"તબાહીવાળી આગાહી", કહાની હજું પુરી થઈ નથી! નવેમ્બરમાં 'શક્તિ' કરતાં વધુ શક્તિશાળી વાવાઝોડું ત્રાટકશે!
Ambalal Patel Weather Pridiction: હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલ દ્વારા એક મોટી આગાહી કરવામાં આવી છે. જેમાં તેમણે જણાવ્યું છે કે દિવાળીના તહેવારની મજા વરસાદ બગાડી શકે છે. આગામી 17 તારીખથી 28 તારીખની વચ્ચે ગુજરાતના વિવિધ વિસ્તારોમાં વરસાદી ઝાપટા પડી શકે છે, જેનું કારણ સાયક્લોનિક સિસ્ટમ સક્રિય થતા વાતાવરણમાં આવતો બદલાવ છે. અંબાલાલ પટેલે નવેમ્બરમાં એક નવા ચક્રવાત અને વાવાઝોડાની ચેતવણી આપી છે નવેમ્બરમાં આ રાજ્યમાં એક ચક્રવાત તબાહી મચાવશે.
નવેમ્બર મહિનામાં એક મોટું સાયક્લોન સર્જાય તેવી શક્યતા પણ વ્યક્ત કરી છે, જેના કારણે મધ્ય ભારત અને પૂર્વ ભારતના અનેક વિસ્તારોમાં પણ ભારે વરસાદની સંભાવના છે. વધુમાં અંબાલાલ પટેલે જણાવ્યું કે, 20 ડિસેમ્બર બાદ સમગ્ર ગુજરાતમાં ઠંડીનું મોજું ફરી વળશે અને આ ઠંડી 20 ફેબ્રુઆરી સુધી યથાવત રહેવાની શક્યતા છે. આગામી મહિનાઓમાં ગુજરાત વરસાદ, તોફાન અને ઠંડીના ત્રિવિધ પ્રકોપનો સામનો કરશે. આ ચેતવણી ખેડૂતોને સતર્ક રહેવાની સલાહ આપે છે.
ગુજરાતના ખેડૂતો માટે ફરી ચિંતાના સમાચાર સામે આવ્યા છે. આગામી 3 મહિનામાં 3 અલગ અલગ ઋતુનો અહેસાસ થશે. આજથી 13મી સુધી વાતાવરણમાં રહી શકે છે પલટો. આગામી 24 કલાક દરમિયાન ખાસ કરીને સૌરાષ્ટ્રના જિલ્લાઓ દ્વારકા, પોરબંદર, જૂનાગઢ, ગીર સોમનાથ, અમરેલી, ભાવનગર અને દક્ષિણ ગુજરાતના જિલ્લાઓ ભરૂચ, નર્મદા, સુરત, તાપી, નવસારી, ડાંગ, વલસાડ તથા સંઘ પ્રદેશોમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદની શક્યતા છે. વરસાદની આગાહીને પગલે તમામ દરિયાકાંઠે DC-1 સિગ્નલ લગાવી દેવામાં આવ્યું છે.
હવામાન વિભાગે ગુજરાત રાજ્યમાં સામાન્યથી મધ્યમ વરસાદની આગાહી કરી છે, જેનું મુખ્ય કારણ વેલમાર્ક લો પ્રેશર સિસ્ટમનું સક્રિય થવું છે. આ સિસ્ટમને કારણે વાતાવરણમાં ભેજનું પ્રમાણ વધ્યું છે અને રાજ્યના મોટા ભાગના વિસ્તારોમાં વરસાદી માહોલ સર્જાશે. જો કે, વરસાદની આગાહી વચ્ચે પણ દિવસ દરમિયાન ગરમીનો પારો ઊંચકાઈ શકે છે, જેનાથી ભેજવાળી ગરમી (બફારો)નો અનુભવ થઈ શકે છે. વિભાગે નાગરિકો અને ખાસ કરીને ખેડૂતોને આ હવામાન પલટાને ધ્યાનમાં રાખીને સાવચેતી રાખવાની સલાહ આપી છે.
