ગરમીના પ્રકોપ વચ્ચે માવઠાનું સંકટ! આ જિલ્લામાં ગાજવીજ સાથે વરસાદ કરશે તહેસનહેસ, અંબાલાલની ભયંકર આગાહી!
Ambalal Patel Agahi: ગુજરાતમાં કાળઝાળ ગરમી પડી રહી છે અને તાપમાન 42 ડિગ્રીને પાર કરી રહ્યું છે. ત્યારે હવે બે દિવસ કમોસમી વરસાદ પડવાની શક્યતા છે. હવામાન વિભાગની આગાહી અનુસાર ઉત્તર ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રના છૂટાછવાયા વિસ્તારોમાં હળવોથી મધ્યમ વરસાદ પડી શકે છે. ત્યારે ચાલો જાણીએ હવામાન વિભાગ અને અંબાલાલ પટેલે શું કરી છે આગાહી.
હવામાન વિભાગની આગાહી અનુસાર, વધુ એક સિસ્ટમ એક્ટિવ થતાં ગુજરાતમાં 19 એપ્રિલથી તાપમાનમાં ઘટાડો થશે અને મોટાભાગના વિસ્તારમાં વાદળછાયું વાતાવરણ જોવા મળી શકે છે. આગામી 19 એપ્રિલથી 21 એપ્રિલ દરમિયાન વરસાદની આગાહી વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. હવામાન વિભાગની આગાહી અનુસાર, ઉત્તર ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રના વિસ્તારોમાં હળવોથી મધ્યમ વરસાદ વરસી શકે છે. સાબરકાંઠા, દાહોદ, મહીસાગર,અરવલ્લી, પંચમહાલ, ભાવનગર અને અમરેલી જિલ્લામાં વરસાદની આગાહી છે. રાજસ્થાન પર સર્જાયેલું અપર એર સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશનની અસર ગુજરાતના હવામાનમાં જોવા મળશે. આ સિસ્ટમને કારણે ભેજવાળા પવનો ફૂંકાશે.
અંબાલાલ પટેલની આગાહીની વાત કરવામાં આવે તો, આગામી 20 એપ્રિલની આસપાસ પ્રિ-મોન્સૂન એક્ટિવિટીનો વરસાદ પડવાની સંભાવના છે. ગરમીની વચ્ચે વરસાદની આગાહી કરતા અંબાલાલ પટેલે જણાવ્યું છે કે, 19 થી 21 એપ્રિલ દરમિયાન રાજ્યના વાતાવરણમાં એકાએક પલટો આવશે. અરવલ્લી, સાબરકાંઠાના ભાગો, દક્ષિણ ગુજરાતના ભાગોને અસર થવાની સંભાવના છે. ગાજવીજ સાથે વરસાદ થઇ શકે છે. જ્યારે અમુક ભાગોમાં પવનની ગતિ 40થી 50 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની રહેવાની સંભાવના છે. મે મહિનાની શરૂઆતમાં અરબ સગારમાં હલચલ જોવા મળશે.
અંબાલાલ પટેલની આગાહી અનુસાર, ત્રણ દિવસ ગરમી રહ્યા બાદ તાપમાનમાં 2 થી 3 ડિગ્રીનો વધારો થશે. 18 એપ્રિલ સુધી દરિયાકાંઠાના વિસ્તારમાં ગરમ અને ભેજવાળા પવનો ફુંકાશે. આ સાથે 19 અને 20 એપ્રિલ વરસાદની શક્યતા છે. અમરેલી, ભાવનગર, અરવલ્લી, દાહોદ, મહીસાગરમાં વરસાદની શક્યતા છે. જ્યારબાદ મે મહિનામાં દરિયામાં વાવાઝોડું બનવાની પ્રબળ શક્યતા છે. ખાસ કરીને 8 થી 20 જૂન દરમિયાન અરબ સાગર વધુ સક્રિય થશે. જો વાવાઝોડાની સ્થિતિ સાનુકૂળ રહેશે તો ચોમાસું તેના નિર્ધારિત સમયે જ ગુજરાતમાં દસ્તક આપશે.
અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા અનુસાર, મે મહિનાના બીજા અઠવાડિયાથી જ ચોમાસાની હિલચાલ શરૂ થઈ જશે. 12 થી 20 મે વચ્ચે ચોમાસું અંદમાન ટાપુઓ પર પહોંચી શકે છે. જો અરબ સાગરમાં સર્જાનાર વાવાઝોડું ભેજ ખેંચી ન જાય, તો ગુજરાતમાં 8 થી 15 જૂન વચ્ચે ચોમાસાનો વિધિવત પ્રારંભ થઈ શકે છે.
અંબાલાલ પટેલના અંદાજ મુજબ ગુજરાતના અલગ-અલગ ભાગોમાં 92% થી 98% સુધી વરસાદ પડી શકે છે. દક્ષિણ-પશ્ચિમ ભાગોમાં સારો વરસાદ થશે. નવસારી અને વલસાડ સહિત મધ્ય ગુજરાતમાં પણ મેઘરાજા મન મૂકીને વરસશે. ઉત્તર ગુજરાતમાં હળવોથી મધ્યમ વરસાદ રહેવાની સંભાવના છે.
