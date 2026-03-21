ગુજરાતમાં ક્યારે કેવી આફત આવશે? જાણો હવામાનના 'જાદુગર' અંબાલાલની આખા વર્ષની ભયાનક આગાહીઓ!

Ambalal Patel Forecast: ગુજરાતના હવામાનના 'જાદુગર' ગણાતા અંબાલાલ પટેલે ફરી એકવાર રાજ્યના નાગરિકો અને ખાસ કરીને ખેડૂતોના જીવ અધ્ધર કરી દે તેવી ચોંકાવનારી આગાહી કરી છે. રાજ્યમાં હજુ તો સ્વેટર કબાટમાં મૂકાયા છે અને લોકોએ પંખા-AC ચાલુ કર્યા છે, ત્યાં જ હવે છત્રી અને રેઈનકોટ તૈયાર રાખવાનો સમય આવી ગયો છે. પશ્ચિમી વિક્ષેપ (Western Disturbance) સક્રિય થવાને કારણે વાતાવરણમાં આવેલા પલટાએ ચિંતામાં વધારો કર્યો છે.

Updated:Mar 21, 2026, 07:04 PM IST

માર્ચમાં માવઠાનો માર: 20 માર્ચ સુધી એલર્ટ

અંબાલાલ પટેલની આગાહી મુજબ, 20 માર્ચ સુધી રાજ્યના વિવિધ ભાગોમાં કમોસમી વરસાદની પૂરેપૂરી શક્યતા છે. માત્ર વરસાદ જ નહીં, પણ તેજ પવન અને ધૂળની ડમરીઓ સાથે 'આંધી-વંટોળ' આવવાની પણ ચેતવણી આપવામાં આવી છે. આ અચાનક બદલાયેલા મિજાજને કારણે 'જગતનો તાત' ગણાતો ખેડૂત ચિંતામાં છે, કારણ કે ઊભા પાક પર કુદરતી આફત તોળાઈ રહી છે.

એપ્રિલ અને મે મહિનામાં આવશે 'કાળી આંધી'

અંબાલાલ પટેલે આગામી મહિનાઓ માટે જે રોડમેપ આપ્યો છે તે વધુ ડરામણો છે. 22 માર્ચ અને ત્યારબાદ 25 થી 28 માર્ચ દરમિયાન ફરી નવા પશ્ચિમી વિક્ષેપો આવશે. 10 થી 20 એપ્રિલ દરમિયાન પ્રિ-મોન્સૂન એક્ટિવિટીને કારણે વાદળછાયું વાતાવરણ અને વરસાદની શક્યતા છે. સૌથી ભયાનક આગાહી મે મહિના માટે છે. 11 થી 20 મે દરમિયાન અરબ રાષ્ટ્રો તરફથી 'કાળી આંધી' આવવાની શક્યતા છે. મે મહિનામાં અરબ સાગર સક્રિય થશે અને મે ના અંતથી જૂનની શરૂઆત વચ્ચે બંગાળના ઉપસાગરમાં ખતરનાક વાવાઝોડું આકાર લઈ શકે છે.

આગામી 24 કલાક: આ જિલ્લાઓ રહે સાવધાન

હવામાન વિભાગ અને અંબાલાલ પટેલના મતે આગામી 24 કલાક રાજ્ય માટે ભારે છે. સાયકલોનિક સર્ક્યુલેશનને કારણે નીચેના વિસ્તારોમાં ધૂળની ડમરીઓ અને કરા સાથે વરસાદ પડી શકે છે. જેમાં કચ્છ, જામનગર, રાજકોટ, મોરબી, પોરબંદર, જૂનાગઢ, ગીર સોમનાથ, અમરેલી અને દીવ. બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠા, પાટણ, મહેસાણા. અમદાવાદ (વાદળછાયું), અરવલ્લી, મહીસાગર, દાહોદ. દરિયામાં કરંટ હોવાને કારણે માછીમારોને દરિયો ન ખેડવાની કડક સૂચના આપવામાં આવી છે. જોકે, 24 કલાક બાદ વરસાદ ઘટશે પણ ગરમીનો પારો 4 થી 5 ડિગ્રી ઉંચકાશે.

ગુજરાતના ખેડૂતો માટે 'બેવડો માર'

એક તરફ કાળઝાળ ગરમીની શરૂઆત અને બીજી તરફ કમોસમી વરસાદ (માવઠું) ખેડૂતોની મહેનત પર પાણી ફેરવી શકે છે. ખાસ કરીને રવિ પાક અને બાગાયતી પાકો (જેમ કે કેરી) ને નુકસાન થવાની ભીતિ છે. વહીવટી તંત્ર દ્વારા ખેતીપાક સુરક્ષિત સ્થળે ખસેડવા અપીલ કરવામાં આવી છે.

ગુજરાતમાં ક્યારે કેવી આફત આવશે એનો રોડમેપ

અંબાલાલ પટેલે આખા વર્ષમાં ક્યારે ક્યારે આકાશી મુસીબતો આવશે તેનો રોડમેપ આપી દીધો છે. અંબાલાલની આગાહી પ્રમાણે વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સની વાત કરીએ તો ગુજરાતમાં આગામી 22 તારીખે અને ત્યારબાદ 25-28 દરમિયાન ફરી નવા પશ્ચિમી વિક્ષેપો આવશે. એપ્રિલની શરૂઆતમાં ફરી એકવાર ગુજરાતમાં વાદળછાયું વાતાવરણ બનશે. 10 થી 20 એપ્રિલ દરમિયાન 'પ્રિ-મોન્સૂન એક્ટિવિટી' ને કારણે વરસાદની શક્યતા છે. 

