જ્યારે નશામાં ધૂત થયા મહાનાયક! સેટ પર કર્યો એવો ડ્રામા કે સુપરહિટ બની ગયું ગીત, આજે પણ લોકોને છે પસંદ


સદીના મહાનાયક અમિતાભ બચ્ચન પોતાની દમદાર એક્ટિંગ માટે જાણીતા છે. તેમણે પોતાના કરિયરમાં ઘણી એવી હિટ ફિલ્મો આપી છે, જેને આજે પણ દર્શકો યાદ કરે છે. બિગ બીના સુગરહિટ ગીતોમાંથી એક છે નમક હલાલ ફિલ્મનું આઇકોનિક ગીત જેને આજે પણ લોકો સાંભળવાનું પસંદ કરે છે.

 

Updated:Nov 19, 2025, 01:33 PM IST

થોડી સી જો પી લી હૈ

1/5
image

અમિતાભ બચ્ચનને તેમના અભિનયને કારણે હિંદી સિનેમાના મહાનયક કહેવામાં આવે છે. તે દરેક પાત્રને એટલી સરળતાથી અને શક્તિશાળી ઉર્જાથી ભરી દે છે કે તે સ્ક્રીન પર ભજવે છે તે દરેક દ્રશ્ય વાસ્તવિક લાગે છે. તેણે પોતાની કારકિર્દી દરમિયાન અસંખ્ય હિટ ફિલ્મો આપી, જેમાં 1982 માં રિલીઝ થયેલી બ્લોકબસ્ટર ફિલ્મ નમક હલાલનો પણ સમાવેશ થાય છે. આ ફિલ્મને માત્ર મોટી સફળતા મળી જ નહીં, પરંતુ તેના ઘણા ગીતો આજે પણ લોકોના પ્લેલિસ્ટમાં છે. આમાંનું એક ગીત છે "થોડી સી જો પી લી હૈ."

અમિતાભ બચ્ચનની એક્ટિંગ

2/5
image

 અમિતાભ બચ્ચને આ ગીત દ્વારા સાબિત કરી દીધું કે કોમિક ટાઇમિંગ અને એક્સપ્રેશનની વાત હોય તો તેમનાથી અવ્વલ કોઈ નથી. તેમણે આ ગીતમાં દારૂ પીધેલા એક દારૂડિયાની એક્ટિંગ કરી હતી.

 

નમક હલાલ

3/5
image

આ સુપરહિટ ગીત આજે પણ તે વાતનો પુરાવો છે કે એક શાનદાર પરફોર્મંસ કઈ રીતે સાધારણ સીનને આઇકોનિક બનાવી શકે છે, થોડી સી જો પી લી હૈ, આજે પણ દારૂના શોખીનો માટે ફેવરિટ ગીત છે.

 

કિશોર કુમાર

4/5
image

 આ ગીતને મહાન સિંગર કિશોર કુમારે પોતાનો અવાજ આપ્યો હતો અને તેમની અનોખી વોકલ સ્ટાઇલે ગીતને વધુ યાદગાર બનાવી દીધું. આ ગીતમાં મ્યૂઝિક બપ્પી લહેરીનું હતું. જેમણે એવી ધૂન આપી કે ગીત રિલીઝ થવાની સાથે બ્લોકબસ્ટર બની ગયું હતું.

 

સુપરહિટ

5/5
image

બપ્પી દાનું બીટ્સ, કિશોર દાનો અવાજ અને અમિતાભ બચ્ચનના ધાંસૂ પરફોર્મંસે આ ગીતને સુપરહિટ બનાવી દીધું. આજે પણ પાર્ટીઓમાં આ ગીત વગાડવામાં આવે છે અને લોકો તેના પર ડાન્સ કરવાનું પસંદ કરે છે.

