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ઓગસ્ટ-સપ્ટેમ્બર માટે અંબાલાલની મોટી આગાહી; ગુજરાત પર 4 સિસ્ટમ સક્રિય, જાણો રાજ્યના કયા જિલ્લામાં પડશે?

Written ByKinjal Patel
Published: Aug 11, 2026, 09:09 AM IST|Updated: Aug 11, 2026, 09:09 AM IST

Ambalal Patel: રાજ્યમાં હવામાનમાં મોટો પલટો જોવા મળી રહ્યો છે. અમદાવાદ અને ગાંધીનગરમાં ઝરમર વરસાદી માહોલ વચ્ચે હવામાન વિભાગે અરવલ્લી અને મહીસાગર જિલ્લામાં અતિભારે વરસાદને પગલે ઓરેન્જ એલર્ટ જાહેર કર્યું છે. આ ઉપરાંત વાવ-થરાદ, બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠા, પંચમહાલ અને દાહોદમાં છૂટાછવાયા સ્થળોએ ભારે વરસાદની શક્યતાને કારણે યલો એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે. રાજ્યમાં બે દિવસ ભારે વરસાદની હવામાનની આગાહી કરવામાં આવી છે. ઉત્તર અને મધ્ય ગુજરાતમાં ભારે વરસાદ પડશે. એક સાથે 4 સિસ્ટમ સક્રિયા થતાં વરસાદ પડશે. 13 અને 14 ઓગસ્ટે બંગાળના ઉપસાગરમા લો પ્રેશર બનશે. જેની અસર પૂર્વ ભારતના ભાગોમાં દેખાઈ શકે. 17, 18 અને 19 ઓગસ્ટે ફરી રાજ્યના વાતાવરણમાં પલટો આવશે. કેટલાક ભાગોમાં વરસાદ થવાની શક્યતા રહેશે. 

ઓગસ્ટની શરૂઆતમાં કેમ ઓછો વરસાદ પડ્યો?1/5

ઓગસ્ટની શરૂઆતમાં કેમ ઓછો વરસાદ પડ્યો?

હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલે જણાવ્યું છે કે ઓગસ્ટના પ્રારંભમાં વરસાદ ખેંચાવાનું મુખ્ય કારણ પેસિફિક મહાસાગરમાં સક્રિય થયેલું એક વાવાઝોડું હતું. આ સિસ્ટમ હવે દક્ષિણ ચીન તરફ ફંટાઈ ગઈ છે. આ ફેરફારને કારણે બંગાળની ખાડીમાં નવી સિસ્ટમ બનવાનો માર્ગ મોકળો થયો છે, જેના લીધે રાજ્યમાં વરસાદનું જોર ફરી વધશે. 10 ઓગસ્ટ અમદાવાદ-ગાંધીનગરમાં ઝરમર વરસાદી માહોલ જામ્યો છે. હવામાન વિભાગે આજે અરવલ્લી અને મહીસાગર જિલ્લામાં અતિભારે વરસાદને લઈને ઓરેન્જ એલર્ટ જાહેર કર્યું છે, જ્યારે વાવ-થરાદ, બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠા, પંચમહાલ અને દાહોદમાં છુટાછવાયા સ્થળોએ ભારે વરસાદને પગલે યલો એલર્ટ જાહેર કરાયું છે.  

13 ઓગસ્ટ સુધી ક્યાં-ક્યાં પડશે વરસાદ?2/5

13 ઓગસ્ટ સુધી ક્યાં-ક્યાં પડશે વરસાદ?

રાજ્યમાં એકસાથે 4 વરસાદી સિસ્ટમ સક્રિય થવાના કારણે ઉત્તર અને મધ્ય ગુજરાતના ભાગોમાં મેઘમહેર જોવા મળશે. 13 ઓગસ્ટ સુધી મહીસાગર, પંચમહાલ, દાહોદ, છોટાઉદેપુર, વડોદરા, અમદાવાદ અને ગાંધીનગરમાં વરસાદી માહોલ રહેશે. આ ઉપરાંત સાબરકાંઠા, અરવલ્લી અને બનાસકાંઠામાં ભારે વરસાદની સંભાવના છે, જ્યારે પાટણ, સમી અને હારીજ જેવા વિસ્તારોમાં પણ હળવા-મધ્યમ ઝાપટાં પડી શકે છે. દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્રના ભાગોમાં પણ વરસાદી વરતારાની શક્યતા રહેલી છે.

