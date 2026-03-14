થઈ જાવ તૈયાર! ફરી બદલાશે હવામાન; વાવાઝોડા સાથે વરસાદની ભયાનક ચેતવણી, ગુજરાત સહિત આ રાજ્યોમાં એલર્ટ
Ambalal Patel Forecast: ગુજરાત સહિત દેશના વિવિધ રાજ્યોમાં માર્ચની શરૂઆતથી જ ગરમીની અસર જોવા મળી રહી છે. દિલ્હીમાં તાપમાન 36 ડિગ્રી સુધી પહોંચ્યું છે, જ્યારે રાજસ્થાન અને ગુજરાતમાં પણ કાળઝાળ ગરમી પડી રહી છે. હવામાન વિભાગે 14 થી 17 માર્ચ દરમિયાન ઉત્તર-પશ્ચિમ, હિમાલયી અને પૂર્વોત્તર રાજ્યોમાં ગાજવીજ, તોફાન અને વરસાદનું એલર્ટ જાહેર કર્યું છે.
ભરઉનાળે કમોસમી વરસાદની આગાહી કરતા જગતનો તાત ચિંતામાં મુકાયો છે. 18 અને 19 માર્ચે રાજ્યના અનેક જિલ્લાઓમાં મેઘરાજા ધબધબાટી બોલાવી શકે છે. 18 માર્ચે કચ્છ, બનાસકાંઠા અને પાટણમાં છૂટોછવાયો વરસાદ પડશે. 19 માર્ચે કચ્છ, બનાસકાંઠા, પાટણ, વડોદરા અને છોટાઉદેપુરમાં કમોસમી વરસાદ થશે, તો સૌરાષ્ટ્રના રાજકોટ, મોરબી, સુરેન્દ્રનગર, જામનગર, બોટાદ, ભાવનગર, અમરેલી અને ગીર સોમનાથ માવઠાની આશંકા છે. જ્યારે ભરૂચ, નર્મદા, સુરત અને તાપીમાં પણ વરસાદ થઈ શકે છે. ઉનાળુ પાક તૈયાર છે, ત્યારે જ માવઠાનું સંકટ ખેડૂતોના મોં સુધી આવેલો કોળિયો છીનવી શકે છે.
અંબાલાલ પટેલની પણ આગાહી સામે આવી છે. અંબાલાલ પટેલે આગાહી કરી છે કે, તારીખ 14થી 18માં એક મજબૂત પશ્ચિમ વિક્ષેપ આવશે. જેની અસર ગુજરાતના ભાગો ઉપર પડવાની શક્યતા છે. 16થી 22 માર્ચમાં એક મધ્યમ કક્ષાનો વિક્ષેપ આવતા તેની અસર ગુજરાતના ભાગો ઉપર થવાની શક્યતા છે. દેશના કેટલાક ભાગોમાં કમોસમી વરસાદ થશે. આ સાથે ગુજરાતના હવામાનમાં પણ પલટો આવશે. ગરમીની સાથે પશ્ચિમી વિક્ષેપ આવે ત્યારે કરા પડવાની શક્યતા રહેતી હોય છે. જેથી ગુજરાતમાં આ તારીખોમાં હવામાનમાં પલટા સાથે કરા પડવાની શક્યતા છે.
ઉત્તર-પશ્ચિમ ભારતમાં વાવાઝોડું
હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, ઉત્તર-પશ્ચિમ ભારતના રાજ્યો પંજાબ, હરિયાણા, રાજસ્થાન, ઉત્તર પ્રદેશ અને ચંદીગઢમાં 14 થી 16 માર્ચ દરમિયાન હવામાનમાં પલટો જોવા મળી શકે છે. આ રાજ્યોમાં અનેક સ્થળોએ ગાજવીજ અને હળવા વરસાદ સાથે તેજ પવન ફૂંકાઈ શકે છે. જેના કારણે તાપમાનમાં 2 થી 4 ડિગ્રી સેલ્સિયસનો ઘટાડો થવાની સંભાવના છે.
