાતમાં આકરી ગરમીનો પ્રકોપ 11 મેથી રાજ્યમાં ગરમીનું જોર વધવાની પૂરેપૂરી શક્યતા છે. અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા મુજબ, કેટલાક ભાગોમાં તાપમાન 45 ડિગ્રી સુધી પહોંચી શકે છે. અમદાવાદ શહેરમાં આકરી ગરમી પડવાની શક્યતા છે. ઉત્તર ગુજરાત અને પંચમહાલમાં તાપમાન 43 થી 44 ડિગ્રીની આસપાસ રહેશે. સૌરાષ્ટ્ર અને જામનગર પશ્ચિમ સૌરાષ્ટ્રમાં તાપમાન 32-34 ડિગ્રી, જ્યારે જામનગરમાં 35-37 ડિગ્રીની આસપાસ રહેશે. જૂનાગઢ અને આસપાસના વિસ્તારોમાં પણ ગરમીમાં વધારો થશે. દક્ષિણ ગુજરાતમાં તાપમાન 32 થી 34 ડિગ્રીની વચ્ચે રહેવાની શક્યતા છે.
પશ્ચિમી વિક્ષેપ અને ઉત્તર ભારતનું વાતાવરણ
આજથી દેશમાં એક નવા પશ્ચિમી વિક્ષેપ (Western Disturbance) સક્રિય થવાની શક્યતા છે. આના કારણે 10 અને 11 મે દરમિયાન દેશના ઉત્તરીય પર્વતીય વિસ્તારોમાં ભારે હિમવર્ષા થઈ શકે છે. ઉત્તર ભારતના હવામાનમાં 14 મે સુધી સતત ફેરફારો જોવા મળશે.
વાવાઝોડા અને દરિયાઈ હલચલની ચેતવણી
અરબ સાગર અને બંગાળના ઉપસાગરમાં આજથી જ હલચલ વધવાની શરૂઆત થશે. બંગાળનો ઉપસાગરમાં 15 થી 18 મે દરમિયાન એક ભારે વાવાઝોડું નિર્માણ પામી શકે છે. 23 મે સુધીમાં દરિયામાં ઊંચા મોજા ઉછળવાની શક્યતા છે. મે મહિનાના અંતથી 15 જૂન વચ્ચે અરબ સાગરમાં પણ વાવાઝોડું સક્રિય થઈ શકે છે. 8 જૂનથી દરિયાઈ પવનોની દિશામાં મોટો બદલાવ આવશે.
વરસાદ અને ચોમાસાના આગમન અંગે આગાહી
ભીષણ ગરમી અને વાવાઝોડાના સંકેતો વચ્ચે વરસાદને લઈને પણ મહત્વની વિગતો સામે આવી છે. 17 થી 23 મે દરમિયાન ભારે પવન સાથે રાજ્યના વિવિધ ભાગોમાં પ્રી-મોન્સૂન વરસાદની શક્યતા છે. 29-30 મે ના રોજ ફરીથી હવામાન પલટાશે અને દક્ષિણ ગુજરાતમાં માવઠું થઈ શકે છે. 2 થી 4 જૂન વચ્ચે પવન સાથે વરસાદની શક્યતા છે, જ્યારે 8-15 જૂન દરમિયાન પવનનું જોર વધુ રહેશે. અંબાલાલ પટેલના મતે 19 થી 23 જૂન દરમિયાન ગુજરાતના વિવિધ ભાગોમાં વિધિવત ચોમાસું વરસાદ શરૂ થઈ શકે છે.
