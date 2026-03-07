ગુજરાતમાં આ શું થવા બેઠું છે? માર્ચ-એપ્રિલમાં સક્રિય થશે પ્રિ-મોન્સુન એક્ટિવિટી, દેખાશે ચોમાસા જેવો માહોલ!
Ambalal Patel Forecast: ગુજરાતમાં હાલ ડબલ ઋતુનો અનુભવ થઈ રહ્યો છે. એકતરફ હવામાન વિભાગ આકરી ગરમીની આગાહી કરી રહ્યું છે, તો બીજી તરફ જાણીતા હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલે માર્ચ મહિનામાં વરસાદી માવઠાની ભીતિ સેવી છે. આજે વહેલી સવારથી જ અમદાવાદના વાતાવરણમાં ઓચિંતા પલટો જોવા મળ્યો હતો.
અમદાવાદમાં વહેલી સવારે ધુમ્મસની ચાદર
અમદાવાદમાં આજે વહેલી સવારથી વાતાવરણમાં અચાનક પલટો આવ્યો હતો. શહેરના એસ.જી. હાઈવે, બોપલ અને ઘુમા જેવા વિસ્તારોમાં ઘટ્ટ ધુમ્મસ છવાઈ ગયું હતું. ધુમ્મસને કારણે વિઝિબિલિટી (દ્રશ્યતા) ઘટતા વાહનચાલકોને મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. ઉનાળાની શરૂઆતે શિયાળા જેવું ધુમ્મસ જોવા મળતા નાગરિકોમાં પણ આશ્ચર્ય ફેલાયું છે.
અંબાલાલ પટેલની આગાહી: માર્ચમાં માવઠું
હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા અનુસાર, માર્ચ મહિનાના બીજા પખવાડિયાથી દેશ અને રાજ્યના હવામાનમાં મોટો ફેરફાર આવશે. 16 થી 20 માર્ચ અને 24 માર્ચથી એપ્રિલની શરૂઆત સુધીમાં રાજ્યમાં હવામાન પલટાશે.
આ સમયગાળા દરમિયાન પ્રિ-મોન્સુન એક્ટિવિટી સક્રિય થવાથી રાજ્યના ઘણા ભાગોમાં ચોમાસા જેવો વરસાદ પડી શકે છે. ઉત્તર ભારતના પર્વતીય વિસ્તારોમાં હિમવર્ષા અને મેદાની વિસ્તારોમાં કરા પડવાની શક્યતા છે, જેની અસર ગુજરાતના વાતાવરણ પર પણ જોવા મળશે.
હવામાન વિભાગનું ગરમીનું એલર્ટ
એક બાજુ વરસાદની આગાહી છે, તો બીજી તરફ હવામાન વિભાગે આગામી દિવસોમાં આકરી ગરમી પડવાની ચેતવણી આપી છે. સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છના વિસ્તારોમાં ગરમ અને ભેજવાળા વાતાવરણને કારણે 'યેલો એલર્ટ' જાહેર કરવામાં આવ્યું છે.
આગામી બે દિવસમાં તાપમાનમાં 3 થી 5 ડિગ્રીનો વધારો થઈ શકે છે. અમદાવાદનું તાપમાન 40 ડિગ્રીને આંબી જવાની શક્યતા છે. હાલમાં ભાવનગર 38 ડિગ્રી સાથે રાજ્યનું સૌથી ગરમ શહેર નોંધાયું છે. રાજકોટ (37.9°C) અને ગાંધીનગર (37.2°C) માં પણ ગરમીનો પારો ઊંચો રહ્યો છે.
સમગ્ર દેશમાં હવામાનની સ્થિતિ
માર્ચના મધ્યમાં તાપમાન સામાન્ય રીતે 38 થી 40 ડિગ્રી સુધી પહોંચતું હોય છે, પરંતુ વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સને કારણે સ્થિતિ બદલાઈ રહી છે. દિલ્હીમાં છેલ્લા 6 દિવસથી તાપમાન 30 ડિગ્રીથી ઉપર છે. શનિવારથી પવનોની ગતિ ધીમી પડતા ગરમીમાં તીવ્ર વધારો થશે.
9 થી 11 માર્ચ દરમિયાન બિહારમાં 30-40 કિમીની ઝડપે પવન ફૂંકાશે અને ઝરમર વરસાદની શક્યતા છે. ઝારખંડમાં પણ 7 થી 10 માર્ચ દરમિયાન વાદળછાયું વાતાવરણ રહેશે. ખેડૂતોએ અંબાલાલ પટેલની માવઠાની આગાહીને ધ્યાને રાખી પોતાના પાકનું રક્ષણ કરવા માટે સાવચેતી રાખવી જરૂરી છે.
