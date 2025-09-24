ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

આ તારીખો નોટ કરી લેજો! દક્ષિણ ગુજરાતમાં તો વરસાદે ભૂક્કા બોલાવ્યા, અનેક જગ્યાએ પૂર, આ જિલ્લાઓમાં ભારે આગાહી!

Ambalal Patel Forecast: હવામાન વિભાગ દ્વારા આગામી 29મી સપ્ટેમ્બર સુધીમાં ગુજરાતના અનેક વિસ્તારોમાં ગાજવીજ સાથે વરસાદ થવાની આગાહી છે. આ સાથે તેમણે જણાવ્યુ છે કે, બંગાળની ખાડીમાં નવી સિસ્ટમ બનવાની પણ આગાહી આપવામાં આવી છે. બીજી તરફ અંબાલાલ પટેલે 28 સપ્ટેમ્બર સુધી રાજ્યમાં સાર્વત્રિક વરસાદની આગાહી કરી છે. તેમણે કહ્યું કે, દક્ષિણ ગુજરાતમાં ભારે વરસાદ પડવાની શક્યતા છે. તો દક્ષિણ ગુજરાતમાં 1 ઈંચ કરતાં વધુ વરસાદ પડી શકે છે. સૌરાષ્ટ્રના કેટલાક ભાગોમાં પણ વરસાદ પડી શકે છે.  

Updated:Sep 24, 2025, 08:21 AM IST

image

એક તરફ જ્યાં ઉત્તર-પશ્ચિમ ભારતમાંથી ચોમાસું વિદાય લઈ રહ્યું છે. ત્યાં બીજી તરફ બંગાળની ખાડીમાં એક નવી લો-પ્રેશર સિસ્ટમ સક્રિય થઇ છે. હવામાન નિષ્ણાતોના મતે, આ સિસ્ટમ્સ આગામી ૨ થી ૩ દિવસમાં વધુ મજબૂત બનીને ડિપ્રેશનમાં ફેરવાઈ શકે છે. તેની સંભવિત દિશા ઉત્તર-પશ્ચિમ તરફની છે, જેનો અર્થ છે કે તે આંધ્રપ્રદેશ મહારાષ્ટ્રમાંથી પસાર થઈને ગુજરાતને અસર કરી શકે છે. આગામી દિવસોમાં આ સિસ્ટમ ગુજરાત તરફ આગળ વધે તેવું હાલ દેખાઈ રહ્યું છે. 

image

આ નવી સિસ્ટમ્સના પ્રભાવ હેઠળ સપ્ટેમ્બર મહિનાના અંતિમ દિવસોમાં અને ઓક્ટોબરની શરૂઆતમાં ગુજરાતના વાતાવરણમાં ફરી પલટો આવવાની પ્રબળ સંભાવના છે. ખાસ કરીને સૌરાષ્ટ્ર અને દક્ષિણ ગુજરાતના દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં મધ્યમથી ભારે વરસાદનો વધુ એક રાઉન્ડ આવી શકે છે. 25મી સપ્ટેમ્બર સુધી ગુજરાતમાં વાવાઝોડાની કોઈ શક્યતા નથી, અંબાલાલ પટેલે આગાહી કરી છે કે 25મી સપ્ટેમ્બર સુધી રાજ્યમાં કોઈ મોટા વાવાઝોડાની શક્યતા નથી. આ સાથે જ, અમદાવાદ, ગાંધીનગર અને ઉત્તર ગુજરાતના કેટલાક વિસ્તારો સહિત રાજ્યના મોટાભાગના વિસ્તારોમાં વરસાદની શક્યતા ઘણી ઓછી છે.   

ગુજરાતમાં વરસાદની સંભાવના

image

આ વરસાદી સિસ્ટમની અસર હેઠળ દક્ષિણ ગુજરાતના આહવા, ડાંગ, વલસાડ અને સુરતના ભાગોમાં ભારે વરસાદની શક્યતા છે. કેટલાક વિસ્તારોમાં 4 ઈંચથી વધુ વરસાદ પડી શકે છે, જેને અતિભારે વરસાદ ગણવામાં આવે છે. વડોદરા અને મધ્ય ગુજરાતના ભાગોમાં પણ ગાજવીજ સાથે વરસાદ થવાની સંભાવના છે. આ સમયગાળા દરમિયાન વીજળી પડવાની ઘટનાઓ પણ બની શકે છે, તેથી સાવચેતી રાખવી જરૂરી છે. આ સમય દરમિયાન પવનની ગતિમાં વધારો થઈ શકે છે અને તાપમાનમાં પણ વધઘટ જોવા મળશે. ત્યારબાદ, ઓક્ટોબર મહિનાની શરૂઆતમાં પણ એક નવી સિસ્ટમ સર્જાઈ શકે છે, જેની અસર ગુજરાત પર થઈ શકે છે.

27-28 સપ્ટેમ્બરથી ભારે વરસાદની શક્યતા

image

27મી અને 28મી સપ્ટેમ્બરના રોજ હવામાનમાં મોટો પલટો આવવાની શક્યતા છે. બંગાળની ખાડીમાં સર્જાયેલી સિસ્ટમને કારણે મુંબઈમાં 15 ઈંચથી વધુ વરસાદની શક્યતા છે. આ વરસાદી સિસ્ટમ મહારાષ્ટ્રથી ગુજરાત તરફ આગળ વધશે, જેના કારણે ગુજરાતના કેટલાક વિસ્તારોમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદ પડી શકે છે. જોકે, દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રના દરિયાકિનારાના ભાગોમાં તેમજ ખંભાત અને વડોદરાના કેટલાક ભાગોમાં હળવો વરસાદ અથવા ઝરમર વરસાદ પડી શકે છે. મધ્ય ગુજરાતમાં પણ વરસાદ પડવાની આગાહી છે. અમદાવાદ અને ગાંધીનગરમાં પણ વરસાદ પડશે. કેટલાક ભાગોમાં ગાજવીજ સાથે ભારે વરસાદની શક્યતા છે.  

image

25 અને 26 સપ્ટેમ્બરનું હવામાન જોઇએ તો અમદાવાદ, ગાંધીનગગર, અરવલ્લી, બનાસકાંઠા, પાટણ, મહેસાણા, સાબરકાંઠા, મોરબી, સુરેન્દ્રગર, જામનગર, પોરબંદર, દેવભૂમિ દ્વારકા, મહીસાગર, ખેડા, કચ્છ જિલ્લામાં વરસાદની શક્યતા નથી. જ્યારે રાજકોટ, બોટાદ, ભાવનગર, જૂનાગઢ, અમરેલી, આણંદ, વડોદરા, છોટા ઉદેપુર, સુરત, નવસારી, તાપી, વલસાડ, નર્મદા જિલ્લામાં હળવોથી મધ્યમ વરસાદની આગાહી છે. ઉત્તર ગુજરાતના જિલ્લાઓમાં પણ વરસાદ થવાની શક્યતા છે. 

