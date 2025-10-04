ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

દ્વારકાથી બસ આટલા જ કિ.મી દૂર છે ઘાતક વાવાઝોડું 'શક્તિ', કયા જિલ્લાઓ પર ખતરો? 3 નંબરનું સિગ્નલ જાહેર

Gujarat Shakti Cyclone: અરબ સાગરમાં સર્જાયેલું ચક્રવાતી તોફાન 'શક્તિ' હવે વધુ તીવ્ર બની ગયું છે, જેના પગલે ગુજરાતના દરિયાકાંઠાના વિસ્તારો હાઈ એલર્ટ પર મૂકવામાં આવ્યા છે. હવામાન નિષ્ણાતો આ વાવાઝોડાની ગતિવિધિ પર સતત નજર રાખી રહ્યા છે. 'શક્તિ' વાવાઝોડું સિઝનનું પ્રથમ ભીષણ વાવાઝોડું છે, અને તેના સંભવિત ખતરાને ધ્યાનમાં રાખીને તંત્ર સજ્જ છે.

Updated:Oct 04, 2025, 04:45 PM IST

'શક્તિ' વાવાઝોડાની વર્તમાન સ્થિતિ અને આગાહી

1/5
image

હવામાન નિષ્ણાતોના મતે, આ વાવાઝોડું હાલમાં દરિયામાં જાણે 'સંતાકૂકડી રમી રહ્યું છે' તેવી સ્થિતિ છે. તાજેતરની માહિતી અનુસાર, 'શક્તિ' વાવાઝોડું દ્વારકાથી નજીવા અંતરે જ છે અને આ જોખમને ધ્યાનમાં રાખીને બંદરો પર 3 નંબરનું સિગ્નલ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. 

2/5
image

શરૂઆતની આગાહી મુજબ અરબી સમુદ્રમાં બનેલું 'શક્તિ' વાવાઝોડું ગુજરાત તરફ આવતાં નબળું પડશે, પરંતુ તેમ છતાં તેની અસર જોવા મળશે. એવું અનુમાન છે કે આ વાવાઝોડું સંભવિતપણે કચ્છ તરફથી રાજસ્થાન તરફ ફંટાઈ શકે છે.

ગુજરાત પર અસર: ક્યારે અને ક્યાં?

3/5
image

5 અને 6 તારીખેગુજરાત પર આ વાવાઝોડાની અસર જોવા મળશે. હવામાન વિભાગ (IMD) અને અન્ય નિષ્ણાતોએ ગુજરાતના કેટલાક વિસ્તારોમાં ભારે અસરની ચેતવણી આપી છે. ઉત્તર સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છમાં મધ્યમ વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. 

4/5
image

હાલમાં વાવાઝોડાની અસરને કારણે ઉત્તર સૌરાષ્ટ્ર તરફ વાદળછાયું વાતાવરણ છે. 8 ઓક્ટોબરના રોજ ખાસ કરીને દ્વારકા, જામનગર, પોરબંદર, સુરત, નવસારી અને વલસાડમાં મધ્યમથી ભારે વરસાદની શક્યતા છે. હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલની વિસ્ફોટક આગાહી મુજબ આગામી 48 કલાક કેટલાક વિસ્તારો માટે ખૂબ જ ભારે સાબિત થઈ શકે છે.

અન્ય મહત્વપૂર્ણ માહિતી

5/5
image

માછીમારોને દરિયો ન ખેડવાની સ્પષ્ટ સૂચના આપવામાં આવી છે, કારણ કે દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં સ્થિતિ ગંભીર બની શકે છે. ઓક્ટોબરના પહેલા સપ્તાહમાં ચોમાસું મોટાભાગના જિલ્લાઓમાંથી વિદાય લેશે, પરંતુ 'શક્તિ' વાવાઝોડું તેની અસર છોડી જશે. 15 તારીખ બાદ અરબી સમુદ્રમાં વધુ કેટલીક નવી સિસ્ટમ બનતાં ફરી વાવાઝોડું આવે તેવી શક્યતા પણ વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. 'શક્તિ' વાવાઝોડું અરબી સમુદ્રમાં આગળ વધીને ગુજરાત તરફ વળાંક લેશે કે કેમ, તેના પર સૌની નજર ટકેલી છે. હાલમાં તંત્ર દ્વારા તમામ જરૂરી પગલાં લેવામાં આવી રહ્યા છે અને લોકોને સતર્ક રહેવા માટે વિનંતી કરવામાં આવી છે.

Shakti cycloneDevbhoomi DwarkaCoastal AreaArabian Seasea currentsweather updategujarat newsશક્તિ વાવાઝોડુંદેવભૂમિ દ્વારકાદરિયાકાંઠા વિસ્તારઅરબી સમુદ્રદરિયામાં કરંટહવામાન અપડેટgujarat weather forecast

Trending Photos