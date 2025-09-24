ગુજરાતમાં વરસાદની અંબાલાલ પટેલની ભારે આગાહી, જાણો બંગાળની ખાડીની સિસ્ટમ કેવી અસર કરશે?
Ambalal Patel Forecast: હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા પ્રમાણે આ વરસાદી સિસ્ટમ ત્રણ ઓક્ટોબર સુધી સક્રિય રહી શકે છે. ઉત્તર ગુજરાતમાંથી વરસાદની વિદાય થઈ શકે છે. ચાર અને પાંચ ઓક્ટોબરે નવી સિસ્ટમ સક્રિય થશે. જેની અસર ગુજરાત પર થઈ શકે છે. રાજ્યમાં 18થી 27 ઓક્ટોબરે વાતાવરણમાં પલટો આવી શકે છે. નવી સિસ્ટમની અસરથી ઓક્ટોબર અને નવેમ્બર મહિનામાં પણ વરસાદ વરસી શકે છે.
હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલ દ્વારા 27 સપ્ટેમ્બરથી લઈને 5 ઓક્ટોબર સુધી ભારે વરસાદની આગાહી તેમણે વ્યક્ત કરી છે. અંબાલાલ પટેલની આગાહી અનુસાર, નવરાત્રિમાં રાજ્યના કેટલાક જિલ્લાઓમાં ભારે વરસાદ વરસી શકે છે. દક્ષિણ ગુજરાતના કેટલાક જિલ્લાઓમાં ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. મધ્ય ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રમાં પણ વરસાદની શક્યતા છે. અમદાવાદ અને ગાંધીનગરમાં હવામાન પલટાની શક્યતા છે.
સૌરાષ્ટ્રમાં પણ વરસાદની શક્યતા
અંબાલાલ પટેલના આંકલન મુજબ બંગાળના ઉપસાગરમાં ચક્રવાત બની શકે છે, જેના કારણે દક્ષિણ પૂર્વીય તટો પર 100થી 120 કિમી પ્રતિ કલાકે પવન ફૂંકાઈ શકે છે. ઓક્ટોબરમાં બંગાળના ઉપસાગરમાં વાવાઝોડું બનવાની શક્યતા છે.નવેમ્બર માસમાં ખતરનાક વાવાઝોડું બનવાનો અનુમાન અંબાલાલે વ્યક્ત કર્યો છે. અંબાલાલ પટેલની આગાહી મુજબ, મધ્ય સૌરાષ્ટ્રના ભાગોમાં પણ ભારે વરસાદની સંભાવના છે.
દક્ષિણ ગુજરાતમાં ભારે વરસાદની આગાહી
સૌરાષ્ટ્રના ભાગોમાં પણ ભારે વરસાદ વરસી શકે છે. રાજકોટ-હળવદ-સુરેંદ્રનગરમાં પણ ભારે વરસાદનું અનુમાન અંબાલાલ પટેલ દ્વારા વ્યક્ત કરવામાં આવ્યું છે. આ સિવાય કચ્છના અનેક વિસ્તારોમાં પણ વરસાદનું અનુમાન છે. વડોદરા, નડિયાદ, કપડવંજમાં પણ વરસાદનું અનુમાન અંબાલાલ પટેલ દ્વારા વ્યક્ત કરવામાં આવ્યું છે. 10થી 12 ઓક્ટોબરે પણ વરસાદની શક્યતા છે. અંબાલાલ પટેલની આગાહી મુજબ પવનની ગતિ સામાન્યથી લઈ વધુ રહેશે. કાલે દક્ષિણ ગુજરાતમાં 2 ઈંચથી વધારે વરસાદ વરસી શકે છે. બંગાળ ઉપસાગરમાં મજબૂત થયેલી સિસ્ટમના કારણે ગુજરાતમાં 5 ઓક્ટોબર સુધી ભારે વરસાદ વરસી શકે છે. ખાસ કરીને દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્રના ભાગોમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદની આગાહી છે.
અંબાલાલ પટેલે આગાહી કરતાં કહ્યું હતું કે બંગાળના ઉપસાગરમાં ભેજનું પ્રમાણ વધશે જે ડિપ ડિપ્રેશન ચક્રવાત સર્જી શકે છે. જેના કારણે નવરાત્રિના સમયગાળામાં ગાજવીજ સાથે ભારે વરસાદ થઈ શકે છે. રાજ્યમાં 25 સપ્ટેમ્બર બાદ વાતાવરણમાં પલટો આવશે. 27થી 3 ઓક્ટોબર સુધી વરસાદ થવાની સંભાવનાઓ છે. દક્ષિણ ગુજરાતમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદ થઈ શકે છે. આ ઉપરાંત સૌરાષ્ટ્ર અને ઉત્તર ગુજરાત અને કચ્છના ભાગોમાં પણ વરસાદની શક્યતાઓ છે.
એક તરફ જ્યાં ઉત્તર-પશ્ચિમ ભારતમાંથી ચોમાસું વિદાય લઈ રહ્યું છે. ત્યાં બીજી તરફ બંગાળની ખાડીમાં એક નવી લો-પ્રેશર સિસ્ટમ સક્રિય થઇ છે. હવામાન નિષ્ણાતોના મતે, આ સિસ્ટમ્સ આગામી ૨ થી ૩ દિવસમાં વધુ મજબૂત બનીને ડિપ્રેશનમાં ફેરવાઈ શકે છે. તેની સંભવિત દિશા ઉત્તર-પશ્ચિમ તરફની છે, જેનો અર્થ છે કે તે આંધ્રપ્રદેશ મહારાષ્ટ્રમાંથી પસાર થઈને ગુજરાતને અસર કરી શકે છે. આગામી દિવસોમાં આ સિસ્ટમ ગુજરાત તરફ આગળ વધે તેવું હાલ દેખાઈ રહ્યું છે.
27-28 સપ્ટેમ્બરથી ભારે વરસાદની શક્યતા
27મી અને 28મી સપ્ટેમ્બરના રોજ હવામાનમાં મોટો પલટો આવવાની શક્યતા છે. બંગાળની ખાડીમાં સર્જાયેલી સિસ્ટમને કારણે મુંબઈમાં 15 ઈંચથી વધુ વરસાદની શક્યતા છે. આ વરસાદી સિસ્ટમ મહારાષ્ટ્રથી ગુજરાત તરફ આગળ વધશે, જેના કારણે ગુજરાતના કેટલાક વિસ્તારોમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદ પડી શકે છે. જોકે, દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રના દરિયાકિનારાના ભાગોમાં તેમજ ખંભાત અને વડોદરાના કેટલાક ભાગોમાં હળવો વરસાદ અથવા ઝરમર વરસાદ પડી શકે છે. મધ્ય ગુજરાતમાં પણ વરસાદ પડવાની આગાહી છે. અમદાવાદ અને ગાંધીનગરમાં પણ વરસાદ પડશે. કેટલાક ભાગોમાં ગાજવીજ સાથે ભારે વરસાદની શક્યતા છે.
