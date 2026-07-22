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હવે ગુજરાતમાં પૂરનો ખતરો! અંબાલાલ પટેલની ખતરનાક આગાહી: આ વિસ્તારોમાં રેડ એલર્ટ સાથે સાંબેલાધાર વરસાદથી પૂરનો ખતરો

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 22, 2026, 08:49 AM IST|Updated: Jul 22, 2026, 08:49 AM IST

Gujarat Rain Alert: ગુજરાતમાં મેઘરાજાનો અત્યંત તોફાની અને આક્રમક અવતાર શરૂ થઈ ચૂક્યો છે. અપર એર સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન અને ટ્રફ લાઈન સક્રિય થવાના કારણે સમગ્ર રાજ્યમાં જળતાંડવની સ્થિતિ સર્જાઈ છે. આજે સવારના 6 વાગ્યાથી અત્યાર સુધીમાં રાજ્યના 162 તાલુકાઓમાં સાર્વત્રિક વરસાદ નોંધાયો છે, જેમાં દક્ષિણ ગુજરાતના નવસારીના વાંસદામાં સૌથી વધુ 5 ઈંચ વરસાદ ખાબક્યો છે. દરિયામાં સર્જાયેલા ભારે કરંટને કારણે જાફરાબાદ અને માંગરોળ બંદર પર 3 નંબરનું ભયસૂચક સિગ્નલ લગાવી દેવામાં આવ્યું છે.

અંબાલાલ પટેલની ખતરનાક આગાહી: ઉત્તર અને મધ્ય ગુજરાતમાં પૂરનો ખતરો!1/5

અંબાલાલ પટેલની ખતરનાક આગાહી: ઉત્તર અને મધ્ય ગુજરાતમાં પૂરનો ખતરો!

હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલે એવી ભયાનક આગાહી કરી છે જે સાંભળીને જ રૂંવાડા ઉભા થઈ જાય. તેમની આગાહી મુજબ આગામી દિવસો કુદરતના કોપ સમાન સાબિત થઈ શકે છે. મધ્ય અને ઉત્તર ગુજરાતમાં મેઘરાજા 24થી 27 જુલાઈ વચ્ચે તબાહી મચાવશે. ગોધરા, લુણાવાડા અને દાહોદમાં સાંબેલાધારે વરસાદને કારણે પૂરની ગંભીર પરિસ્થિતિ ઊભી થઈ શકે છે. 

મેઘરાજાનો આ રાઉન્ડ નદીઓને બે કાંઠે છલકાવશે2/5

મેઘરાજાનો આ રાઉન્ડ નદીઓને બે કાંઠે છલકાવશે

અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા મુજબ, મેઘરાજાનો આ રાઉન્ડ નદીઓને બે કાંઠે છલકાવશે અને નીચાણવાળા વિસ્તારોને પાણીમાં ગરકાવ કરીને જળબંબાકાર કરી દેશે. મહેસાણા, પાટણ, સાબરકાંઠા, અરવલ્લી અને બનાસકાંઠામાં 27 જુલાઈ સુધી આકાશી વીજળી સાથે તોફાની વરસાદ વરસશે. કચ્છના પણ કેટલાક વિસ્તારોમાં તબાહી મચાવતો વરસાદ પડી શકે છે. 

હવામાન વિભાગનું તાજું 'નાઉકાસ્ટ'3/5

હવામાન વિભાગનું તાજું 'નાઉકાસ્ટ'

હવામાન વિભાગે તાજેતરમાં જ રાજ્ય માટે આગામી 3 કલાકનું 'નાઉકાસ્ટ' બુલેટિન જાહેર કર્યું છે. વલસાડ, નવસારી, ડાંગ, સુરત, તાપીમાં ગાજવીજ અને પવન સાથે અત્યંત ભારે વરસાદ પડી શકે છે. દમણ અને દાદરા નગર હવેલીમાં તોફાની પવન સાથે ભારે વરસાદ પડી શકે છે. ભાવનગર, અમરેલી, ગીર સોમનાથ, ભરૂચ, નર્મદા, બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠામાં વીજળીના ચમકારા સાથે મધ્યમ વરસાદ રહેશે. અમદાવાદ, ગાંધીનગર, રાજકોટ, કચ્છમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદી ઝાપટાં પડી શકે છે. 

દક્ષિણ ગુજરાતમાં આકાશી આફત: 98 રસ્તા બંધ, 'રેડ એલર્ટ' જાહેર4/5

દક્ષિણ ગુજરાતમાં આકાશી આફત: 98 રસ્તા બંધ, 'રેડ એલર્ટ' જાહેર

હવામાન વિભાગ દ્વારા આજે નવસારી, વલસાડ, દમણ અને દાદરા નગર હવેલીમાં અત્યંત ભારે વરસાદનું 'રેડ એલર્ટ' જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. સતત વરસી રહેલા મુશળધાર વરસાદને કારણે નવસારી જિલ્લામાં 98 જેટલા રસ્તાઓ બંધ થઈ ગયા છે, જેનાથી જનજીવન અસ્તવ્યસ્ત બન્યું છે. સુરત, તાપી, ડાંગ અને દમણમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદની શક્યતા છે. જ્યારે ભરૂચ, નર્મદા, વડોદરા અને બોટાદમાં વાવાઝોડા જેવા ભારે પવન સાથે વરસાદની આશંકા છે. દરિયામાં ભારે કરંટ હોવાથી માછીમારોને આગામી 3 દિવસ સુધી દરિયો ન ખેડવાની કડક સૂચના આપવામાં આવી છે.  

તંત્રની અપીલ અને સાવચેતીના પગલાં5/5

તંત્રની અપીલ અને સાવચેતીના પગલાં

ભારે વરસાદને પગલે નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પાણી ભરાવાની અને મુખ્ય માર્ગો પર ટ્રાફિક જામની વિકટ સમસ્યા સર્જાઈ શકે છે. તંત્રે તકેદારીના ભાગરૂપે એલર્ટ જાહેર કરી દીધું છે. ખરાબ હવામાન અને આકાશી વીજળી પડવાની ગંભીર શક્યતાઓને ધ્યાનમાં રાખીને તમામ નાગરિકોને સુરક્ષિત સ્થળે રહેવા, બિનજરૂરી બહાર ન નીકળવા અને વરસાદ સમયે ઝાડ કે વીજળીના થાંભલા નીચે આશરો ન લેવા ખાસ અપીલ કરવામાં આવી છે.

TAGS:
Gujarat Monsoon 2026
gujarat weather forecast
heavy rain
Ambalal Patel forecast

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