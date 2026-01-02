આવી શકે છે પતંગ ચગાવવામાં હરકત! ઉત્તરાયણ પર પતંગરસિયાઓ માટે આખો દિવસ કેવા રહેશે પવન?
Ambalal Patel ni Agahi: ગુજરાતમાં શિયાળો હવે પોતાનું અસલી સ્વરૂપ બતાવી રહ્યો છે. હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલે રાજ્યમાં આગામી દિવસોમાં કડાકાની ઠંડી અને વાતાવરણમાં પલટાને લઈને મહત્વની આગાહી કરી છે. વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સના કારણે રાજ્યના અનેક ભાગોમાં તાપમાનનો પારો ગગડવાની શક્યતા છે. આ વખતે ઉત્તરાયણ પર પવન રહેશે સારો. બપોર પછી દિશા અને પવનમાં ફેરફાર થઈ શકે. 11 જાન્યુઆરી આસપાસ અને 18 જાન્યુઆરી અંતમાં ભારે આકરી ઠંડી પડશે. હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલે કરી આગાહી.
એક પછી એક વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સની અસર
ગુજરાતના હવામાન શાસ્ત્રી અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા અનુસાર, ઉત્તર ભારતમાં સક્રિય થતા પશ્ચિમી વિક્ષેપ (Western Disturbance)ની સીધી અસર ગુજરાત પર જોવા મળશે. એક પછી એક આવતા વિક્ષેપને કારણે રાજ્યના કેટલાક ભાગોમાં વાદળછાયું વાતાવરણ રહેશે અને ત્યારબાદ આકરી ઠંડીનો અનુભવ થશે.
ગુજરાતના કયા વિસ્તારોમાં ઠંડીનું જોર વધશે?
આગાહી મુજબ, ઉત્તર ગુજરાત અને પંચમહાલ પટ્ટામાં ઠંડીની સૌથી વધુ અસર જોવા મળશે. પાટણ, સમી, હારીજ અને સાબરકાંઠાના ભાગોમાં હાડથિજવતી ઠંડી પડશે. અહીં લઘુત્તમ તાપમાન 8 ડિગ્રી સેલ્સિયસ સુધી જઈ શકે છે. કચ્છના રણ વિસ્તારમાં પણ તાપમાનમાં મોટો ઘટાડો નોંધાશે. વડોદરામાં તાપમાન 12 થી 13 ડિગ્રીની આસપાસ રહેશે. સૌરાષ્ટ્ર અને ગિરનાર પર્વતમાળા અને આસપાસના વિસ્તારોમાં પણ કાતિલ ઠંડીનો અહેસાસ થશે.
ધૂમ્મસ અને હિમવર્ષાની ચેતવણી
ઉત્તર ભારતમાં થતી ભારે હિમવર્ષાની અસરને કારણે ગુજરાતમાં સવારના સમયે ધૂમ્મસનું જોર વધુ રહેશે. ધૂમ્મસને કારણે વિઝિબિલિટી ઘટતા વાહન વ્યવહાર અને રેલવે યાતાયાત પર માઠી અસર પડી શકે છે. ગમખ્વાર અકસ્માતોની સંભાવના જોતા વાહનચાલકોને સાવચેત રહેવા જણાવાયું છે.
ઉત્તરાયણ પર પતંગરસિયાઓ માટે કેવા રહેશે પવન?
14મી જાન્યુઆરી એટલે કે મકરસંક્રાંતિના દિવસે પવનની ગતિ કેવી રહેશે તેને લઈને પણ અંબાલાલ પટેલે સ્પષ્ટતા કરી છે. સવારના સમયે 6 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાશે. બપોર પછી 10 થી 12 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપ થશે. 13, 14 અને 15 જાન્યુઆરી દરમિયાન પવનની ગતિમાં સતત વધ-ઘટ જોવા મળશે. સવારે પવન ધીમો હોવાથી પતંગ ચગાવવામાં થોડી મુશ્કેલી પડી શકે છે, પરંતુ બપોર બાદ પવનની ગતિ વધતા પતંગરસિયાઓમાં ઉત્સાહ જોવા મળશે.
આગાહીકારનું કહેવું છે કે, ઉત્તરાયણ આસપાસ વાદળવાયુ આવી શકે છે. ઉત્તરાયણ પર સવારે 6 થી 7 કલાક પ્રતિક્રમી રહેશે. આંચકોનો સમય 20 કિમી પ્રતિ કિમી રહેશે. બપોરે પછી પવન દિશા અને પવનમાં ફેરફાર થઈ શકે છે. જોકે, તારીખ 18-21 જાન્યુઆરીમાં વાતાવરણમાં પલટો આવી શકે છે. વાદળવાયુ અને ભારે પલટા આવી શકે છે. જાન્યુઆરીમાં 6 થી 14 તારીખ દરમિયાન હવામાનમાં મોટો પલટો આવશે અને વાદળો આવશે. 11 જાન્યુઆરી આસપાસ અને 18 જાન્યુઆરી અંતમાં ભારે આકરી ઠંડી પડશે.
