અમદાવાદમાં કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે પતંગ ચગાવી ઉત્તરાયણના પર્વની કરી ઉજવણી, જુઓ Photo

Makar Sankranti 2026 : ગુજરાતભરમાં આજે મકરસંક્રાંતિનો તહેવાર ઉલ્લાસભેર ઉજવાઈ રહ્યો છે. ત્યારે કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે નારણપુરા વિધાનસભા વિસ્તારમાં કાર્યકર્તાઓ સાથે પતંગ ચગાવી ઉત્તરાયણના પર્વની ઉજવણી કરી હતી.

Updated:Jan 14, 2026, 01:35 PM IST

ગુજરાતમાં ઉત્તરાયણનો માહોલ બરાબર જામ્યો છે. રંગબેરંગી પતંગોથી આકાશ રંગાયું છે. ત્યારે ગુજરાતના પ્રવાસે આવેલા કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે અમદાવાદમાં પતંગ ચગાવી ઉત્તરાયણના પર્વની ઉજવણી કરી હતી.  

ગૃહમંત્રી અમિત શાહે નારણપુરા વિધાનસભા વિસ્તારમાં કાર્યકર્તાઓ સાથે ઉત્તરાયણની ઉજવણી કરવા પહોંચ્યા હતા. જ્યાં સ્થાનિક નાગરિકો અને કાર્યકરોએ ઉમળકાભેર સ્વાગત કર્યું હતું. 

ગૃહમંત્રીએ નારણપુરા વિધાનસભા વિસ્તારમાં કાર્યકર્તાઓ સાથે પતંગની મજા માણી હતી. અમિત શાહ સાથે તેમના પત્ની સોનલબેન શાહ સહિતના પરિવારજનો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.   

આ પહેલા અમિત શાહે પરિવાર સાથે જગન્નાથ મંદિરે દર્શન કરી ગૌપૂજા કરી હતી. જેના પગલે મંદિર પરિસરમાં ચુસ્ત બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવ્યો હતો.    

દર વર્ષે અમિત શાહ મકરસંક્રાંતિએ પરિવાર સાથે ઉત્તરાયણની ઉજવણી કરવા માટે ગુજરાત આવે છે. તો દર વર્ષે આ દિવસે જગન્નાથ મંદિરે દર્શન કરવા પણ જતા હોય છે. આ વખતે પણ તેઓએ પરિવાર સાથે મંદિરે દર્શન કર્યા બાદ પતંગ ચગાવી ઉત્તરાયણની ઉજવણી કરી હતી.