ઓગસ્ટના બાકીના દિવસોની આગાહી3/5

ઓગસ્ટના બાકીના દિવસોની આગાહી

13 અને 14 ઓગસ્ટે બંગાળના ઉપસાગરમાં નવું લો પ્રેશર સર્જાશે, જેની અસર પૂર્વ ભારતમાં વર્તાશે. 14 અને 15 ઓગસ્ટ દરમિયાન ગુજરાતમાં મોન્સૂન બ્રેક આવશે અને વાતાવરણ થોડું ઉઘાડું રહેશે. ત્યારબાદ 17 થી 19 ઓગસ્ટ દરમિયાન હવામાનમાં ફરી પલટો આવશે અને કેટલાક વિસ્તારોમાં વરસાદ થશે. 22 અને 23 ઓગસ્ટ દરમિયાન ગુજરાત, સૌરાષ્ટ્ર અને દક્ષિણ ગુજરાતમાં વરસાદી ઝાપટાં પડશે. 25 થી 28 ઓગસ્ટે બંગાળની ખાડીમાં એક પછી એક સિસ્ટમ બનવાને કારણે વરસાદનું જોર વધશે. 31 ઓગસ્ટે પૂર્વ ફાલ્ગુની નક્ષત્રના પ્રારંભ સાથે વરસાદી માહોલ રહેશે.

સપ્ટેમ્બર મહિનામાં ભારે વરસાદની શક્યતા4/5

સપ્ટેમ્બર મહિનામાં ભારે વરસાદની શક્યતા

ઓગસ્ટના અંત બાદ સપ્ટેમ્બરમાં પણ મેઘરાજાની ધમાકેદાર ઇનિંગ્સ ચાલુ રહેશે. અંબાલાલ પટેલના અનુમાન મુજબ 2 અને 7 સપ્ટેમ્બરે રાજ્યના વાતાવરણમાં મોટો ફેરફાર આવશે અને આખા સપ્ટેમ્બર મહિના દરમિયાન ગુજરાતના જુદા જુદા ભાગોમાં અતિભારે વરસાદ પડે તેવી શક્યતાઓ વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. 11 ઓગસ્ટે 5 જિલ્લામાં યલો એલર્ટ સાથે ભારે વરસાદની આગાહી કરી છે. હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલે કહ્યું કે, ઓગસ્ટ શરૂઆતમાં વરસાદ ઓછુ થવાનું કારણ પેસેફિક મહાસાગરનું એક વાવાઝોડુ બન્યું હતું, તે વાવાઝોડુ હવે દક્ષિણ ચીન તરફ જશે. ત્યારબાદ બંગાળ ખાડીમાં ફરી સિસ્ટમ બનવાની શક્યતા રહેશે. 13મી ઓગસ્ટ સુધીમાં ફરીથી સારો વરસાદ જોવા મળશે. 

ગુજરાત પર 4 સિસ્ટમ સક્રિય5/5

ગુજરાત પર 4 સિસ્ટમ સક્રિય

અંબાલાલ પટેલ બાદ હવે હવામાન વિભાગે ગુજરાતમાં વરસાદની ફરી મોટી આગાહી કરી છે. ગુજરાત પર હાલમાં 4 સિસ્ટમ સક્રિય હોવાથી 15 ઓગસ્ટ સુધી વરસાદની આગાહી છે. ગુજરાતમાં હાલમાં મોન્સૂન ટ્રફ, લો-પ્રેશર એરિયા, વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ, અપર એર સાયક્લોનિક સરક્યુલેશન એમ 4 વરસાદી સિસ્ટમ સક્રિય છે. તેથી ભારે વરસાદની આગાહી કરાઈ છે. 11 ઓગસ્ટના રોજ અરવલ્લી, મહીસાગર, દાહોદ, પંચમહાલ અને છોટા ઉદેપુર જિલ્લામાં ભારે વરસાદને પગલે યલો એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે. 12 ઓગસ્ટ સુધી ઉત્તર, મધ્ય સહિતના જિલ્લામાં ગાજવીજ અને ભારે પવન સાથે વરસાદ પડવાની IMDએ આગાહી કરી છે.  

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