8મા પગાર પંચને લગતી એક મહત્વપૂર્ણ સમયમર્યાદા 31 માર્ચે થઈ રહી છે સમાપ્ત, કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ માટે એક મોટી તક, જાણો
8th pay commission Deadline: પગાર પંચે કર્મચારીઓ, પેન્શનરો અને અન્ય તમામ જાણકાર વ્યક્તિઓ પાસેથી સલાહ માંગી છે. આ સમયમર્યાદા મૂળ 16 માર્ચ હતી, પરંતુ પછીથી તેને 31 માર્ચ, 2026 સુધી લંબાવવામાં આવી. આનો અર્થ એ કે હવે ફક્ત ત્રણ દિવસ બાકી છે.
8th pay commission Deadline: કેન્દ્ર સરકારે કર્મચારીઓની લાંબા સમયથી ચાલી આવતી માંગણીઓને સ્વીકારીને 8મા પગાર પંચની રચના કરી છે. તેનો અહેવાલ 18 મહિનામાં બહાર પાડવામાં આવશે. આ અહેવાલના આધારે, કેન્દ્ર સરકાર લાખો કર્મચારીઓ માટે પગાર વધારા અંગે નિર્ણય લેશે. કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ માટે મહત્વપૂર્ણ સમાચાર એ છે કે આ કમિશન સંબંધિત એક મહત્વપૂર્ણ સમયમર્યાદા 31 માર્ચે સમાપ્ત થશે. ચાલો જાણીએ કે 8મા પગાર પંચ સંબંધિત કઈ પ્રક્રિયાઓ તેમના અંતિમ તબક્કામાં છે.
પગાર પંચે કર્મચારીઓ, પેન્શનરો અને અન્ય તમામ જાણકાર વ્યક્તિઓ પાસેથી સલાહ માંગી છે. આ સમયમર્યાદા મૂળ 16 માર્ચ હતી, પરંતુ પછીથી તેને 31 માર્ચ, 2026 સુધી લંબાવવામાં આવી. આનો અર્થ એ કે હવે ફક્ત ત્રણ દિવસ બાકી છે.
પગાર પંચે Mygov.in પોર્ટલ પર 18 પ્રશ્નોની પ્રશ્નાવલી તૈયાર કરી છે. 8મા નાણા પંચે પગાર માળખું, ભથ્થાં, પેન્શન અને અન્ય બાબતો પર સૂચનો માંગ્યા છે. પગાર પંચે કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ, પેન્શનરો, કર્મચારી સંગઠનો, સંશોધકો, શિક્ષણવિદો અને વ્યક્તિઓ પાસેથી ઇનપુટ માંગ્યા છે. આ પ્રશ્નાવલી હિન્દી અને અંગ્રેજીમાં છે. એ નોંધવું જોઈએ કે આ વખતે, ઇમેઇલ, ફોન અથવા પત્ર દ્વારા સૂચનો સ્વીકારવામાં આવશે નહીં.
કર્મચારીઓ માટે આ એક મહત્વપૂર્ણ તક છે. તેઓ પગાર પંચને પોતાનો પ્રતિસાદ આપી શકે છે. કર્મચારીઓ ફિટમેન્ટ ફેક્ટર, મોંઘવારી ભથ્થું (DA), ઘર ભાડું ભથ્થું (HRA), ઇન્ક્રીમેન્ટ, પેન્શન અને પગાર માળખા પર પોતાના સૂચનો આપી શકે છે.
Mygov.in પોર્ટલની મુલાકાત લીધા પછી, તમારે તમારો પ્રતિસાદ આપવા માટે OTP દ્વારા લોગ ઇન કરવાની જરૂર પડશે. કોઈપણ વ્યક્તિ મોબાઇલ અથવા ઇમેઇલ દ્વારા લોગ ઇન કરી શકે છે અને પ્રશ્નોના જવાબ આપી શકે છે.
