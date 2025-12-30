ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

લો બોલો! કાતિલ ઠંડી વચ્ચે હવે કમોસમી વરસાદની શક્યતા! જાણો ગુજરાતને લઈને શું છે ભયાનક આગાહી?

Ambalal Patel Agahi: જાન્યુઆરીના પ્રથમ અઠવાડિયામાં વાદળછાયું વાતાવરણ થતા ઠંડીમાં ઘટાડો થશે. જી હા...અંબાલાલ પટેલે ઠંડીને લઈ મોટી આગાહી કરી છે. 10 જાન્યુઆરીથી પવન ફૂંકાવાની સાથે ઠંડી વધશે. અંબાલાલ પટેલે ઉતરાયણના દિવસોની આગાહી પણ કરીને જણાવ્યું કે ઉત્તરાયણ દરમિયાન ઠંડી સાથે પવન ફૂંકાશે. ઉત્તરાયણના બે દિવસ દરમિયાન પવન ફૂંકાશે. કચ્છ અને સૌરાષ્ટ્રના ભાગોમાં ઠંડા પવન ફૂંકાવાની શક્યતા છે. 

Updated:Dec 30, 2025, 08:26 AM IST

હવામાન વિભાગે 30-31 ડિસેમ્બર અને પહેલી જાન્યુઆરીએ પંજાબ, હરિયાણા, દિલ્હી, પશ્ચિમ ઉત્તર પ્રદેશ, ચંદીગઢ અને રાજસ્થાનમાં હળવા વરસાદની આગાહી કરી છે. આ વરસાદ દિલ્હી-એનસીઆર માટે લાઇફલાઇન બનશે, કારણ કે આખું શહેર ઝેરી હવાથી ઝઝૂમી રહ્યું છે. આ વરસાદ પ્રદૂષણથી રાહત માટેની છેલ્લી આશા છે. હવામાન વિભાગની આગાહી મુજબ, મંગળવાર, 30 ડિસેમ્બરથી 1 જાન્યુઆરી સુધી પંજાબ, હરિયાણા, ચંદીગઢ, પશ્ચિમ રાજસ્થાન અને દિલ્હીમાં વરસાદની અપેક્ષા છે. પહેલી જાન્યુઆરીએ પશ્ચિમી ઉત્તર પ્રદેશમાં વરસાદની અપેક્ષા છે. 

સૌરાષ્ટ્ર કચ્છ સહિત આખા ગુજરાતમાં હવામાન શુષ્ક રહ્યું હતું. ક્યાંય પણ વરસાદની આગાહી આપવામાં આવી નથી. રાજ્યમાં હાલ પૂર્વથી દક્ષિણપૂર્વ તરફના પવનો ફૂંકાઈ રહ્યા છે. આ સાથે આગામી ત્રણ દિવસ દરમિયાન લઘુત્તમ તાપમાનમાં કોઈ મોટો ફેરફાર નહીં; ત્યારબાદ આગામી બે દિવસ માટે બેથી ત્રણ સેલ્શિયસ ઘટાડો થવાની સંભાવના છે. ઉત્તરીય પર્વતીય પ્રદેશોમાં હિમવર્ષા અને પવનના તોફાનો રહેવાની શક્યતાઓ રહેશે. આ સાથે ઉત્તર ગુજરાત, સૌરાષ્ટ્રમાં કાતિલ ઠંડીને વેગ જોવા મળશે. હવામાન વિભાગે જણાવ્યું હતું કે, રાજસ્થાનમાં પશ્ચિમી વિક્ષેપને કારણે, દિલ્હી-એનસીઆર સહિત ઉત્તર ભારતના ઘણા રાજ્યોમાં વરસાદની અપેક્ષા છે. 

ફેબ્રુઆરી માટે હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલે આગાહી કરી છે. જેમાં તેમણે જણાવ્યું છે કે, ઉત્તર ગુજરાતના બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠા, મહેસાણા, પંચમહાલ તથા સૌરાષ્ટ્રમાં ઠંડીને વેગ મળશે. એક પછી એક ડિસ્ટર્બન્સ આવતા રહે. ક્યારેક સવારે કોઈ કોઈ ભાગોમાં હળવા ધુમ્મસ રહી શકે અને બેવડી ઋતુનો અનુભવ થાય. હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલે આગાહીમાં જણાવ્યું છે કે, જાન્યુઆરી 2026માં ઉત્તરીય પર્વતીય પ્રદેશોમાં હિમવર્ષા અને પવનના તોફાનો રહેવાની શક્યતાઓ રહેશે. આઠ ડિગ્રી તાપમાન રહેવાની શક્યતાઓ રહેશે. આ સાથે ઉત્તર ગુજરાત, સૌરાષ્ટ્રમાં કાતિલ ઠંડીને વેગ મળશે. ત્યારે ઉત્તર ગુજરાત અને મધ્ય ગુજરાતમાં ઠંડીનો ચમકારો જોવા મળશે. સાથે જ જૂનાગઢ સહિત સૌરાષ્ટ્રના વિસ્તારોમાં ઠંડીનું જોર વધશે એમ પણ અંબાલાલ પટેલે જણાવ્યું છે.  

