/તારીખ કન્ફર્મ! આ તારીખે ગુજરાતમાં થશે ચોમાસાનું આગમન? મે મહિનાના અંતમાં થશે ગાજવીજ સાથે વરસાદ

Ambalal Patel forecast: ગુજરાતમાં અત્યારે કાળઝાળ ગરમી પડી રહી છે, ત્યારે લાખો લોકો ચાતક નજરે વરસાદની રાહ જોઈ રહ્યા છે. ગરમીથી શેકાતા ગુજરાતીઓ માટે હવે રાહતના સમાચાર સામે આવ્યા છે. હવામાન વિભાગ અને જાણીતા હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલે રાજ્યમાં ચોમાસાના આગમન અને પ્રિ-મોન્સૂન વરસાદને લઈને મહત્વની આગાહી કરી છે.
હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, આ વર્ષે ચોમાસું તેના નિર્ધારિત સમય કરતા વહેલું બેસી શકે છે. સામાન્ય રીતે આંદામાનમાં ચોમાસું 18 મેની આસપાસ બેસતું હોય છે, પરંતુ સાનુકૂળ પરિબળોના કારણે આ વખતે 16 મેના રોજ જ આંદામાનમાં ચોમાસાનું આગમન થવાનું પૂર્વાનુમાન છે. 1 જૂને કેરળમાં ચોમાસાની વિધિવત એન્ટ્રી થશે. ત્યારબાદ 15 જૂન આસપાસ ગુજરાતમાં ચોમાસાની શરૂઆત થવાની પૂરેપૂરી શક્યતા છે. જૂન મહિનાના અંત સુધીમાં રાજ્યમાં સાર્વત્રિક અને સારા વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે.
હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલની આગાહી મુજબ, અરબી સમુદ્ર સક્રિય થવાને કારણે રાજ્યમાં ગરમીથી થોડી રાહત મળશે. 18 થી 23 મે દરમિયાન સૌરાષ્ટ્ર અને દક્ષિણ ગુજરાતના અનેક વિસ્તારોમાં ગાજવીજ સાથે પ્રિ-મોન્સૂન વરસાદ વરસી શકે છે. આ વરસાદને કારણે વાતાવરણમાં ઠંડક પ્રસરે તેવી શક્યતા છે.
ચોમાસું વહેલું બેસવાની આગાહી વચ્ચે અત્યારે રાજ્યમાં હીટવેવની સ્થિતિ યથાવત છે. અનેક શહેરોમાં તાપમાનનો પારો 42 થી 44 ડિગ્રીને પાર કરી ગયો છે. કચ્છ, સુરેન્દ્રનગરમાં ઓરેન્જ એલર્ટ અપાયું છે, જ્યારે અમદાવાદ, ગાંધીનગરમાં યલો એલર્ટ, બનાસકાંઠા, પાટણ, વડોદરામાં યલો એલર્ટ અપાયું છે. જ્યારે સુરતમાં સિવિયર હીટવેવ અને ગરમ પવનોની શક્યતા દર્શાવવામાં આવી છે.
ભારતીય હવામાન વિભાગ (IMD) અનુસાર, મે મહિનાના અંત સુધીમાં દક્ષિણ ભારતમાં સારો વરસાદ શરૂ થઈ જશે. તેની સીધી અસર પશ્ચિમ ભારત પર પણ જોવા મળશે. જો 15 જૂનની આસપાસ ગુજરાતમાં ચોમાસું બેસી જશે, તો લોકોને આ વર્ષની રેકોર્ડબ્રેક ગરમીમાંથી મોટી રાહત મળશે. હાલમાં આગામી 3 દિવસ હીટવેવની સ્થિતિ રહેવાની હોવાથી લોકોને બપોરના સમયે સાવચેત રહેવા અપીલ કરવામાં આવી છે.
ચોમાસું મોડું શરૂ થવા અંગે હાલ કોઈ નકારાત્મક સમાચાર સામે આવ્યા નથી . રાજ્યના હવામાન વિભાગ દ્વારા 15 જૂને ચોમાસું બેસવાની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. જો ચોમાસું વહેલું બેસશે તો લોકોને કાળઝાળ ગરમીથી રાહત મળી શકે છે. ગુજરાતમાં 15 જૂનની આસપાસ ચોમાસું બેસવાની શક્યતા છે. આ વર્ષે દક્ષિણ-પશ્ચિમ ચોમાસું પોતાના નિર્ધારિત સમય કરતા વહેલું આવી શકે છે. મે મહિનાના અંત સુધીમાં જ દક્ષિણ ભારતના ઘણા વિસ્તારોમાં સારા વરસાદની શરૂઆત થઈ જશે અને લોકોને આકરી ગરમીમાંથી રાહત મળી શકે છે.