ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

અંબાલાલ પટેલની સૌથી ઘાતક આગાહી! ગુજરાતમાં હવે કઈ જગ્યાએ ગાજવીજ સાથે વરસાદ પડશે?

Ambalal Patel forecast: ગુજરાતના જાણીતા હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલ દ્વારા રાજ્યના હવામાનને લઈને મોટી આગાહી કરવામાં આવી છે. તેમની આગાહી મુજબ, હાલ રાજ્યના અનેક ભાગોમાં ગરમીનો પ્રકોપ જોવા મળશે, પરંતુ ટૂંક સમયમાં જ બંગાળની ખાડીમાં સર્જાઈ રહેલી સિસ્ટમને કારણે મેઘરાજા ફરી એકવાર ધમાકેદાર એન્ટ્રી કરી શકે છે.
 

Updated:Sep 26, 2025, 01:58 PM IST

27 સપ્ટેમ્બર સુધી ગરમીનું જોર

1/5
image

અંબાલાલ પટેલની આગાહી અનુસાર, રાજ્યમાં 27 સપ્ટેમ્બર સુધી ગરમીનું પ્રમાણ વધેલું રહેશે. ઉત્તર ગુજરાતના ભાગોમાં મહત્તમ તાપમાન 37 ડિગ્રી સેલ્સિયસસુધી જઈ શકે છે. ખાસ કરીને મહેસાણા, પાટણ, સમી, હારીજ, હિંમતનગર અને પંચમહાલના ભાગોમાં ગરમીનું પ્રમાણ વધુ અનુભવાશે. મધ્ય ગુજરાતના વિસ્તારો જેમ કે આણંદ, વડોદરા, નડિયાદ, અમદાવાદ અને ગાંધીનગરમાં પણ ગરમી રહેશે, જ્યાં મહત્તમ તાપમાન 35 થી 36 ડિગ્રીની આસપાસ જઈ શકે છે.

સૌરાષ્ટ્રના કેટલાક ભાગોમાં પણ ગરમી અનુભવાશે.

2/5
image

27 સપ્ટેમ્બરથી 3 ઓક્ટોબર દરમિયાન વરસાદની સંભાવના. ગરમીના આ પ્રકોપ બાદ વાતાવરણમાં મોટો પલટો આવશે. બંગાળની ખાડીમાં એક નવી સિસ્ટમ બનવાના કારણે 27 સપ્ટેમ્બરથી લઈને ૩ ઓક્ટોબર દરમિયાન રાજ્યના મોટાભાગના વિસ્તારોમાં ગાજવીજ સાથે વરસાદ થવાની સંભાવના છે.

દક્ષિણ ગુજરાતમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદ

3/5
image

દક્ષિણ ગુજરાતમાં 26 સપ્ટેમ્બરથી જ હવામાનમાં પલટો આવવાની શરૂઆત થશે. આહવા-ડાંગ અને વલસાડ જેવા વિસ્તારોમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. ભરૂચ અને સુરતના ભાગોમાં પણ ભારે વરસાદ આવી શકે છે.

સૌરાષ્ટ્ર અને અન્ય ભાગોમાં વરસાદ

4/5
image

દક્ષિણ ગુજરાત ઉપરાંત સૌરાષ્ટ્ર અને ઉત્તર/મધ્ય ગુજરાતમાં પણ વરસાદ થવાની સંભાવના છે. સૌરાષ્ટ્રના જૂનાગઢ, અમરેલી, બોટાદ, ભાવનગર, મહુવા, ગીર સોમનાથ, રાજકોટ, સુરેન્દ્રનગર, ખંભાળિયા, કુતિયાણા અને જામનગર જેવા વિસ્તારોમાં વરસાદની શક્યતા છે. ખાસ કરીને પશ્ચિમ સૌરાષ્ટ્રમાં વરસાદ થવાની સંભાવના વધુ રહેશે. મધ્ય ગુજરાત, ઉત્તર ગુજરાત તથા પૂર્વ ગુજરાતના ભાગોમાં પણ વરસાદનું જોર જોવા મળી શકે છે. અમદાવાદ અને ગાંધીનગરમાં પણ વરસાદ આવી શકે છે. પાટણ, સમી, હારીજ, મહેસાણા, કડી, કલોલ, માણસા, બેચરાજી અને હિંમતનગર જેવા ઉત્તર ગુજરાતના ભાગોમાં પણ વરસાદ થવાની સંભાવના છે. નિષ્ણાંતના મતે આ વરસાદ વીજળીના કડાકા સાથે થવાની સંભાવના છે.

ઓક્ટોબરમાં વધુ એક સિસ્ટમની શક્યતા

5/5
image

અંબાલાલ પટેલે વધુમાં જણાવ્યું છે કે, સપ્ટેમ્બરના અંત અને ઓક્ટોબરની શરૂઆતમાં વરસાદ બાદ, ઓક્ટોબર મહિનામાં પણ એક નવી સિસ્ટમ સક્રિય થવાના કારણે રાજ્યમાં વધુ વરસાદ આવી શકે છે. ખેડૂતો અને સામાન્ય જનતાને આ હવામાન પલટાને ધ્યાનમાં રાખીને સાવચેત રહેવા માટે જણાવવામાં આવ્યું છે.

gujarat weather forecastGujarat Weatherweather updatespredictionGujarat Monsoon Forecastgujarat

Trending Photos