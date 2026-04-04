ફરી એપ્રિલ મહિનાની તારીખો લખી રાખજો! ગુજરાતના આ વિસ્તારોમાં આવશે કમોસમી વરસાદ, બે સિસ્ટમ સક્રિય
Ambalal Patel Weather Forecast: ગુજરાતમાં ઉનાળાની શરૂઆત સાથે જ કમોસમી વરસાદ પડી રહ્યો છે. હવામાન વિભાગની લેટેસ્ટ આગાહી મુજબ, રાજ્યમાં ફરી એકવાર વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ સક્રિય થવા જઈ રહ્યું છે, જેના કારણે આગામી 7 એપ્રિલના રોજ હળવા વરસાદની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. આ અચાનક આવેલા પલટાને કારણે જગતનો તાત ફરી ચિંતામાં મુકાયો છે.
બે સિસ્ટમ એકસાથે સક્રિય: વાતાવરણમાં આવશે મોટો પલટો
હવામાન નિષ્ણાતોના જણાવ્યા અનુસાર, હાલમાં રાજ્ય પર વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ અને સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન એમ બે મજબૂત સિસ્ટમ એકસાથે કામ કરી રહી છે. આ બંને સિસ્ટમની સંયુક્ત અસરને કારણે વાતાવરણમાં ભેજનું પ્રમાણ વધશે અને ગાજવીજ સાથે છૂટોછવાયો વરસાદ પડી શકે છે. ખાસ કરીને સરહદી વિસ્તારો અને ઉત્તરના જિલ્લાઓમાં તેની વ્યાપક અસર જોવા મળશે.
કયા વિસ્તારોમાં વરસાદની વધુ શક્યતા?
હવામાન વિભાગે ગુજરાતમાં કચ્છના સરહદી વિસ્તાર હોવાથી અહીં સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશનની અસર વધુ જોવા મળશે. જેના કારણે ઉત્તર ગુજરાતના બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠા અને આસપાસના વિસ્તારોમાં માવઠું પડવાની પૂરેપૂરી સંભાવના છે. આ સિવાય રાજ્યના અન્ય ભાગોમાં પણ વાદળછાયું વાતાવરણ રહેશે અને ક્યાંક હળવા છાંટા પડી શકે છે. હવામાન વિભાગે આ વિસ્તારો માટે એક ચેતવણી પણ જાહેર કરી છે.
ગુજરાતના તાપમાનમાં ઘટાડો, જ્યારે ખેડૂતોની ચિંતામાં વધારો
ગુજરાતમાં વરસાદી માહોલ સર્જાવાને કારણે કાળઝાળ ગરમીથી રાહત તો મળશે અને તાપમાનનો પારો નીચે જશે. જોકે, આ રાહત સામાન્ય જનતા માટે સારી હશે, પરંતુ ખેડૂતો માટે તે આર્થિક નુકસાનનો સંકેત છે. ખેતરમાં કાપણી કરેલો કે ખુલ્લામાં પડેલો પાક પલળી ન જાય તે માટે તેને સુરક્ષિત સ્થળે ખસેડી લેવો. માર્કેટ યાર્ડમાં પણ ખેતપેદાશોને ઢાંકીને રાખવી હિતાવહ છે.
આગામી 48 કલાક નિર્ણાયક
હવામાન વિભાગના મતે આગામી 48 કલાક ગુજરાત માટે અત્યંત મહત્વના છે. વાતાવરણમાં થતા સતત ફેરફાર પર નજર રાખવામાં આવી રહી છે. કમોસમી વરસાદને કારણે પાકને થતા નુકસાનની ભીતિને જોતા તંત્ર પણ સતર્ક બન્યું છે.
આગામી મહિનાનો વર્તારો
અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા મુજબ, 20 થી 26 એપ્રિલ દરમિયાન તાપમાન ફરી એકવાર ઉંચકાશે અને આકરો તાપ પડશે. જોકે, મે મહિનામાં બંગાળની ખાડીમાં ભારે વાવાઝોડાની શક્યતા હોવાથી ઉનાળામાં કુદરતી આફતોનો સિલસિલો ચાલુ રહી શકે છે. હાલમાં તો રાજ્યમાં સર્જાયેલા આ કમોસમી માહોલને કારણે જનજીવન પ્રભાવિત થયું છે અને તંત્રને પણ સતર્ક રહેવા સૂચના આપવામાં આવી છે.
