/બંગાળની ખાડીમાં બનશે મજબૂત સિસ્ટમ, સાતમ-આઠમનો તહેવાર પણ બગાડશે વરસાદ! અંબાલાલની આગાહી

રાજ્યમાં ચોમાસાનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. અનેક જિલ્લાઓમાં વરસાદી ઝાંપડા પડી રહ્યાં છે. સૂર્ય દેવતાએ મધા નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરી લીધો છે. તેવામાં આગામી દિવસોમાં કેવું વાતાવરણ રહેશે તેની આગાહી અંબાલાલ પટેલ દ્વારા કરવામાં આવી છે.
રાજ્યના જાણીતા હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલ વરસાદની આગાહી કરી છે. અંબાલાલ પટેલે કહ્યુ કે સૂર્યએ મધા નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કર્યો છે. મધા નક્ષત્રનું પાણી ખેતી માટે સારૂ ગણાય છે. તેમણે કહ્યું કે રાજ્યમાં 17થી 19 ઓગસ્ટ વરસાદી ઝાપટાં પડી શકે છે.
અંબાલાલ પટેલે કહ્યુ કે બંગાળના ઉપસાગરમાં મજબૂત સિસ્ટમ બનશે. મધ્યપ્રદેશમાં ભારે વરસાદ પડી શકે છે. તેમણે કહ્યું કે નર્મદા નદીનું જળસ્તર વધવાની સાથે સરદાર સરોવર ડેમમાં પાણીની સપાટી વધી શકે છે. આ સાથે મધ્ય ગુજરાતના ભાગોમાં 23 ઓગસ્ટથી 31 ઓગસ્ટ વરસાદ પડી શકે છે.
અંબાલાલ પટેલે કહ્યુ કે 23-31 ઓગસ્ટ દરમિયાન દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રમાં વરસાદ આવી શકે છે. ભાવનગર, અમરેલી અને ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં સારો વરસાદ પડી શકે છે. દ્વારકા, પોરબંદર અને જામનગર જિલ્લામાં પણ હળવો વરસાદ જોવા મળી શકે છે.
અંબાલાલે આ સાથે મહેસાણા, અરવલ્લી, સાબરકાંઠામાં વરસાદી ઝાપટાંની આગાહી કરી છે. ગુજરાતના હવામાન નિષ્ણાંતે કહ્યુ કે 31 ઓગસ્ટે સૂર્ય પૂર્વફાલ્ગુની નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે. આ પાણી કૃષિ માટે સારૂ ગણાતું નથી. આ દરમિયાન પવનની ગતિ વધારે રહી શકે છે. અંબાલાલે જણાવ્યું કે સાતમ-આઠમના તહેવારમાં પણ વરસાદી ઝાપટાં પડી શકે છે.