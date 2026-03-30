ભૂમધ્ય સાગરનું તોફાન ગુજરાતમાં લાવશે માવઠું? જાણો તારીખ સાથે અંબાલાલ પટેલની લેટેસ્ટ આગાહી
Ambalal Patel's big prediction: ગુજરાતમાં છેલ્લા 24 કલાકમાં ભલે વરસાદ નોંધાયો નથી, પરંતુ હવામાનમાં આવેલા પલટાએ જનતાએ ગરમીથી રાહત આપી દીધી છે. વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ અને ટર્ફની સંયુક્ત અસરને કારણે ગુજરાતના અનેક જિલ્લાઓમાં વરસાદી માહોલ જામવાની શક્યતા છે. હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, પવનની ગતિમાં વધારા સાથે તાપમાનમાં પણ ઘટાડો નોંધાશે.
આ જિલ્લાઓમાં વરસાદની સંભાવના
હવામાન વિભાગના લેટેસ્ટ બુલેટીન મુજબ, આજે સૌરાષ્ટ્ર, કચ્છ અને ઉત્તર ગુજરાતમાં પવન સાથે વરસાદ પડી શકે છે. ખાસ કરીને નીચેના જિલ્લાઓમાં મેઘરાજાની એન્ટ્રીની પૂરી શક્યતા છે. જેમાં સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છની વાત કરીએ તો દ્વારકા, પોરબંદર, જામનગર, મોરબી, રાજકોટ, સુરેન્દ્રનગર અને કચ્છ. જ્યારે ઉત્તર ગુજરાતની વાત કરીએ તો બનાસકાંઠા, પાટણ, મહેસાણા અને સાબરકાંઠામાં વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે.
હવામાન વિભાગનું 'નાઉકાસ્ટ' બુલેટીન
આજે સવારે 7 વાગ્યાથી આગામી 3 કલાક માટે જાહેર કરાયેલા બુલેટીન મુજબ, રાજ્યના વિવિધ ભાગોમાં હળવા વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. જેમાં દ્વારકા, જામનગર, પોરબંદર, કચ્છ અને મોરબીમાં હળવો વરસાદ પડી શકે છે. જ્યારે દાહોદ, છોટાઉદેપુર, મહીસાગર, પંચમહાલ, નર્મદા અને સુરતમાં પણ વરસાદી ઝાપટાની શક્યતા છે. રાજકોટ, સાબરકાંઠા, બનાસકાંઠા, અરવલ્લી અને તાપીમાં વાદળછાયા વાતાવરણ વચ્ચે હળવો વરસાદ થવાની સંભાવના છે.
પવનની ગતિ અને તાપમાનમાં ફેરફાર
વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સને કારણે આગામી 4 દિવસમાં તાપમાનમાં 2 થી 3 ડિગ્રીનો ઘટાડો જોવા મળશે, જેનાથી ગરમીનું જોર ઘટશે. અમદાવાદ શહેરમાં વાદળછાયું વાતાવરણ રહેશે અને તાપમાન 37 ડિગ્રીની આસપાસ રહેવાની શક્યતા છે. ગાંધીનગરમાં મહત્તમ તાપમાન 36 ડિગ્રી નોંધાઈ શકે છે. જ્યારે પવનની ગતિ વરસાદ દરમિયાન 30 થી 40 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાઈ શકે છે.
આગામી દિવસોની આગાહી
હવામાન વિભાગના મતે 30 તારીખે રાજ્યના આઇસોલેટેડ (છૂટાછવાયા) વિસ્તારોમાં થન્ડરસ્ટ્રોમ (ગાજવીજ) સાથે વરસાદની આગાહી છે. આટલું જ નહીં, 2 અને 3 તારીખે ફરી એકવાર રાજ્યમાં વરસાદી રાઉન્ડ જોવા મળી શકે છે. ખેડૂતો અને નાગરિકોને વાતાવરણમાં આવતા આ ફેરફારને ધ્યાનમાં રાખીને જરૂરી સાવચેતી રાખવા સલાહ આપવામાં આવે છે.
અંબાલાલ પટેલે આગાહી કરી છે કે, દેશના ઉત્તરીય ભાગોમાં એક પછી એક મજબૂત પશ્ચિમી વિક્ષેપ (વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ) સક્રિય થવા જઈ રહ્યા છે. આ સિસ્ટમની અસર પંજાબ, હરિયાણા અને રાજસ્થાનની સાથે ઉત્તર ગુજરાતમાં પણ વ્યાપક પ્રમાણમાં જોવા મળશે. આ દરમિયાન પવનની ગતિ 60થી 70 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક રહેવાની શક્યતા છે, જે એટલી પ્રચંડ હશે કે કાચા મકાનોના છાપરા પણ ઉડી શકે છે. મધ્ય ગુજરાતમાં પણ પશ્ચિમી વિક્ષેપની સીધી અસર જોવા મળશે.
આ આગાહી મુજબ, ખાસ કરીને બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠા, અરવલ્લી અને પંચમહાલ સહિતના ઉત્તર ગુજરાતના ભાગોમાં મજબૂત વેધર સિસ્ટમ સર્જાશે, જેના કારણે વીજળીના કડાકા-ભડાકા સાથે કમોસમી વરસાદ પડી શકે છે. અંબાલાલે વધુમાં જણાવ્યુ કે, ત્રીજી એપ્રિલે આ સિસ્ટમ વધુ મજબૂત બની ગુજરાત તરફ આગળ વધશે. 5 એપ્રિલે ફરી એક નવો પશ્ચિમી વિક્ષેપ આવશે, જે પવનની ગતિમાં વધારો કરશે. 8થી 16 એપ્રિલે આ ગાળો સૌથી વધુ પ્રભાવિત રહેશે, જેમાં એક પછી એક વિક્ષેપોને કારણે તાપમાનમાં ઘટાડો નોંધાશે પરંતુ વાતાવરણમાં અસ્થિરતા જળવાઈ રહેશે.
