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ગુજરાત પર ભયંકર વાવાઝોડાનો ખતરો! સૌથી મોટી હાઈ એલર્ટની ચેતવણી; 25 રાજ્યોમાં મુશળધાર વરસાદની આગાહી

Written ByKinjal Patel
Published: Sep 13, 2026, 08:44 AM IST|Updated: Sep 13, 2026, 08:44 AM IST

Gujarat Weather Forecast: રાજ્યમાં લાંબા વિરામ બાદ વરસાદનો નવો અને ધમાકેદાર રાઉન્ડ શરૂ થયો છે, જેનાથી ખેડૂતો અને તંત્રએ રાહતનો શ્વાસ લીધો છે. હવામાન વિભાગ અને અંબાલાલ પટેલની આગાહી મુજબ આગામી દિવસોમાં રાજ્યના વિવિધ વિસ્તારોમાં મેઘરાજા મહેરબાન રહેશે. હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલ અને હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, આગામી 24 થી 48 કલાક રાજ્યના કેટલાક ભાગો માટે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે.

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ગુજરાતમાં લાંબા વિરામ બાદ 12 સપ્ટેમ્બરથી વરસાદનો ધમાકેદાર રાઉન્ડ શરૂ થતાં ખેડૂતો અને તંત્રએ રાહત અનુભવી છે. જો કે, સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છમાં હજુ પણ સારા વરસાદની રાહ જોવાઈ રહી છે. રાજ્યમાં મોન્સૂન ટ્રફ, અપર એર સર્ક્યુલેશન અને લો-પ્રેશર સક્રિય થવાના કારણે હવામાન વિભાગે આગામી ત્રણ દિવસ સુધી ભારે વરસાદની આગાહી કરી છે. 12 થી 15 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન માછીમારોને દરિયો ન ખેડવાની સૂચના આપવામાં આવી છે, કારણ કે આ દરમિયાન 30 થી 40 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાવાની શક્યતા છે.

દક્ષિણ અને મધ્ય ગુજરાતમાં ભારે વરસાદનું જોર2/7

દક્ષિણ અને મધ્ય ગુજરાતમાં ભારે વરસાદનું જોર

આજે ડાંગ, નવસારી અને વલસાડ જિલ્લાઓમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદને લઈને ઓરેન્જ એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. દક્ષિણ ગુજરાતના કેટલાક ભાગોમાં 5 થી 6 ઇંચ સુધી વરસાદ પડવાની શક્યતા છે. આ ઉપરાંત વડોદરા, મહિસાગર, પંચમહાલ તેમજ અમદાવાદ અને ગાંધીનગર સહિત મધ્ય ગુજરાતમાં પણ હળવાથી મધ્યમ તેમજ ભારે વરસાદી ઝાપટાં પડી શકે છે.

ઓરેન્જ એલર્ટ સાથે ભારેથી અતિભારે વરસાદ3/7

ઓરેન્જ એલર્ટ સાથે ભારેથી અતિભારે વરસાદ

દક્ષિણ ગુજરાતના ડાંગ, નવસારી, વલસાડ, દમણ અને દાદર નગર હવેલીમાં ઓરેન્જ એલર્ટ સાથે ભારેથી અતિભારે વરસાદ (5 થી 5 ઈંચ સુધી) પડી શકે છે. મધ્ય ગુજરાતના અમદાવાદ, ગાંધીનગર, વડોદરા, મહિસાગર અને પંચમહાલમાં હળવાથી મધ્યમ તેમજ ભારે વરસાદી ઝાપટાં પડવાની શક્યતા છે. સૌરાષ્ટ્રના દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્ર તેમજ દ્વારકા, જામનગર, પોરબંદર, ગીર સોમનાથ, રાજકોટ, સુરેન્દ્રનગર અને મોરબીમાં મધ્યમથી ભારે વરસાદની આગાહી છે.

સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છમાં વરસાદની સ્થિતિ4/7

સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છમાં વરસાદની સ્થિતિ

સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છ પંથકમાં હજુ પણ સારા વરસાદની રાહ જોવામાં આવી રહી છે. આગામી સમયમાં દ્વારકા, જામનગર, પોરબંદર, ગીર સોમનાથ, રાજકોટ, સુરેન્દ્રનગર, હળવદ અને મોરબીના ભાગોમાં મધ્યમથી ભારે વરસાદ તથા ત્રણ ઇંચ સુધી વરસાદ પડવાની સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી છે.

સક્રિય સિસ્ટમ અને પવનની ગતિ5/7

સક્રિય સિસ્ટમ અને પવનની ગતિ

હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, ઉત્તર-પશ્ચિમ તથા પશ્ચિમ મધ્ય બંગાળની ખાડી અને ઓડિશા-ઉત્તર આંધ્રપ્રદેશના દરિયાકાંઠા નજીક લો-પ્રેશર એરિયા અને સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન સક્રિય છે. આ સિસ્ટમની અસરના કારણે ગાજવીજ અને વીજળીના ચમકારા સાથે 30 થી 40 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાઈ શકે છે. માછીમારોને આગામી 15 સપ્ટેમ્બર સુધી દરિયો ન ખેડવા માટે સૂચના આપવામાં આવી છે.  

વર્ષના અંતમાં વાવાઝોડાની સંભાવના અને ચેતવણી6/7

વર્ષના અંતમાં વાવાઝોડાની સંભાવના અને ચેતવણી

ઓક્ટોબરથી ડિસેમ્બર દરમિયાન બંગાળની ખાડી અને અરબી સમુદ્રમાં 3 જેટલા સાયક્લોન (વાવાઝોડા) બનવાની શક્યતા છે, જેને લઈને ઈસરોએ રેડ એલર્ટ આપ્યું છે. અરબી સમુદ્રની સિસ્ટમ જો ગુજરાત તરફ વળશે તો શિયાળાની ઋતુ દરમિયાન પણ સૌરાષ્ટ્ર અને દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં વરસાદ પડવાની સંભાવના રહેલી છે, જે આગામી ત્રણ મહિના માટે દરિયાકાંઠાના રાજ્યો માટે મોટો પડકાર બની રહેશે.

વર્ષના અંતમાં વાવાઝોડા અને સાયક્લોનની સંભાવના7/7

વર્ષના અંતમાં વાવાઝોડા અને સાયક્લોનની સંભાવના

ઓક્ટોબરથી ડિસેમ્બર દરમિયાન બંગાળની ખાડી અને અરબી સમુદ્રમાં વધુ હલચલ રહેવાની શક્યતા છે. આ મહિનાઓ દરમિયાન 3 જેટલા સાયક્લોન (વાવાઝોડા) બનવાની આગાહી કરવામાં આવી છે, જેને લઈને ઈસરોએ પણ રેડ એલર્ટ આપ્યું છે. જો અરબી સમુદ્ર કે બંગાળના ઉપસાગરમાંથી કોઈ સિસ્ટમ કે ચક્રવાત ગુજરાત તરફ ફંટાશે, તો આગામી શિયાળાની ઋતુમાં પણ સૌરાષ્ટ્ર સહિત રાજ્યના કેટલાક વિસ્તારોમાં કમોસમી વરસાદ પડવાની સંભાવના રહેલી છે, જે દરિયાકાંઠાના રાજ્યો માટે એક મોટો પડકાર બની રહેશે.

TAGS:
Gujarat Rain forecast
Gujarat Weather
gujarat weather forecast
Rain prediction
Ambalal Patel forecast

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