ખતરાની ઘંટડી! ગુજરાતમાં ફરી ફૂંકાશે વાવાઝોડા જેવો પવન, જાણો અંબાલાલ પટેલે કઈ તારીખ આપી?
Ambalal Patel Forecast: ગુજરાતમાં અત્યારે હવામાનના બે અલગ-અલગ મિજાજ જોવા મળી રહ્યા છે. એકતરફ ભરઉનાળે સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશનને કારણે ચોમાસા જેવો માહોલ સર્જાયો છે, તો બીજી તરફ ગરમીનો પારો પણ ધીમે-ધીમે ઊંચકાઈ રહ્યો છે. આગામી 5 દિવસ બાદ રાજ્યમાં માવઠાનું સંકટ યથાવત રહેશે. અંબાલાલે જણાવ્યું છે કે વરસાદ કરતાં ચિંતાનો વિષય પવનનો છે. ગુજરાતના અનેક વિસ્તારોમાં પવનની ગતિ વધારે રહેશે. ગુજરાતમાં 35થી 40 કિમી પ્રતિ કલાક પવનની ગતિ રહેવાની શક્યતા છે. તો સૌરાષ્ટ્રના કેટલાક ભાગોમાં 55ની આસપાસ પવનની ગતિ વધારે રહેવાની શક્યતા રહેશે.
ગુજરાતમાં ઉનાળાની શરૂઆત થતા જ ગરમીનો પારો વધી રહ્યો છે, ત્યાં બીજી તરફ જગતના તાત માટે ચિંતાજનક સમાચાર સામે આવ્યા છે. જાણીતા હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલે રાજ્યમાં ફરી એકવાર કમોસમી વરસાદ પડવાની ગંભીર આગાહી કરી છે. માર્ચ મહિનાના અંતમાં પશ્ચિમી વિક્ષેપ (Western Disturbance) સર્જાવાને કારણે રાજ્યના અનેક ભાગોમાં વાતાવરણ પલટાશે અને તોફાની પવન સાથે વરસાદી ઝાપટાં પડી શકે છે.
ક્યારે અને ક્યાં પડશે વરસાદ?
અંબાલાલ પટેલની આગાહી મુજબ, 26થી 28 માર્ચ દરમિયાન ગુજરાતના હવામાનમાં મોટો ફેરફાર જોવા મળશે. ઉત્તર ભારતમાં સક્રિય થનારા મજબૂત પશ્ચિમી વિક્ષેપની અસર ગુજરાત સુધી પહોંચશે. આ સમયગાળા દરમિયાન રાજ્યના કેટલાક ભાગોમાં વીજળીના કડાકા-ભડાકા અને પવનના સુસવાટા સાથે વરસાદ પડી શકે છે. અમુક સ્થળોએ કરા પડવાની પણ શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. રાજ્યના પાટનગર ગાંધીનગર અને અમદાવાદમાં પણ આ દિવસો દરમિયાન વાદળછાયું વાતાવરણ રહેશે અને છૂટાછવાયા વરસાદી ઝાપટાંની પૂરેપૂરી શક્યતા છે.
તોફાની પવનની ચેતવણી, ખેડૂતો માટે ચિંતાનો વિષય
આ વખતે માત્ર વરસાદ જ નહીં, પરંતુ પવનની ગતિ પણ ખેડૂતો અને નાગરિકોની મુશ્કેલી વધારી શકે છે. પશ્ચિમ સૌરાષ્ટ્ર અને દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં 40 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાઈ શકે છે. ખાસ કરીને ખેતરમાં ઊભા પાકને આ તેજ પવનથી નુકસાન થવાની ભીતિ સેવાઈ રહી છે. હાલમાં રાજ્યમાં ઘઉં, જીરું, વરિયાળી અને રાયડા જેવા રવિ પાકની લણણીની સીઝન ચાલી રહી છે. આવા સમયે જો વરસાદ અને કરા પડે, તો તૈયાર પાકને ભારે નુકસાન થઈ શકે છે. બાગાયતી પાકો જેવા કે કેરીના મોર (ફૂલ) પણ ખરી જવાની શક્યતા રહેલી છે.
હવામાન વિભાગ અને નિષ્ણાતોની આ આગાહીને જોતા, ખેડૂતોને પોતાનો ખેત પેદાશ સુરક્ષિત સ્થળે ખસેડી લેવા અને સાવચેતી રાખવા માટે સૂચન કરવામાં આવ્યું છે. ભરઉનાળે પડી રહેલા આ કમોસમી વરસાદ અને તેજ પવનને કારણે ખેતીના તૈયાર પાકને ભારે નુકસાન પહોંચ્યું છે. કેરી, ઘઉં અને જીરું જેવા પાકો બરબાદ થવાની ભીતિ સેવાઈ રહી છે, જેને પગલે જગતનો તાત ભારે ચિંતામાં મુકાયો છે. કચ્છમાં પણ પવનની ગતિ વધારે રહેવાની શક્યતા રહેશે. જેની મોટી અસર ઘઉંના ઊભા પાક પર થશે. દક્ષિણમાં તો પવનની ગતિ 60 કિમીની આસપાસ રહેવાની શક્યતા રહેશે.
હવે શરૂ થશે ગરમીનો પ્રકોપ
એપ્રિલમાં હીટવેવનું એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે, પરંતુ વચ્ચે વચ્ચે વરસાદી સિસ્ટમના કારણે વરસાદી માહોલ બની રહ્યો છે. હવે તાપમાનમાં પણ વધારો થવાની શરૂઆત થઈ ગઈ છે. આગામી 2 દિવસમાં તાપમાનમાં 3થી 5 ડિગ્રીનો વધારો નોંધાઈ શકે છે. 4 એપ્રિલ પછી રાજ્યમાં કાળઝાળ ગરમીની શરૂઆત થશે. એપ્રિલના પ્રથમ સપ્તાહમાં તાપમાનનો પારો 41થી 42 ડિગ્રી સુધી પહોંચી શકે છે, જે હીટવેવની સ્થિતિ સર્જશે.
