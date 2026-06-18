Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ફોટો
  • /ગુજરાતના આ વિસ્તારોમાં ખાબકી શકે છે 6 ઇંચ સુધીનો વરસાદ; ચોમાસાને લઈને અંબાલાલની ધમાકેદાર આગાહી

ગુજરાતના આ વિસ્તારોમાં ખાબકી શકે છે 6 ઇંચ સુધીનો વરસાદ; ચોમાસાને લઈને અંબાલાલની ધમાકેદાર આગાહી

Written ByKinjal Patel
Published: Jun 18, 2026, 06:59 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 06:59 PM IST

Ambalal Patel Forecast: ગુજરાતમાં ચોમાસાની ઋતુ બરાબર જામી રહી છે ત્યારે હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલની નવી આગાહી અને હવામાન વિભાગ દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલા તાજેતરના નાવ કાસ્ટ બુલેટિને રાજ્યના નાગરિકો અને ખેડૂતોની ચિંતા અને ઉત્સુકતા બંને વધારી દીધી છે. આવનારા દિવસોમાં રાજ્યના કયા વિસ્તારોમાં મેઘરાજા કેવું જોર બતાવશે, તેની વિગતવાર માહિતી અંબાલાલ પટેલે આપી છે.

હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલની મોટી આગાહી1/5

હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલની મોટી આગાહી

ગુજરાતના જાણીતા હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલે રાજ્યમાં આગામી દિવસોમાં વરસાદની ગતિવિધિઓને લઈને મહત્વનું નિવેદન આપ્યું છે. રાજ્યમાં આગામી 20 જૂન સુધી ભારે વરસાદ પડવાની સંભાવના સેવાઈ રહી છે. જોકે, રાજ્યના અલગ-અલગ ભાગોમાં વરસાદની માત્રામાં તફાવત જોવા મળી શકે છે, જેમાં કેટલાક વિસ્તારોમાં ભારે તો કેટલાક ભાગોમાં ઓછો વરસાદ થવાની શક્યતા છે.  

2/5

અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા અનુસાર, 23 જૂન બાદ રાજ્યમાં ચોમાસુ વરસાદ બરાબર જામશે અને તેની સક્રિયતા વધશે. ખાસ કરીને 23 જૂનથી 26 જૂન દરમિયાન ઉત્તર ગુજરાતના વિવિધ ભાગોમાં સારો એવો વરસાદ થવાની આશા છે. જુલાઈ માસમાં પણ રાજ્યના ઘણા ખરા ભાગોમાં સારો વરસાદ ચાલુ રહેશે. આ તમામ સાનુકૂળ સંકેતો વચ્ચે પણ અંબાલાલ પટેલે સાવચેત કરતા જણાવ્યું છે કે, આ વર્ષે અલનીનો (El Niño) ની ધાસ્તી રહેવાની શક્યતા હજુ પણ નકારી શકાય તેમ નથી.

આગામી 3 કલાક માટે એલર્ટ, આ વિસ્તારોમાં 6 ઇંચ સુધી ખાબકી શકે છે વરસાદ3/5

આગામી 3 કલાક માટે એલર્ટ, આ વિસ્તારોમાં 6 ઇંચ સુધી ખાબકી શકે છે વરસાદ

હવામાન વિભાગ દ્વારા તાજેતરમાં જ આગામી ત્રણ કલાક માટે તાકીદનું નાવ કાસ્ટ બુલેટિન જાહેર કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં વિવિધ જિલ્લાઓ માટે ઓરેન્જ અને યેલો એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે. રાજ્યના કેટલાક જિલ્લાઓમાં મધ્યમથી ભારે વરસાદની આશંકાને પગલે ઓરેન્જ એલર્ટ જાહેર કરાયું છે. તાપી, નર્મદા, છોટાઉદેપુર, વડોદરા, પંચમહાલ, ભાવનગર અને અમરેલી જેવા વિસ્તારોમાં  6 ઇંચ સુધીનો ભારે વરસાદ પડી શકે છે. 

યેલો એલર્ટ: હળવા વરસાદની આગાહી4/5

યેલો એલર્ટ: હળવા વરસાદની આગાહી

જ્યારે રાજ્યના મોટાભાગના અન્ય વિસ્તારોમાં યેલો એલર્ટ સાથે હળવા વરસાદની સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. જેમાં બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠા, અરવલ્લી, મહીસાગર, મહેસાણા, ગાંધીનગર, અમદાવાદ, ખેડા, દાહોદ અને આણંદ, ભરૂચ, સુરત અને ડાંગ. સુરેન્દ્રનગર, બોટાદ, મોરબી, રાજકોટ, જામનગર, પોરબંદર, જૂનાગઢ, ગીર સોમનાથ અને દીવમાં વરસાદનું યલો એલર્ટ અપાયું છે.

ગુજરાતના ખેડૂતો માટે કેવા રહેશે આગામી દિવસો5/5

ગુજરાતના ખેડૂતો માટે કેવા રહેશે આગામી દિવસો

હવામાનની આ બદલાતી સ્થિતિને જોતા ખેડૂતોએ પોતાના પાક અને વાવણીના આયોજનમાં અંબાલાલ પટેલની 23 જૂન પછીની આગાહીને ધ્યાનમાં રાખવી હિતાવહ રહેશે. આગામી કલાકોમાં ઓરેન્જ એલર્ટ ધરાવતા વિસ્તારોના નાગરિકોને બિનજરૂરી બહાર ન નીકળવા અને સાવચેત રહેવા વહીવટી તંત્ર દ્વારા પણ અપીલ કરવામાં આવી શકે છે.

TAGS:
Ambalal Patel big prediction
Political
prediction
gujarat weather forecast
Gujarat Weather
weather updates

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
નવું પગાર પંચ લાગુ થવા પર શું ખરેખર મળશે ₹93 લાખનું એરિયર્સ? જાણો
8th pay commission arrear14 min ago
2
gujarat31 min ago
3
Father39 min ago
4
વડોદરા બસ અકસ્માત49 min ago
5
Kirti Patel1 hr ago