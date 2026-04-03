અમેરિકામાં કેટલા રૂપિયામાં મળે છે 1 લીટર અમૂલ દૂધ, ભાવ જાણીને વિશ્વાસ નહિ આવે

Amul Milk Price In America : અમૂલ દૂધ ભારત ઉપરાંત અમેરિકાના માર્કેટમાં પણ વેચાય છે. અમૂલ દૂધે ભારત ઉપરાંત આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તર પર પોતાની ઓળખ પ્રસ્તાપિત કરી ચૂક્યું છે. વર્ષ 2024 માં અમૂલે અમેરિકના માર્કેટમાં તાજા દૂધ લોન્ચ કર્યુ છે. જેનાથી તેની વૈશ્વિક હાજરી વધુ મજબૂત બની છે. શું તમે જાણો છો કે, અમૂલ દૂધ અમેરિકામાં મોટાપ્રમાણમાં વેયાય છે. પરંતું અહીં એક લીટર દૂધની કિંમત તમને ચોંકાવી દેશે.  

Updated:Apr 03, 2026, 11:42 AM IST

ગેલનના હિસાબે વેચાય છે દૂધ

1/4
image

અમેરિકામાં અમૂલ દૂધ લીટર નહિ, પરંતું ગેલનના હિસાબે વેચાય છે. ત્યાં 1 ગેલનમાં લગભગ 3.785 લીટર દૂધ હોય છે. અમેરિકામાં 1 ગેલન અમૂલ દૂધની કિંમત અંદાજે 5.59 ડોલર કહેવાય છે. જે ભારતીય રૂપિયામાં લગભગ 523 રૂપિયાની આસપાસ કહેવાય છે. 

એક લીટરના રૂપિયા

2/4
image

આ રીતે પ્રતિ લીટરમાં ભારતીય રૂપિયાના હિસાબે જોઈ શકાય છે. તો અમેરિકામાં અમૂલ દૂધ અંદાજે 138 રૂપિયા પ્રતિ લીટર પડે છે. ભારતમાં હાલ અમૂલ દૂધની કિંમત લગભગ 70 રૂપિયા પ્રતિ લીટર છે, જે અમેરિકાની સરખામણીમાં બહુ જ ઓછી છે. 

ભારતથી વધુ મોંઘું

3/4
image

અમૂલ દૂધની કિંમતની સરખામણી ભારત અને અમેરિકાની વચ્ચે કરીએ તો, અમેરિકામાં દૂધ બહુ જ મોંઘું છે. લગભગ ડબલ મોંઘું.

કયા દેશોમાં મળે છે અમૂલ દૂધ

4/4
image

અમૂલ પોતાની પ્રોડક્ટ 50 થી વધુ દેશોમાં નિકાસ કરે છે. જેમાં અમેરિકા, જાપાન, સિંગાપુર, ફિલીપાઈન્સ, ચીન, ઓસ્ટ્રેલિયા અને ખાડી દેશો સામેલ છે. અમૂલની શરૂઆત વર્ષ 1946 માં ખેડૂતોના હિત માટે કરાઈ હતી. સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની સલાહ પર એક સહકારી સમિતિ બનાવાઈ હતી. અમૂલ મોડલ આજે પણ દુનિયાનું સૌથી મોટું ખેડૂત પ્રભુત્વ ધરાવતી ડેરી છે. 

Trending Photos