‘ખેડૂતોના મોઢે આવેલો કોળિયો છીનવી લે’ તેવી ગુજરાતમાં સ્થિતિ સર્જાશે! અંબાલાલ પટેલની ઘાતક આગાહી!

Ambalal Patel Weather Forecast: અંબાલાલ પટેલે ગુજરાતના હવામાનમાં પલટાની આગાહી કરી દીધી છે. ગુજરાતમાં હાલ ઉત્તરથી ઉત્તરપૂર્વના પવનો ફૂંકાઈ રહ્યા છે. બીજી બાજુ આજે સવારથી અમદાવાદ-ગાંધીનગર સહિત અનેક વિસ્તારોમાં વાદળછાયું વાતાવરણ જોવા મળી રહ્યું છે. 18 ફેબ્રુઆરી પછી હળવું વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ સક્રિય થશે. તેની અસર મેદાની ભાગો પર થવાની શક્યતા રહેશે રાજસ્થાનના ભાગોમાં વાદળછાયું વાતાવરણ રહેશે. કચ્છના ભાગોમાં પણ વાદળછાયું વાતાવરણ રહી શકે. 
 

Updated:Feb 17, 2026, 08:20 AM IST

અંબાલાલ પટેલે વધુમાં જણાવ્યું કે, 18 ફેબ્રુઆરીએ બંગાળના ઉપસાગરમાં એક લો પ્રેશર બનવાની શક્યતાઓ રહેશે. જેમાંથી વેલ માર્ક લો પ્રેશરમાં પરિવર્તિત બનવાની શક્યતા રહે. તેનો ભેજ અરબી સમુદ્રમાં આવે તો હલચલ જોવા મળે. સૌરાષ્ટ્ર, દક્ષિણ ગુજરાત દરિયાકાંઠાના ભાગોમાં કંઈક અંશે અસર થઈ શકે. આ સાથે જણાવ્યું કે, 25થી 28 ફેબ્રુઆરીમાં દક્ષિણ ગુજરાતના ભાગો આહવા, વલસાડ, નવસારી અને સુરતના ભાગોમાં અસર થવાની શક્યતા. સૌરાષ્ટ્રના દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં ક્યાંક ક્યાંક તેની અસર થઈ શકે. વાદળછાયું વાતાવરણ અથવા કમોસમી વરસાદની શક્યતા રહે. 

અંબાલાલ પટેલે જણાવ્યું છે કે, ઉત્તર ગુજરાત અને મધ્ય ગુજરાતના ભાગોમાં પણ વાદળવાયુ કે કંઈક છાંટા પડી શકે. હાલમાં આગામી બે-ત્રણ દિવસમાં ગુજરાતના હવામાનમાં પલટો આવવાની શક્યતાઓ રહેશે. પવન સાથે ક્યાંક વાદળછાયું વાતાવરણ જણાય. ગુજરાતના ખેડૂતો માટે એક માઠા સમાચાર મળી રહ્યા છે. વાદળછાયું વાતાવરણ અને ભેજના લીધે જીરા પાક પર તેની અસર રહેતા ચરમી આવી શકે એટલે ખેડૂતોએ પાક સંરક્ષણના પગલાં લેવા. ઘઉંના પાકને પણ અસર થઈ શકે. જગતનો તાત અત્યારથી જ પાક સુરક્ષાને લઈને ચિંતાતુર બન્યો છે, કારણ કે કમોસમી પવન અને કરા તૈયાર પાકને નુકસાન પહોંચાડી શકે છે.

છત્રી અને એસી બંને તૈયાર રાખવા પડશે

હવામાન વિભાગે આગાહી કરી છે કે આગામી સાત દિવસ દરમિયાન સૌરાષ્ટ્ર કચ્છ સહિત ગુજરાતભરમાં લઘુત્તમ તાપમાનમાં કોઈ મોટો ફેરફાર થવાની શક્યતા નથી. આગામી શુક્રવાર એટલે કે, 20મી ફેબ્રુઆરી સુધી સૌરાષ્ટ્ર કચ્છ સહિત ગુજરાતભરમાં હવામાન શુષ્ક રહેવાની આગાહી આપવામાં આવી છે. એટલે કે, હાલ ગરમીમાંથી કોઈ રાહત મળવાના એંધાણ નથી. આગામી દિવસોમાં ગુજરાતીઓએ છત્રી અને એસી બંને તૈયાર રાખવા પડે તેવી વિચિત્ર સ્થિતિ સર્જાશે. આ બેવડી ઋતુ સામાન્ય લોકોના સ્વાસ્થ્ય માટે પણ પડકારજનક સાબિત થશે, કારણ કે તાપમાનમાં આવતો આ અચાનક બદલાવ વાયરલ ઇન્ફેક્શનનું જોખમ વધારી શકે છે.   

મધ્ય પ્રદેશમાં પણ 18 અને 19 ફેબ્રુઆરીએ વાવાઝોડા સાથે વરસાદની શક્યતા છે. આગામી ત્રણ દિવસ હવામાનના દૃષ્ટિકોણથી મહત્વપૂર્ણ રહેશે, અને ઘણા વિસ્તારોમાં અચાનક ફેરફાર થઈ શકે છે. પશ્ચિમ ઉત્તર પ્રદેશ, મધ્ય પ્રદેશ, જમ્મુ અને કાશ્મીર, લદ્દાખ, હિમાચલ પ્રદેશ, ઉત્તરાખંડ, પંજાબ, હરિયાણા, રાજસ્થાન, અરુણાચલ પ્રદેશ અને આંદામાન અને નિકોબાર ટાપુઓમાં વરસાદની ચેતવણી જારી કરવામાં આવી છે. પાકિસ્તાન નજીકના ભાગોમાં અસર થવાની શક્યતા રહેશે. દેશના ઉત્તરીય પર્વતીય ભાગોમાં બરફ વર્ષા અને કમોસમી વરસાદ થવાની શક્યતા રહેશે. મેદાની ભાગોમાં 5થી 20 મિલિમીટર વરસાદ થવાની શક્યતા રહે. 

પશ્ચિમી વિક્ષેપ સક્રિય થવાથી ઉત્તર ભારતથી લઈને પહાડી રાજ્યો સુધી હવામાનની પેટર્ન બદલાશે. ઘણા રાજ્યોમાં વરસાદ અને હિમવર્ષાની અપેક્ષા છે, જ્યારે દક્ષિણ અને પશ્ચિમ ભારતના કેટલાક રાજ્યોમાં તાપમાનમાં વધારો થવાની ધારણા છે. હવામાન વિભાગ અનુસાર, જમ્મુ કાશ્મીર, લદ્દાખ અને હિમાચલ પ્રદેશના ઊંચાઈવાળા વિસ્તારોમાં હિમવર્ષા થવાથી ઠંડીનો નવો રાઉન્ડ શરૂ થશે, જ્યારે દિલ્હી એનસીઆર સહિતના મેદાની વિસ્તારોમાં વાદળછાયા આકાશ સાથે તાપમાનમાં વધઘટ જોવા મળશે. હવામાનમાં આ પરિવર્તન મુખ્યત્વે પશ્ચિમી પવનોના પ્રભાવ હેઠળ થઈ રહ્યું છે, જે આગામી 19 ફેબ્રુઆરી સુધી જારી રહે તેવી શક્યતા છે.

