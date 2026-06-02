Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ફોટો
  • /ગુજરાતમાં ચોમાસાના ચાર મહિના કેવા જશે, કયા જિલ્લામાં વધુ અને ક્યા ઓછો વરસાદ આવશે, આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટીની આગાહી આવી

ગુજરાતમાં ચોમાસાના ચાર મહિના કેવા જશે, કયા જિલ્લામાં વધુ અને ક્યા ઓછો વરસાદ આવશે, આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટીની આગાહી આવી

Written ByDipti Savant
Published: Jun 02, 2026, 10:01 AM IST|Updated: Jun 02, 2026, 10:01 AM IST

Gujarat Monsoon 2026 Forecast : ગુજરાતમાં પ્રિ-મોન્સુન વરસાદનો ધમાકેદાર પ્રારંભ થયો છે. છેલ્લા 24 કલાકમાં 150 તાલુકામાં વરસાદ વરસ્યો છે. જેમાં અમદાવાદના ધંધુકા તાલુકામાં સૌથી વધુ વરસાદ વરસ્યો, તો ધંધુકા તાલુકામાં 4 ઈંચ વરસાદ વરસ્યો. સુરતના ઉમરપાડામાં પણ આકાશી આફત જેવી સ્થિતિ સર્જાઈ. આ વચ્ચે ચોમાસાની ચોંકાવનારી આગાહી આવી છે. જે મુજબ, આ વર્ષે રાજ્યમાં ચોમાસું સામાન્ય રહેશે. મધ્ય ગુજરાત અને દક્ષિણ ગુજરાતમાં 90 ટકાથી વધુ વરસાદ રહેશે. જે બતાવે છે કે, ચાલુ વર્ષે ગુજરાતમાં ચોમાસું સામાન્ય બની રહેશે. તો 5 રાજ્યમાં વાવાઝોડું આવશે. આ ઉપરાંત આજે મંગળવારે ચોમાસું કેરળ પહોંચી જવાના એંધાણ છે. 
 

ગુજરાતમાં ચોમાસું ક્યારે પહોંચશે1/4

ગુજરાતમાં ચોમાસું ક્યારે પહોંચશે

હવામાન વિભાગ અને આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટીનો ચોમાસાનો વરતારો આવી ગયો છે, અને તે ચોંકાવનારો પણ છે. રાજ્યમાં આગામી 20 જૂન પછી ચોમાસું વિધિવત રીતે સક્રિય થવાની પ્રબળ સંભાવના આ આગાહીમાં વ્યક્ત કરાઈ છે. તો સાથે જ મધ્ય અને દક્ષિણ ગુજરાતમાં ચોમાસા દરમિયાન સામાન્ય કરતાં 90 ટકાથી વધુ વરસાદ પડી શકે છે. અલ નિનોની અસરને પગલે સૌરાષ્ટ્ર, ઉત્તર ગુજરાત અને કચ્છમાં વરસાદની થોડી ઘટ વર્તાશે.   

ચોમાસાના ચાર મહિના કેવા રહેશે2/4

ચોમાસાના ચાર મહિના કેવા રહેશે

આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટીની આગાહી કહે છે, આજે મંગળવારે કેરળમાં ચોમાસાનું આગમન થશે. પરંતું ગુજરાતમાં 20 જુન બાદ ચોમાસું આવશે. જોકે, વાવણીલાક વરસાદ જુનના છેલ્લા સપ્તાહમાં જોવા મળશે. ચોમાસાના ચાર મહિનાની વાત કરીએ તો, જુલાઈ-ઓગસ્ટ-સપ્ટેમ્બર અને ઓક્ટોબરમાં ચોમાસું રહેતું હોય છે. આ આગાહી મુજબ, જુલાઈ મહિનાના મધ્યમાં ભારે વરસાદી મોહાલ આવશે. ઓગસ્ટ મહિનામાં 15 થી 20 દિવસ વરસાદની ઘટ રહેશે. એટલે કે ઓગસ્ટમાં લાંબા દિવસો સુધી વરસાદ નહિ જોવા મળે. પરંતું છેલ્લા સપ્તાહમાં સારો વરસાદ આવશે. સપ્ટેમ્બર મહિનામાં ભારેથી અતિભારે વરસાદ જોવા મળશે. 

કયા જિલ્લામાં કેટલો વરસાદ જોવા મળશે3/4

કયા જિલ્લામાં કેટલો વરસાદ જોવા મળશે

જોકે, વરસાદમાં ભારે વધઘટ જોવા મળશે. દક્ષિણ ગુજરાત અને મધ્ય ગુજરાતમાં 90 ટકાથી વધુ વરસાદ જોવા મળશે. પરંતુ ઉત્તર ગુજરાત, કચ્છ અને સૌરાષ્ટ્રમાં વરસાદની ઘટ જોવા મળશે. અહી સામાન્ય કરતા 20-30 ટકા વરસાદની ઘટ જોવા મળશે. ઓગસ્ટ મહિનામાં ઓછો વરસાદ હશે. જેમાં સૌરાષ્ટ્ર, કચ્છ અને ઉત્તર ગુજરાતમાં ઓછો વરસાદ જોવા મળશે. અહી 80 ટકા વરસાદની ઘટ નોંધાશે. જુન-જુલાઈના મહિનામાં ચોમાસાનો 50 ટકા વરસાદ આવી જશે. આ સીઝનમાં વાવાણી થતી હોવાથી ખેડૂતો માટે તે આર્શીવાદ સમાન બની રહેશે.   

અલનીનો અસર4/4

અલનીનો અસર

ગુજરાતના ચોમાસા પર પણ અલ નીનોની અસર જોવા મળી શકે છે. આ કારણે ગુજરાતમાં ચોમાસા દરમિયાન વરસાદની ઘટ જોવા મળશે. જો કેરળની વાત કરીએ, તો હજી સુધી કેરળમાં વિધિવત રીતે ચોમાસાની એન્ટ્રી થઈ નથી. સામાન્ય રીતે 1 જુનની આસપાસ કેરળમા ચોમાસું આવી જતું હોય છે, પરંતુ આ વખતે વિલંબ થયો છે. ત્યારે હજી એક-બે દિવસની રાહ જોવી પડી શકે છે. 

TAGS:
Gujarat Monsoon 2026
gujarat weather forecast
rain in gujarat
Monsoon Update

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
વૈભવ સૂર્યવંશીને ટીમ ઈન્ડિયામાં ક્યારે મળશે તક ? BCCIનું મોટું નિવેદન આવ્યું સામે
Vaibhav Sooryavanshi27 min ago
2
Tenant Rights India31 min ago
3
Shilpa Shinde controversy35 min ago
4
Satyabrata Kumar38 min ago
5
ICC50 min ago