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ગુજરાતમાં કેમ વરસાદ પર લાગી છે બ્રેક? ઓગસ્ટમાં 22 ટકાની ઘટ, શું હવે ભારે વરસાદ પડશે કે વિદાય? જાણો અંબાલાલની ઘાતક આગાહી

Written ByKinjal Patel
Published: Aug 25, 2026, 08:31 AM IST|Updated: Aug 25, 2026, 08:31 AM IST

Ambalal Patel Agahi: ગુજરાતના જાણીતા હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલે આગામી ઓગસ્ટથી ઓક્ટોબર મહિના દરમિયાન રાજ્યમાં વરસાદ, ગ્રહોની સ્થિતિ અને ચોમાસાના ભવિષ્ય અંગે મહત્વની આગાહી કરી છે. હમણાં ઓગસ્ટથી સપ્ટેમ્બરમા અલીનોની ઘાતક સ્થિતિ રહેવાની શક્યતા રહેશે. હમણાં ગ્રહો જળદાયક નક્ષત્રમાં છે એટલે 25 ઓગસ્ટના અંત સુધીમાં છૂટો છવાયો વરસાદ થવાની શક્યતા રહેશે. 23 ઓગસ્ટથી શરદ ઋતુનો પ્રારંભ થયેલ છે. એવું કહેવાય છે કે શરદ ઋતુમાં પર્વત આકરનો મેઘ જ્યાં ચડે ત્યાં પડે. ચંદ્ર પૃથ્વીથી અતિ દૂર છે, તારીખ 27 ઓગસ્ટ સૂર્ય બુધ યુતિ થાય છે, જેના લીધે બંગાળના ઉપસાગરમાં હવાના પ્રવાહો વહેવા લાગે અને સિસ્ટમ બનાવવાની શક્યતા રહેશે.

સપ્ટેમ્બર મહિનામાં વરસાદી સિસ્ટમ થશે એક્ટિવ1/5

સપ્ટેમ્બર મહિનામાં વરસાદી સિસ્ટમ થશે એક્ટિવ

ઓગસ્ટના અંતથી સપ્ટેમ્બરના પ્રારંભે બંગાળની ખાડીમાં મજબૂત સિસ્ટમ સક્રિય થશે, જેના લીધે 6 થી 10 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન સારા વરસાદની શક્યતા છે. 12 સપ્ટેમ્બર બાદ દરિયામાં ભારે પવન ફૂંકાવાની સાથે બંગાળના ઉપસાગરમાં હળવું દબાણ સર્જાશે, જે ગુજરાતના વિવિધ ભાગોમાં વરસાદ લાવશે. 20 સપ્ટેમ્બર પછી રાજ્યમાંથી ચોમાસાની હિમાયત (વાપસી) શરૂ થઈ શકે છે, છતાં ભાદરવા મહિનામાં પણ લો પ્રેશરના કારણે વરસાદી સ્થિતિ જળવાઈ રહેશે.

ઓક્ટોબર મહિનામાં નવરાત્રિમાં વરસાદનું એંધાણ2/5

ઓક્ટોબર મહિનામાં નવરાત્રિમાં વરસાદનું એંધાણ

ઓક્ટોબર મહિનાની શરૂઆતમાં પણ હવામાનમાં ફેરફાર જોવા મળશે. 6 થી 10 ઓક્ટોબર દરમિયાન વરસાદની શક્યતા છે. આ સિવાય 5 ઓક્ટોબર અને 17 ઓક્ટોબરે દરિયામાં ભારે પવનો ફૂંકાઈ શકે છે. ખેલૈયાઓ માટે મહત્વની એવી નવરાત્રિ દરમિયાન વરસાદ પડશે કે નહીં, તેનો સ્પષ્ટ આધાર તે સમયે રહેલી એલ નીનોની સ્થિતિ પર રહેશે. ઓગસ્ટ મહિનામાં રાજ્યમાં વરસાદની ઘટ જોવા મળી રહી છે. સમગ્ર ગુજરાતમાં ઓગસ્ટ દરમિયાન સામાન્ય કરતાં 22 ટકા ઓછો વરસાદ નોંધાયો છે. હવામાન વિભાગની આગાહી મુજબ, હાલ ભારે વરસાદની કોઈ મોટી સિસ્ટમની ચેતવણી નથી. જોકે, સક્રિય ત્રણ સિસ્ટમની અસરને કારણે આગામી સાત દિવસ દરમિયાન રાજ્યના વિવિધ વિસ્તારોમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદ ચાલુ રહેવાની શક્યતા છે.   

