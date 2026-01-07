આ વિસ્તારોમાં કાતિલ ઠંડી સાથે ગુજરાતમાં આવશે ભયંકર પલ્ટો! છાતીના પાટિયા પડી જાય એવી અંબાલાલની આગાહી
Ambalal Patel Agahi: અંબાલાલ પટેલની આગાહીની વાત કરવામાં આવે તો વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સની અસર થતા આકરી ઠંડી પડશે. અંબાલાલ પટેલની નવી આગાહી કહે છે કે, કેટલાક ભાગોમાં વાદળો આવવાની શક્યતાઓ રહેશે. એક પછી એક પશ્ચિમી વિક્ષેપ આવશે. પાટણ, સમી, હારીજ, સાબરકાંઠાના ભાગોમાં ઠંડી પડશે. તો પંચમહાલ, સાબરકાંઠાના ભાગોમાં ઠડી પડશે. ઉત્તર ગુજરાતમાં 8 ડિગ્રી સેલ્સિયસ આસપાસ તાપમાન રહેશે. કચ્છમાં તાપમાન ઘટશે. તેમજ વડોદરામાં 13 અને 12 ડિગ્રી તાપમાન રહેશે. ગિરનારના ભાગોમાં પણ ઠંડી રહેશે.
હાલમાં ઉત્તર-પૂર્વથી પૂર્વ તરફના પવનો ફૂંકાઈ રહ્યા છે. આગામી પાંચ દિવસ લઘુતમ તાપમાનમાં કોઈ મોટો બદલાવ નહીં થાય. એ બાદ લઘુત્તમ તાપમાનમાં બેથી ત્રણ ડિગ્રી સેલ્સિયસ તાપમાનનો ધીરે ધીરે વધારો થશે. રાજ્યમાં આજથી મહત્તમ તાપમાન 1થી 2 વધઘટ રહેશે, જ્યારે લઘુતમ તાપમાન રાત્રે 1થી 2 ડિગ્રીનો સામાન્ય ફેરફાર રહેશે.
નવા વર્ષની શરૂઆતમાં ગુજરાતના વાતાવરણમાં પલટો આવ્યો હતો અને ત્યારબાદ રાજયના અનેક વિસ્તારમાં માવઠું થયું હતું. પરંતુ ગુજરાતમાં માવઠા બાદ ઠંડીમાં ભારે વધારો છે. છેલ્લા કેટલાક દિવસથી રાજ્યમાં કડકડતી ઠંડી ભુક્કા બોલાવી રહી છે. જો કે, બીજી તરફ અંબાલાલ પટેલે ફરી ચોંકાવનારી આગાહી કરી છે. તો ચાલો જાણીએ શું કરી છે આગાહી?
હવામાન વિભાગ અનુસાર હાલ ગુજરાતમાં ઉત્તર-પૂર્વથી પૂર્વ તરફના પવનો ફૂંકાઈ રહ્યા છે. રાજ્યમાં આગામી 5 દિવસ તાપમાનમાં કોઈ ફેરફાર જોવા મળે નહીં, ત્યારબાદ બેથી ત્રણ ડિગ્રી તાપમાન વધી શકે છે. આગામી 5 દિવસ લઘુત્તમ તેમજ મહત્તમ તાપમાનમાં 1થી 2 ડિગ્રીનો સામાન્ય વધારો ઘટાડો જોવા મળી શકે છે. ઉત્તર-પૂર્વથી ફૂંકાઈ રહેલા પવનને કારણે કડકડતી ઠંડી પડશે.
હાલ ગુજરાતના હવામાનમાં વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સની અસર જોવા મળી રહી છે. છેલ્લા 24 કલાકમાં રાજ્યના અનેક શહેરો અને ગ્રામ્ય વિસ્તારોના તાપમાનમાં મોટો ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. નલિયા 7.5 ડિગ્રી સેલ્સિયસ સાથે રાજ્યનું સૌથી ઠંડુંગાર શહેર બન્યું છે. વહેલી સવારમાં લોકો હાડ થીજવતી ઠંડીનો અનુભવ કરી રહ્યા છે આગામી 15 જાન્યુઆરી સુધી રાજ્યમાં ઠંડી યથાવત રહેશે તેવી હવામાન વિભાગે આગાહી કરી છે.
અંબાલાલ પટેલની નવી આગાહી કહે છે કે 8થી 10 જાન્યુઆરી દરમિયાન રાજ્યના ઘણા ભાગોમાં વાદળછાયા વાતાવરણ રહી શકે છે. કચ્છ, ઉત્તર ગુજરાતના મહેસાણા બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠા, પંચમહાલ સહિતના ભાગોમાં વાદળો છવાઈ શકે છે. તો દક્ષિણ ગુજરાતના ભાગોમાં પણ વાદળછાયુ વાતાવરણ રહી શકે છે. સૌરાષ્ટ્રના ભાગોમાં પણ વાદળછાયુ વાતાવરણ રહી શકે છે. આમ, રાજ્યના અમુક વિસ્તાર હળવો વરસાદ થઈ શકે છે.
અંબાલાલ પટેલની આગાહી કહે છે કે દેશ અને રાજ્યમાં અગામી દિવસોમાં વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સની અસર જોવા મળશે. 15 થી 21 જાન્યુઆરી દરમિયાન વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સની અસર વર્તાશે. ગુજરાતના વાતાવરણમાં પલટો આવશે. તેમજ અનેક વિસ્તારમાં વાદળછાયુ વાતાવરણ રહેશે. રાજ્યના કેટલાક ભાગમાં કમોસમી વરસાદ થઇ શકે છે. તો 29 જાન્યુઆરીથી 5 ફેબ્રુઆરી દરમિયાન પણ વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ આવશે. જેમાં ગુજરાતના વાતાવરણાં પલટાની અને કેટલાક વિસ્તારમાં કમોસમી વરસાદની આગાહી છે.
