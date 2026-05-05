/ચીનમાં 1 લીટર અમુલ દૂધ કેટલાનું મળે છે, કિંમત જાણી તમારા હોશ ઉડી જશે

Amul Milk Price In China: ભારતના અમુલ દૂધનું ચીનમાં પણ ખુબ વેચાણ થાય છે. પરંતુ ત્યાં એક લીટરની કિંમત કેટલી છે તે જાણીને ચોંકી જશો.
અમુલ દૂધ ભારતની સૌથી વિશ્વાસપાત્ર અને લોકપ્રિય દૂધ બ્રાન્ડ છે. તે માત્ર દેશમાં જ સીમિત નથી પરંતુ વિદેશોમાં પણ તેને ખુબ પસંદ કરવામાં આવે છે.
ચીનના મોટા અને વિકસિત શહેરો જેમ કે બેઇજિંગ, શંઘાઈ, ગુઆંગજૌ અને શેન્ઝેનમાં આ દૂધ સરળતાથી મળી જાય છે.
ચીનમાં 1 લીટર અમુલ દૂધની કિંમત લગભગ 25થી 30 યુઆન હોય છે. આયાત થવા અને બ્રાન્ડની લોકપ્રિયતાન કારણે તે સ્થાનિક દૂધની તુલનામાં મોંઘુ હોય છે.
ભારતીય રૂપિયાની વાત કરીએ તો વર્તમાન એક્સચેન્જ રેટ અનુસાર તે લગભગ 300થી 350 રૂપિયાની બરોબર છે. તેનો મતલબ છે કે ચીનમાં અમુલ દૂધ ભારતીય બજારની તુલનામાં લગભગ 3-4 ગણું મોંઘુ પડે છે.
ચીનમાં આ દૂધ સુપરમાર્કેટ, સ્ટોર, ભારતીય અને એશિયન ફૂડ શોપ્સમાં સરળતાથી મળી જાય છે. કેટલાક શહેરોમાં તેને ઓનલાઈન ઓર્ડર કરી શકાય છે.
ચીનમાં સ્થાનિક ડેરી બ્રાન્ડ વધુ પ્રચલિત છે અને ત્યાં લોકો પોતાના દેશના દૂધનો ઉપયોગ કરે છે. વિદેશી બ્રાન્ડ જેમ કે અમુલને પ્રીમિયમ પ્રોડક્ટ માનવામાં આવે છે, તેથી તેની કિંમત વધુ હોય છે.
અમુલ દૂધ હવે અમેરિકા અને યુરોપ સહિત દુનિયાના 50થી વધુ દેશોમાં ઉપલબ્ધ છે. ભારતીય ડેરી બ્રાન્ડ અમુલે તાજેતરના વર્ષોમાં પોતાના આંતરરાષ્ટ્રીય વ્યાપારનો ઝડપથી વિસ્તાર કર્યો છે.