ઓગસ્ટના અંતમાં એલ નીનોની અસર વર્તાશે3/5

ઓગસ્ટના અંતમાં એલ નીનોની અસર વર્તાશે

આગામી ઓગસ્ટથી સપ્ટેમ્બર દરમિયાન એલ નીનોની ઘાતક સ્થિતિ રહેવાની શક્યતા છે. હાલમાં ગ્રહો જળદાયક નક્ષત્રમાં હોવાથી ૨૫ ઓગસ્ટ સુધી છૂટાછવાયા વરસાદી ઝાપટાં પડી શકે છે. 23 ઓગસ્ટથી શરદ ઋતુનો પ્રારંભ થયો છે, જેમાં પર્વત આકારના વાદળો રચાઈને ચોક્કસ વિસ્તારોમાં વરસી શકે છે. મઘા નક્ષત્રનો વરસાદ ખેતી માટે ખૂબ જ ઉત્તમ ગણાય છે. 27 ઓગસ્ટના રોજ સૂર્ય-બુધની યુતિ અને પૃથ્વીથી ચંદ્રના દૂર જવાના કારણે બંગાળના ઉપસાગરમાં નવી સિસ્ટમ સર્જાવાની શક્યતા છે. સૂર્ય પૂર્વ ફાલ્ગુની નક્ષત્રમાં પ્રવેશતાં 26 થી 31 ઓગસ્ટ વચ્ચે હવામાનમાં પલટો આવી શકે છે.

સૌરાષ્ટ્ર અને પશ્ચિમ ભાગોમાં વરસાદ ન થવાના મુખ્ય કારણો4/5

સૌરાષ્ટ્ર અને પશ્ચિમ ભાગોમાં વરસાદ ન થવાના મુખ્ય કારણો

હાલમાં પશ્ચિમ સૌરાષ્ટ્ર અને કેટલાક વિસ્તારોમાં વરસાદ ન પડવા પાછળનું મુખ્ય કારણ ઈરાન, અફઘાનિસ્તાન અને પાકિસ્તાન તરફથી આવતા ઉપલા લેવલના સૂકા પવનો છે. ઉત્તર અરબી સમુદ્ર સક્રિય નથી અને દક્ષિણ બંગાળની ખાડીનો ભેજવાળો પ્રવાહ દક્ષિણ ચીન તરફ ફંટાઈ રહ્યો છે. ઉપરાંત, પેસિફિક મહાસાગરમાં બનેલી સિસ્ટમો ભેજ ખેંચી જતી હોવાથી દેશના પશ્ચિમ અને દક્ષિણ ભાગો સુધી પૂરતો ભેજ પહોંચી શકતો નથી.

સારો વરસાદ કેમ નથી આવતો?5/5

સારો વરસાદ કેમ નથી આવતો?

ગુજરાતમાં સારા વરસાદની રાહ જોતા લોકો માટે હાલ નિરાશાજનક સંકેતો મળી રહ્યા છે. હવામાન નિષ્ણાતો મુજબ, ઓગસ્ટના અંત સુધી ગુજરાતમાં સારા વરસાદ માટેની સ્થિતિ બનવાની શક્યતા ઓછી છે. અલનીનો, MJO, સૂકી હવા, MISO, મસ્કરીન હાઈ-સોમાલી જેટની સ્થિતિ તેમજ બંગાળની ખાડી અને દક્ષિણ ચીન સાગરમાં મજબૂત સિસ્ટમનો અભાવ સહિતના 8 પરિબળો વરસાદને અસર કરી રહ્યા છે. જોકે IODની સ્થિતિ અનુકૂળ બનતી હોવાથી તે ચોમાસાને થોડું બળ આપી શકે છે.

TAGS:
Gujarat Rain forecast
Gujarat Weather
gujarat weather forecast
Rain prediction
Ambalal Patel forecast

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