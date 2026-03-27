મે-જૂનમાં ચક્રવાતનો ખતરો! ગુજરાતમાં ફરી કઈ તારીખથી શરૂ થશે કમોસમી વરસાદ? તારીખ સાથે અંબાલાલની આગાહી

Ambalal Patel Forecast: ગુજરાતમાં બદલાતા હવામાન વચ્ચે જાણીતા હવામાન નિષ્ણાત અને જ્યોતિષી અંબાલાલ પટેલે આગામી મહિનાઓ માટે મહત્વની આગાહી કરી છે. માર્ચના અંતથી લઈને જૂન મહિના સુધી રાજ્યમાં કુદરતી આફતો અને ભારે ગરમીનો બેવડો માર પડવાની શક્યતા છે. 26 માર્ચ બાદ માર્ચના અંતિમ સપ્તાહમાં હવામાનમાં ભારે પરિવર્તન આવશે. એક પછી એક વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ આવવાને કારણે ગુજરાતના વાતાવરણમાં પલટો આવશે.

Updated:Mar 27, 2026, 07:16 PM IST

એપ્રિલમાં તોફાની પવન સાથે માવઠું

એપ્રિલ મહિનાની શરૂઆત ખેડૂતો માટે ચિંતાજનક બની શકે છે. 4 થી 10 એપ્રિલ દરમિયાન પશ્ચિમ વિક્ષેપો ભારે અસર કરશે. કેટલાક વિસ્તારોમાં 40 થી 50 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાઈ શકે છે. ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રમાં એપ્રિલના બીજા અઠવાડિયામાં 'પ્રિ-મોન્સૂન એક્ટિવિટી'ના કારણે વરસાદી ઝાપટાં પડવાની શક્યતા છે.

માર્ચના અંતમાં હવામાનમાં મોટો પલટો

અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા અનુસાર, અત્યારે એક મધ્ય કક્ષાનો પશ્ચિમ વિક્ષેપ (Western Disturbance) સક્રિય થયો છે, જેની અસર ઉત્તર ભારતના પર્વતીય વિસ્તારોમાં હિમવર્ષા તરીકે જોવા મળશે. જોકે, ગુજરાતમાં તેની અસર મર્યાદિત રહેશે. પરંતુ 24 માર્ચની આસપાસ બીજો પશ્ચિમી વિક્ષેપ આવશે, જેના કારણે ઉત્તર ગુજરાત, મધ્ય ગુજરાત અને કચ્છના ભાગોમાં વાદળછાયું વાતાવરણ રહેશે. 

ખેડૂતો અને APMC માટે ચેતવણી

કમોસમી વરસાદની ભીતિને જોતા અંબાલાલ પટેલે ખેડૂતોને સાવચેત રહેવા અપીલ કરી છે. ખેતરમાં કાપણી કરેલો કે ખુલ્લામાં રાખેલો માલ સુરક્ષિત સ્થળે ખસેડવા અથવા ઢાંકીને રાખવાની સૂચના આપી છે. આ ઉપરાંત, APMC (માર્કેટ યાર્ડ) માં પણ વેપારીઓ અને ખેડૂતોનો માલ પલળી ન જાય તેની તકેદારી રાખવા જણાવાયું છે.  

મે માસમાં ગરમીનો પારો 47 ડિગ્રી વટાવશે

આ વર્ષે ઉનાળો આકરો રહેવાની આગાહી છે. એપ્રિલના મધ્ય ભાગથી ગરમીમાં વધારો થશે અને મે માસ દરમિયાન તાપમાન 47 ડિગ્રી સેલ્સિયસ સુધી પહોંચી શકે છે. કાળઝાળ ગરમીને કારણે જનજીવન પ્રભાવિત થવાની પૂરેપૂરી શક્યતા છે.

ગુજરાતમાં સમુદ્રમાં ચક્રવાત અને ચોમાસાની સ્થિતિ

ચોમાસા પૂર્વે સમુદ્રમાં હલચલ તેજ બનશે. 20 એપ્રિલથી જૂન શરૂઆતમાં બંગાળના ઉપસાગરમાં ચક્રવાત સર્જાવાની શક્યતા છે. 20 મે થી 20 જૂન દરમિયાન અરબી સમુદ્ર અને બંગાળનો ઉપસાગર બંને સક્રિય થશે, જેના કારણે અરબી સમુદ્રમાં પણ ચક્રવાતની શક્યતા રહેલી છે. સામાન્ય રીતે જૂન મહિનામાં ચોમાસાની શરૂઆત થશે, પરંતુ આ વખતે સપ્ટેમ્બર મહિના સુધી પાછોતરો વરસાદ પણ સારો રહેવાની આશા અંબાલાલ પટેલે વ્યક્ત કરી છે.

