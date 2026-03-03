અંબાલાલ પટેલના નવા ધડાકાથી ગુજરાતીઓ ચિંતા વધી! જાણો વૈશ્વિક યુદ્ધને લઈને શું આપ્યા સંકેત?
Ambalal Patel Prediction: ગુજરાતમાં છેલ્લા થોડા દિવસથી વાદળછાયા વાતાવરણને બદલે હવે ધીરે ધીરે આકાશ સ્વચ્છ થઈ રહ્યું છે. સામાન્ય રીતે સવારે અને રાતે ઠંડક લાગે છે પરંતુ બપોરે ગરમીનો અનુભવ થઈ રહ્યો છે. ત્યારે ગુજરાતમાં આગામી સાત દિવસ એટલે કે આઠમી માર્ચ સુધીમાં હવામાનમાં બદલાવ આવશે કે તાપમાનમાં વધારો થશે તે અંગેની આગાહી કરવામાં આવી છે. ઉત્તરપૂર્વ અરબી સમુદ્ર અને નજીકના ગુજરાત કિનારા પર અપર સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન યથાવત છે.
Ambalal Patel Prediction: વરસાદની સાથે અંબાલાલ પટેલે જ્યોતિષીય દ્રષ્ટિએ વૈશ્વિક પરિસ્થિતિ પર પણ પ્રકાશ પાડ્યો હતો. તેમણે જણાવ્યું કે ગ્રહ-નક્ષત્રોની ચાલને કારણે વિશ્વમાં નાના-મોટા તણાવ કે યુદ્ધ જેવો માહોલ સર્જાઈ શકે છે. જોકે, આ ચિંતાજનક પરિસ્થિતિ લાંબો સમય નહીં ટકે અને થોડા જ દિવસોમાં સ્થિતિ ફરી થાળે પડશે, આમ, હોળીના પર્વે એક તરફ ભક્તિનો માહોલ જોવા મળ્યો તો બીજી તરફ અંબાલાલ પટેલની આગાહીએ ખેડૂતોમાં સારા વરસાદની આશા જગાડી છે.
પડોશ પર સાયક્લોનિક સરક્યુલેશનથી વિદર્ભ સુધીના આંતરિક તમિલનાડુ, આંતરિક કર્ણાટક અને મરાઠવાડામાં સરેરાશ સમુદ્ર સપાટીથી ટ્રફમાં ઘટાડો થયો છે. વેધર રિપોર્ટમાં જણાવ્યું છે કે, ઉત્તરપૂર્વ અરબી સમુદ્ર અને નજીકના ગુજરાત કિનારા પર અપર સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન યથાવત છે. આજથી આગામી આઠમી માર્ચ સુધીમાં ગુજરાતનું હવામાન શુષ્ક રહેશે. ક્યાંય પણ વરસાદની આગાહી આપવામાં આવી નથી. અમદાવાદ અને તેની આસપાસના વિસ્તારોની વાત કરીએ તો, અમદાવાદનું હવામાન સ્વચ્છ રહેશે. મહત્તમ તાપમાન 36 ડિગ્રી રહેવાની આગાહી આપવામાં આવી છે. જ્યારે લઘુત્તમ તાપમાન 21 સે. ડિગ્રી રહેવાની શક્યતા છે.
માર્ચમાં જ કાળઝાળ ગરમીનો પ્રારંભ
રાજ્યમાં માર્ચ મહિનાની શરૂઆતથી જ ઉનાળાના આકરા તેવર જોવા મળી રહ્યા છે. સામાન્ય રીતે માર્ચના પ્રથમ સપ્તાહમાં તાપમાન ધીમે-ધીમે વધતું હોય છે, પરંતુ આ વર્ષે શરૂઆતથી જ સૂર્યનારાયણ પ્રકોપ વરસાવી રહ્યા છે. હવામાન વિભાગની આગાહી મુજબ આગામી દિવસોમાં તાપમાનમાં હજુ વધુ વધારો થશે. રાજ્યવાસીઓએ ઉકળાટ અને 'ડિસ્કમ્ફર્ટ'નો સામનો કરવો પડશે. આગામી 48 કલાક દરમિયાન લઘુત્તમ તાપમાનમાં બેથી ત્રણ ડિગ્રી સેલ્સિયસનો ધીમે ધીમે વધારો થશે. ત્યારબાદ આ પ્રદેશમાં કોઈ મોટો ફેરફાર થવાની શક્યતા નથી. 4થી છ માર્ચ દરમિયાન ગુજરાતના દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં ગરમ અને ભેજવાળી હવાને કારણે અસ્વસ્થતા રહેવાની સંભાવના છે.
હોળીની ઝાળ પરથી અંબાલાલની આગાહી
ગાંધીનગર પાસે આવેલું પાલજ ગામ તેની ખાસ હોળી માટે જાણીતું છે. આ વર્ષે પણ મહાકાળી માતાના પૂજન સાથે 35 ફૂટ જેટલી ઊંચી હોલિકાનું દહન કરવામાં આવ્યું હતું. ગ્રામજનોની અટલ શ્રદ્ધા સાથે પ્રગટાવાયેલી આ હોળી જોવા માટે મોટી સંખ્યામાં લોકો ઉમટી પડ્યા હતા. ગુજરાતમાં હોળીની જ્વાળાઓ કઈ દિશામાં ફેલાય છે, તેના આધારે આવનારા વર્ષના વરસાદ અને કૃષિ પાકનું અનુમાન લગાવવાની જૂની પરંપરા છે. આ પરંપરાને આધારે જાણીતા હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલે મહત્ત્વના સંકેતો આપ્યા છે.
અંબાલાલ પટેલે જણાવ્યું હતું કે, હોળીની ઝાળ ઉત્તર-પશ્ચિમ દિશા તરફ ફેલાતા પવનની સાનુકૂળતા જોવા મળી રહી છે, જે દર્શાવે છે કે આ વર્ષે ગુજરાતમાં ચોમાસું એકંદરે ઘણું સારું રહેશે." તેમણે ઉમેર્યું કે, પવનની દિશા અને ગતિ ખેડૂતો માટે ખુશીના સમાચાર લઈને આવી છે. રાજ્યમાં આ વર્ષે મેઘરાજા મન મૂકીને વરસશે, જે કૃષિ ક્ષેત્ર માટે આશીર્વાદરૂપ સાબિત થશે.
Trending Photos