ગુજરાતમાં વાદળ વાયુ આવવાની શક્યતા રહેશે. જોકે, ગુજરાતમાં માવઠાની અસર વર્તાશે નહિ. 29 ડિસેમ્બરથી 31 ડિસેમ્બર વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ આવશે. જાન્યુઆરીના પ્રથમ સપ્તાહમાં પ્રભાવી વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ આવશે. ગુજરાતના ભાગો સુધી અસર થવાની શક્યતા છે. ગુજરાતનું હવામાનમાં પલટો આવશે. જાન્યુઆરી માસ ઠંડો રહેશે. 11 જાન્યુઆરીથી ઠંડી વધવાની શક્યતા છે. 17 જાન્યુઆરી બાદ હાડ ધ્રૂજાવતી ઠંડી પડશે. હવામાન વિભાગની સ્પષ્ટ ચેતવણી આપી છે કે, આવતા દિવસોમાં પવન બદલાશે અને સાથે જ ઠંડીનો મારો વધુ તેજ બનશે. 

હવામાન વિભાગની આગાહી પ્રમાણે, ગુજરાતમાં હાલ ઉત્તરથી પૂર્વના પવનો ફૂંકાઈ રહ્યા છે. આગામી ચાર દિવસ ગુજરાતના હવામાનમાં કોઈ મોટો ફેરફાર થવાના એંધાણ નથી તે બાદ તાપમાનનો પારો બેથી ત્રણ ડિગ્રી ઘટવાની આગાહી છે. હવામાન વિભાગે આપેલી માહિતી પ્રમાણે, શનિવારે નલિયામાં સૌથી ઓછું તાપમાન નોંધાયું હતું. નલિયામાં 11.2 ડિગ્રી તાપમાન નોંધાયું હતું. આ સાથે અમદાવાદમાં 15.1, વડોદરામાં 14.6, રાજકોટમાં 14.4 ડિગ્રી જ્યારે સુરતમાં 17.8 ડિગ્રી લઘુત્તમ તાપમાન નોંધાયું હતું. છત્તીસગઢ, મધ્ય પ્રદેશ, રાજસ્થાન, પંજાબ, હરિયાણા અને દિલ્હીમાં આજે શીત લહેરની આગાહી છે. તો બીજી બાજુ ગુજરાતમાં પણ ચારથી પાંચ દિવસમાં તાપમાનનો પારો નીચે જવાની આગાહી આપવામાં આવી છે.  

સમગ્ર ઉત્તર ભારત કડકડતી ઠંડીમાં ધ્રુજી રહ્યું છે. પંજાબથી બિહાર અને ઝારખંડ સુધી ઠંડીનો માહોલ યથાવત છે. રવિવારે હવામાન વિભાગે ગાઢ ધુમ્મસ માટે પંજાબથી બિહાર સુધીના વિસ્તારોમાં ઓરેન્જ એલર્ટ જારી કર્યું છે. આ સાથે અનેક રાજ્યોમાં શીત લહેરની ચેતવણી જારી કરવામાં આવી છે. તીવ્ર ઠંડી અને ધુમ્મસ હજુ પણ પ્રવર્તી રહ્યું છે. લા નીનો અને અલ નીનોની અસરને કારણે વાતાવરણમાં ફેરફાર થાય છે. લા નીનોને કારણે ટ્રોપિકલ સિસ્ટમ 9 નંબર આપણી બાજુ હોવાથી અસર થઈ રહી છે.  હવામાન વિભાગે પંજાબ, હરિયાણા, ચંદીગઢ, દિલ્હી, ઉત્તર પ્રદેશ, હિમાચલ પ્રદેશ અને બિહારના વિવિધ ભાગોમાં ગાઢથી ખૂબ જ ગાઢ ધુમ્મસ માટે ઓરેન્જ એલર્ટ જાહેર કર્યું છે.  