હિમાલયી રાજ્યોમાં વરસાદ અને બરફવર્ષાનું એલર્ટ
જમ્મુ-કાશ્મીર, લદ્દાખ, હિમાચલ પ્રદેશ અને ઉત્તરાખંડના વિવિધ વિસ્તારોમાં 17 માર્ચ સુધી વરસાદ અને બરફવર્ષાની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. હવામાન વિભાગે ચેતવણી આપી છે કે કેટલાક સ્થળોએ ગાજવીજ સાથે વરસાદ અને 30 થી 50 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાઈ શકે છે. હિમાચલ પ્રદેશના કેટલાક વિસ્તારોમાં કરા પણ પડી શકે છે.
પૂર્વોત્તરમાં ભારે વરસાદનો ખતરો
પૂર્વોત્તર ભારતના રાજ્યો અરુણાચલ પ્રદેશ, આસામ અને મેઘાલયમાં 14 થી 17 માર્ચ દરમિયાન ગાજવીજ સાથે વરસાદની શક્યતા છે. ખાસ કરીને 15 માર્ચ સુધી આસામ અને મેઘાલયના અનેક વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદનું એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. આ વિસ્તારોમાં પવનની ગતિ 30 થી 40 કિમી પ્રતિ કલાક સુધી હોઈ શકે છે.
મધ્ય અને પૂર્વ ભારતનું હવામાન
વિદર્ભ, છત્તીસગઢ, પશ્ચિમ અને પૂર્વ મધ્ય પ્રદેશ, બિહાર, ઝારખંડ, પશ્ચિમ બંગાળ અને ઓડિશામાં આગામી દિવસોમાં હળવોથી મધ્યમ વરસાદ પડી શકે છે. આ રાજ્યોમાં પણ ગાજવીજ સાથે વરસાદ અને તેજ પવનની અસર જોવા મળી શકે છે.
ગુજરાતમાં હીટવેવનું ઓરેન્જ એલર્ટ
ગુજરાતના અનેક જિલ્લાઓમાં કાળઝાળ ગરમીનો પ્રકોપ યથાવત છે. સુરેન્દ્રનગર અને રાજકોટમાં હીટવેવ (લૂ)ને જોતા ઓરેન્જ એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. દીવમાં તાજેતરમાં તાપમાન 41.3 ડિગ્રી સેલ્સિયસ નોંધાયું હતું, જે માર્ચ મહિનાનું અત્યાર સુધીનું સૌથી ઊંચું તાપમાન છે. અમદાવાદ, ગાંધીનગર, વડોદરા અને સુરતમાં પણ તાપમાન 40 ડિગ્રી સેલ્સિયસની આસપાસ પહોંચી ગયું છે.
રાજસ્થાનમાં પણ આકરી ગરમી
રાજસ્થાનમાં માર્ચ મહિનામાં તાપમાન સામાન્ય કરતા વધુ નોંધાઈ રહ્યું છે. બાડમેરમાં તાજેતરમાં તાપમાન 40.6 ડિગ્રી સેલ્સિયસ સુધી પહોંચ્યું હતું. હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, 14 અને 15 માર્ચે નવા વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સની અસરથી રાજ્યના કેટલાક ભાગોમાં વાવાઝોડું અને હળવો વરસાદ થઈ શકે છે, જેનાથી તાપમાનમાં 2 થી 3 ડિગ્રીનો ઘટાડો થવાની સંભાવના છે.
કાશ્મીરમાં વરસાદ અને બરફવર્ષા
શ્રીનગર અને આસપાસના મેદાની વિસ્તારોમાં મધ્યમ વરસાદ થયો છે, જ્યારે કેરન, માછિલ, ગુરેઝ અને સોનમર્ગ જેવા ઊંચાઈવાળા વિસ્તારોમાં બરફવર્ષા નોંધાઈ છે. હવામાન વિભાગે આગામી 24 કલાકમાં ખીણ વિસ્તારમાં વાદળછાયું વાતાવરણ રહેવાની અને કેટલાક સ્થળોએ વરસાદ કે હિમવર્ષા થવાની શક્યતા વર્તાવી છે.
Trending Photos