ખેડૂતો માટે સાવધાનીનો સમય
ગુજરાતના ખેડૂતો અંબાલાલ પટેલની આગાહીઓને ગંભીરતાથી લે છે. તેમના મતે, વાવણી અને લણણી દરમિયાન ભારે વરસાદ પાકને નુકસાન પહોંચાડી શકે છે. હવામાન વિભાગે એવી ચેતવણી પણ જારી કરી છે કે ચોમાસુ વિદાય ન થાય ત્યાં સુધી છૂટાછવાયા વરસાદ ચાલુ રહેશે અને દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં 40 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાઈ શકે છે. અગાઉ, અરબી સમુદ્રમાં સક્રિય ચક્રવાત શક્તિએ દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં વિનાશ સર્જ્યો હતો, પરંતુ બાદમાં તે નબળું પડી ગયું છે અને ડિપ્રેશનમાં ફેરવાઈ ગયું છે.
ચક્રવાત શક્તિ બાદ ગુજરાતમાંથી એક મોટી આગાહી આવી છે. ગુજરાતમાં હવામાન ફરી બદલાવાનું છે. આ વખતે, ચેતવણી એ છે કે રાજ્યમાં ચક્રવાત તબાહી મચાવશે. પ્રખ્યાત હવામાન આગાહીકાર અંબાલાલ પટેલે તેમની "તબાહીવાળી આગાહી" માં આ કહ્યું છે કે નવેમ્બરમાં એક મોટું ચક્રવાત ગુજરાતને અસર કરી શકે છે. તેમનો દાવો છે કે આ વાવાઝોડું માત્ર વરસાદ જ નહીં પરંતુ વાવાઝોડા અને વીજળી સાથે વિનાશ પણ લાવી શકે છે. આ જ કારણે રાજ્યભરમાં ખેડૂતોથી લઈને વહીવટીતંત્ર સુધી દરેક વ્યક્તિ હવે હાઈ એલર્ટ પર છે.
અંબાલાલ પટેલની નવેમ્બર માટે આગાહી
અંબાલાલ પટેલને ગુજરાતના બાબા વેંગા પણ કહેવાય છે. તેમણે ચેતવણી આપી છે કે નવેમ્બરમાં અરબી સમુદ્રમાં બીજું ચક્રવાત સક્રિય થઈ શકે છે. નવેમ્બરમાં ત્રાટકવાનું વાવાઝોડું "શક્તિ" કરતા પણ વધુ શક્તિશાળી હશે અને ગુજરાતમાં ભારે પવન, ભારે વરસાદ અને વીજળી પડવાની ઘટનાઓમાં વધારો કરી શકે છે. પટેલના મતે, "આગામી ત્રણ મહિનામાં, આપણે ત્રણ હવામાન પેટર્ન જોશું: વરસાદ, તોફાન અને ઠંડી." જોકે, અંબાલાલ પટેલના મતે, શક્તિ પછી વાર્તા પૂરી થઈ નથી. નવેમ્બરમાં એક નવું ચક્રવાત ત્રાટકશે, અને રાજ્યમાં તોફાન અને વરસાદી આફતનો સામનો કરવો પડી શકે છે.
હવામાન વિભાગની આગાહીના પગલે મધ્ય ગુજરાતમાં છૂટો છવાયો વરસાદ વરસી રહ્યો છે. અનેક જિલ્લાઓમાં છૂટો છવાયો વરસાદ પડી રહ્યો છે. સૌરાષ્ટ્રના દરિયાકાંઠે 40 કિમીની ઝડપે પવન ફૂંકાઈ શકે છે. સૌરાષ્ટ્રમાં દેવભૂમિ દ્વારકા, પોરબંદર, જામનગર, કચ્છમાં વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. આગામી ત્રણ દિવસ સુધી રાજ્યમાં વરસાદી માહોલ રહેશે. વાવાઝોડાની અસર ગુજરાતમાં ઓછી થઈ શકે છે.
