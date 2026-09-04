/ક્યાંક અતિવૃષ્ટિ તો ક્યાંક દુષ્કાળ પડશે! ગુજરાતના આ વિસ્તારોને લઈને અંબાલાલની મોટી આગાહી, શિયાળો અને વાવાઝોડાની પેટર્ન બદલાશે!

Ambalal Patel Forecast: ભારતીય ચોમાસા અને વૈશ્વિક હવામાનમાં સતત થઈ રહેલા ફેરફારો વચ્ચે જાણીતા હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલે મહત્વની આગાહી કરી છે. પૅસિફિક મહાસાગરમાં તાપમાનના ફેરફારો અને અલ નીનોની સક્રિયતાને કારણે આગામી સમયમાં ભારતીય ચોમાસાની પેટર્ન અને શિયાળાની ઋતુ પર મોટી અસરો જોવા મળી શકે છે.
હવામાન નિષ્ણાંતના જણાવ્યા અનુસાર, પૅસિફિક મહાસાગરની સમુદ્ર સપાટીના તાપમાનમાં સતત વધારો નોંધાઈ રહ્યો છે. પેરુ કિનારા નજીકનું સમુદ્રનું પાણી સામાન્ય કરતાં વધુ ગરમ થવાને કારણે અલ નીનોની સ્થિતિ સર્જાઈ રહી છે, જેની અસર ગુજરાત સહિત સમગ્ર ભારતના હવામાન પર પડી શકે છે. અલ નીનોની મુખ્ય અસર નવેમ્બર મહિનાથી વધુ સ્પષ્ટ થઈ શકે છે. આ પરિબળ આગામી શિયાળાની ઋતુ પર અને ખાસ કરીને ફેબ્રુઆરી મહિનાના સામાન્ય તાપમાન પર પણ નોંધપાત્ર અસર પહોંચાડી શકે છે.
અલ નીનોની સ્થિતિને કારણે વૈશ્વિક હવામાન પેટર્નમાં મોટા ફેરફારો થવાની શક્યતા છે. પૅસિફિક મહાસાગરમાં ટ્રોપિકલ સ્ટોર્મની શક્યતાઓ વધી રહી છે. ભારતીય ચોમાસા પર આની અસરોને લીધે કેટલાક વિસ્તારોમાં અતિવૃષ્ટિ તો કેટલાક ભાગોમાં દુષ્કાળ જેવી વિષમ પરિસ્થિતિનું જોખમ ઉભું થઈ શકે છે. વૈશ્વિક તાપમાન વધવાથી હવામાનમાં અનિશ્ચિતતામાં વધારો જોવા મળશે.
અંબાલાલ પટેલના અનુમાન મુજબ, ઓક્ટોબરથી ડિસેમ્બર દરમિયાન બંગાળની ખાડીમાં વિવિધ હવામાન સિસ્ટમો સક્રિય થવાની શક્યતા છે. આ ઉપરાંત, ઓક્ટોબર માસ દરમિયાન અરબી સમુદ્રમાં પણ હવામાનમાં મોટા ફેરફારો અને ગતિવિધિઓ જોવા મળી શકે છે. જો અરબી સમુદ્રમાં સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન સર્જાશે, તો સૌરાષ્ટ્રના વિવિધ વિસ્તારોમાં સારા વરસાદની શક્યતાઓ બની રહેશે.
રાજ્યમાં હાલ વરસાદી વિરામ વચ્ચે લોકો માટે મહત્વના સમાચાર એ છે કે વરસાદ માટે હજુ થોડી રાહ જોવી પડશે. અંબાલાલ પટેલની આગાહી મુજબ, પશ્ચિમ બંગાળ તરફથી એક મજબૂત હવામાન સિસ્ટમ ગુજરાત તરફ આગળ વધી રહી છે. આ સિસ્ટમ સક્રિય થતાં જ ૧૫ સપ્ટેમ્બરથી ગુજરાતમાં ફરી એકવાર વરસાદી માહોલ જામશે.
15 સપ્ટેમ્બરથી શરૂ થનારા આ નવા વરસાદી રાઉન્ડમાં મધ્ય ગુજરાત તથા સૌરાષ્ટ્રના વિસ્તારોમાં સારો વરસાદ પડી શકે છે, જ્યારે દક્ષિણ ગુજરાતના વિવિધ ભાગોમાં હળવાથી ભારે વરસાદની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. આ સિવાય સપ્ટેમ્બરના અંત બાદ ઓક્ટોબર મહિનામાં પણ રાજ્યના કેટલાક વિસ્તારોમાં વરસાદી ઝાપટાં કે ચોમાસું વરસાદ થવાની શક્યતાઓ રહેલી છે.