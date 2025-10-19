આ અંબાલાલ પાછું નવું લાયા! નવેમ્બરમાં દેશ સહિત ગુજરાતમાં ભરશિયાળે ચોમાસું આવ્યું હોય તેવું જણાશે!
Ambalal Patel Forecast: ગુજરાતના જાણીતા હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલ દ્વારા આગામી દિવસોમાં રાજ્ય અને દેશના હવામાનમાં મોટા પલટાની આગાહી કરવામાં આવી છે. અંબાલાલ પટેલની આગાહી મુજબ, દક્ષિણ ગુજરાતમાં હળવો વરસાદ થઈ શકે છે, જ્યારે બંગાળની ખાડી અને અરબી સમુદ્રમાં એક સાથે બે શક્તિશાળી ચક્રવાતની શક્યતાઓ વ્યક્ત કરવામાં આવી છે, જેની અસર ગુજરાતના હવામાન પર પણ જોવા મળશે.
દક્ષિણ ગુજરાતમાં હળવા વરસાદની શક્યતા
અંબાલાલ પટેલના મતે, આગામી 22મી ઓક્ટોમ્બર સુધીમાં દક્ષિણ ગુજરાતના ભાગોમાં હળવા ભેજના કારણે વાતાવરણ વાદળછાયું રહી શકે છે અને હળવો વરસાદ પણ થઈ શકે છે. ખાસ કરીને 20 થી 22 ઓક્ટોમ્બર દરમિયાન આહવા, ડાંગ અને વલસાડના ભાગોમાં વરસાદની શક્યતા છે.
બંગાળની ખાડીમાં શક્તિશાળી ચક્રવાતનું જોખમ
હવામાનની સૌથી મોટી ગતિવિધિ બંગાળની ખાડીમાં થવાની શક્યતા છે. 23 અને 24 ઓક્ટોમ્બર દરમિયાન બંગાળના ઉપસાગરમાં એક વાવાઝોડું આકાર લેતું જોવા મળશે. આ સિસ્ટમ મજબૂત બનીને 28 અને 29 ઓક્ટોમ્બર સુધીમાં એક ભારે ચક્રવાતમાં ફેરવાઈ જવાની શક્યતા છે. આ દરમિયાન પવનની ગતિ 100 થી 150 કિલોમીટર પ્રતિકલાક જેટલી રહી શકે છે. બંગાળના ઉપસાગરમાં ભારે વરસાદ પણ થઈ શકે છે, જેની અસર દક્ષિણ ભારતમાં પણ વર્તાશે.
અરબી સમુદ્રમાં વાવાઝોડું અને ગુજરાત પર અસર
તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે 19 ઓક્ટોબરના દિવસથી અરબી સમુદ્રમાં પણ વધુ એક વાવાઝોડું આકાર લેતું જોવા મળશે. બંગાળના ઉપસાગરના ચક્રવાતની અસરને કારણે અરબી સમુદ્રનું વાવાઝોડું પણ ભારે ચક્રવાતમાં ફેરવાઈ શકે છે. અરબી સમુદ્રનું આ ચક્રવાત પશ્ચિમ સૌરાષ્ટ્રથી દૂર રહીને રાજસ્થાન, પાકિસ્તાન અને ઉત્તર ભારતના ભાગોમાં જવાની શક્યતા રહેશે. જો કે, હાલમાં તેના ચોક્કસ માર્ગ વિશે કંઈ કહી શકાય નહીં.
આ ચક્રવાતની અસરના કારણે રાજસ્થાન, ઉત્તર ભારતના ભાગો અને ત્યારબાદ ઉત્તર ગુજરાતના ભાગોમાં પણ તેની અસર થઈ શકે છે. બંગાળ ઉપસાગરનો ચક્રવાત અને અરબી સમુદ્રના વાવાઝોડાની અસરને કારણે ગુજરાતનું હવામાન પલટાઈ જશે. અંબાલાલ પટેલની આગાહીઓને જોતા ગુજરાતના ખેડૂતો અને નાગરિકોને આગામી દિવસોમાં હવામાનની ગતિવિધિઓ પર સતત નજર રાખવા અને સાવચેત રહેવાની જરૂર છે.
ઉત્તર ભારતમાં પશ્ચિમ વિક્ષેપ અને નવેમ્બરમાં શિયાળુ-ચોમાસું માહોલ
અંબાલાલ પટેલની અન્ય આગાહીઓ વિશે વાત કરીએ તો આ મહિનાના અંતમાં એક મજબૂત પશ્ચિમ વિસખેપ (Western Disturbance) દેશના ઉત્તરીય પર્વતીય ભાગોમાં આવવાની શક્યતા રહેશે. 7 નવેમ્બર બાદ પણ દક્ષિણ ભારતમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદની શક્યતા છે, જેની અસર ગુજરાતના કેટલાક ભાગોમાં પણ જોવા મળશે. નવેમ્બર માસમાં દેશ સહિત ગુજરાતનું હવામાન પલટાઈ જશે અને જાણે શિયાળો અને ચોમાસું એકસાથે આવ્યું હોય તેવો માહોલ જણાશે.
Trending Photos