તારીખ સાથે ગુજરાતીઓ માટે સૌથી ડરામણી આગાહી! કાતિલ ઠંડી વચ્ચે કમોસમી વરસાદ બની શકે છે વિઘ્ન!

Ambalal Patel Agahi: હાલમાં રાજસ્થાન પર એક સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન સિસ્ટમ સક્રિય થઈ છે. તેની અસરને કારણે ગુજરાતના વાતાવરણમાં પલટો આવી શકે છે અને ડિસેમ્બરની શરૂઆતમાં કમોસમી વરસાદ પડી શકે છે. જેથી ફરીથી ડિસેમ્બરના મધ્યમાં ગુજરાતમાં માવઠું થવાની શક્યતા રહેશે. રાજ્યમાં ફરી એકવાર ધીરે ધીરે ઠંડીની શરુઆત થઈ રહી છે. શિયાળામાં પણ માવઠાની શક્યતાઓ અને અરબ સમુદ્ર તેમજ બંગાળની ખાડીમાં ઉદ્ભવેલા લો પ્રેશરને કારણે કેટલાક દિવસથી આગળ વધી રહેલા શિયાળાની ઝડપ જાણે ઘટી ગઈ હોય તેવું લાગી રહ્યું હતું. પરંતુ પાછલા 24 કલાકમાં ફરી એકવાર વાતાવરણમાં પલટો આવ્યો છે અને ગુજરાતમાં ઠંડીમાં વધારો થયો છે. 
 

Updated:Dec 04, 2025, 07:29 AM IST

હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલે આગાહી કરી છે કે 4 થી 8 ડિસેમ્બર વચ્ચે એક નબળો પશ્ચિમી વિક્ષેપ આવવાની શક્યતા રહેશે. 5 થી 10 ડિસેમ્બરમાં ગુજરાતના કેટલાક ભાગોમાં માવઠું થઈ શકે છે. 18 થી 24 ડિસેમ્બર એક મજબૂત પશ્ચિમી વિક્ષેપ આવતા અને બંગાળના ઉપસાગરમાં આ આરસામાં એક ડિપ્રેશન બનતા તેની ભેજની અસરના કારણે અને અરબી સમુદ્રમાં હળવા ભેજના કારણે મજબૂત પશ્ચિમી વિક્ષેપના કારણે એક સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન બનતા ગુજરાતમાં માવઠું થવાની શક્યતા રહેશે. 

આગામી 24 કલાક સમગ્ર ગુજરાતમાં હવામાન સુક્કુ રહેવાનું છે. રાજ્યના તાપમાનમાં કોઈ ખાસ ફેરફાર જોવા મળશે નહીં. હવામાન વિભાગે જણાવ્યા અનુસાર, કચ્છ, સૌરાષ્ટ્રના કેટલાક વિસ્તારોમાં લઘુતમ તાપમાન નોર્મલ રેન્જથી નીચું રહેશે. જેના કારણે કેટલાક વિસ્તારોમાં કડકડતી ઠંડીનો અનુભવ થઈ શકે છે. જ્યારે ઉત્તર ગુજરાત, સૌરાષ્ટ્ર કચ્છના કેટલાક વિસ્તારો અને મધ્ય ગુજરાતમાં લઘુતમ તાપમાન નોર્મલ રેન્જથી ઉપર રહેશે.

હવામાન વિભાગ દ્વારા આગામી મહિનાઓમાં ઠંડીની આગાહી કરતા જણાવ્યું છે કે, આગામી દિવસોમાં મધ્ય પ્રદેશ, ઉત્તર પૂર્વ મહારાષ્ટ્ર, ગુજરાતના અમુક ભાગ, પંજાબ, હરિયાણા, દિલ્હી, પૂર્વી રાજસ્થાન, પશ્ચિમ ઉત્તર પ્રદેશ અને તેલંગાણામાં શીતલહેર છવાઈ જશે. હવામાન વિભાગે જણાવ્યું કે, ડિસેમ્બરથી ફેબ્રુઆરી સુધી કડકતી ઠંડી પડવાની છે. હવામાન વિભાગનું માનવું છે કે આ વખતે ઠંડી હાડ થીજવતી પડવાની છે.  

આગામી 48 કલાકમાં રાજ્યના ભાગોમાં ઠંડી આવવાની શક્યતા રહેશે તેવું હવામાન નિષ્ણાતનું અનુમાન છે. ઉત્તર ગુજરાત, પાટણ, સમી, હારીજ, બનાસકાંઠા, સાબર કાંઠા, પંચમહાલ, ગાંધીનગરના ભાગોમાં ઠંડી આવી શકે છે. ભારતના ઘણા રાજ્યોમાં હવામાનમાં ધરખમ ફેરફાર થવાનો છે. પશ્ચિમી વિક્ષેપ અને સતત સક્રિય સાયક્લોનિક સરક્યુલેશન દેશના ઉત્તર, ઉત્તરપૂર્વ અને દક્ષિણ ભાગોમાં ભારે વિનાશ લાવી શકે છે. ઉત્તર પાકિસ્તાન અને આસપાસના વિસ્તારોમાં સાયક્લોનિક સરક્યુલેશન હાજર છે. 

ઉત્તર હરિયાણા અને ઉત્તરપૂર્વીય આસામ પર નીચલા ઉષ્ણકટિબંધીય સ્તરોમાં પણ સાયક્લોનિક સરક્યુલેશન સક્રિય છે. 1 થી 4 ડિસેમ્બર સુધી તમિલનાડુ, કેરળ, માહે, દરિયાકાંઠાના આંધ્રપ્રદેશ, યમન અને રાયલસીમામાં વાવાઝોડા, વીજળી અને ભારે પવન સાથે વરસાદ ચાલુ રહેશે. 1 ડિસેમ્બરે 40 થી 50 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે સપાટી પર પવન ફૂંકવાની ચેતવણી જારી કરવામાં આવી છે, જે નોંધપાત્ર નુકસાન પહોંચાડી શકે છે.

