પરિવાર હોય તો આવો! લાખાણી પરિવારે કર્યું 101 વર્ષના બાનું જીવતા જગતિયું
Amreli News કેતન બગડા/અમરેલી : મૃત્યુ પછી કરવામાં આવતી ધાર્મિક વિધિને વ્યક્તિની હયાતીમાં જ જે વિધિ કરાય છે તેને જીવતા જગતિયું કહે છે ત્યારે સાવરકુંડલા તાલુકાના રામગઢ ગામે 101 વર્ષના દિવાળી બાની હયાતીમાં જ અનોખી રીતે જીવતા જગતિયાની વિધિ કરવામાં આવી અને સમાજને એક અનોખો સંદેશ આપ્યો.
આ છે સાવરકુંડલા તાલુકાનું રામગઢ ગામ. અહીંયા લાખાણી પરિવારના વયોવૃદ્ધ મોભી 101 વર્ષના દિવાળીબા બચુભાઈ લાખાણીનું અનોખી રીતે જીવતા જગતિયું કરવામાં આવ્યું. જેમાં મૃત્યુ પછી જે કરવામાં આવતી ધાર્મિક વિધિ દિવાળીબાની હયાતીમાં જ તેમની સામે વિશાળ પરિવારજનની ઉપસ્થિતિમાં ગોર મહારાજની ઉપસ્થિતિમાં કરવામાં આવી.
દિવાળી બાને પરિવારમાં ત્રણ દીકરાઓ અને પાંચ દીકરીઓ છે. લાખાણી પરિવારના વિશાળ સગા સંબંધીઓ દીકરી, દીકરાઓ અને દૂર-દૂરના સગાઓને તેડાવીને આ મહોત્સવ ઉજવવામાં આવ્યો. સમગ્ર જીવતા જગતિયુ મહોત્સવમાં સમાજને પ્રેરણા આપી શકાય એ પ્રકારે ઉજવણી કરવામાં આવી રહી. જેમાં લાખાણી પરિવારના મોભી 101 વર્ષના દિવાળીબાના ઉત્સવ પ્રસંગે લાખાણી પરિવારના જ 101 ભાઈ બહેનોએ રક્તદાન કર્યું. દિવાળીબાને જીવતા શ્રદ્ધાંજલિ પાઠવી, આ ઉપરાંત અનેક સગા સંબંધીઓએ ચક્ષુદાન સંકલ્પ પણ કર્યો.
સાવરકુંડલા તાલુકાના રામગઢ ગામે 101 વર્ષના દિવાળી બાના જીવતા જગતિયું મહોત્સવ પ્રસંગનું અનેક સગા સંબંધીઓ રાજસ્વી પુરુષો અને સંતોએ સાક્ષી બની આ કાર્યને બિરદાવ્યું છે. કારણ કે માત્ર ધાર્મિક વિધિ દ્વારા જીવતા જગતિયુ નથી થઈ રહ્યું, લાખાણી પરિવારના 101 ભાઈ બહેનોએ રક્તદાન કરી જીવતા શ્રદ્ધાંજલિ તો પાઠવી જ છે, પરંતુ સમાજને રક્ત આપી ઉપયોગી થવાનો પ્રયાસ કર્યો છે. જે એક અનુકર્ણીય અને સમાજને શીખ લેવા જેવી પ્રક્રિયા કહી શકાય.
સાવરકુંડલાના રામગઢ ગામના ઇતિહાસમાં આ જીવતા જગતિયુ અને એ પણ એક અનોખા સમાજને ઉપયોગી એવા સંદેશ સાથે કરવામાં આવ્યું. આ પ્રસંગથી સભ્ય સમાજ વ્યક્તિ જીવંત હોય કે સ્વર્ગવાસ થયો હોય, પરંતુ સમાજને ઉપયોગી એવું કાર્ય કરવાની એક અનોખી પ્રેરણા આપી રહ્યા છે.
