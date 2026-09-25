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6570 દિવસ પછી અનંત ચૌદશ પર બન્યો 'જાદુઈ' સંયોગ, 4 રાશિઓ રાતોરાત માલામાલ થશે, ધન-સંપત્તિમાં આવશે ઉછાળો!

Written ByViral Raval
Published: Sep 25, 2026, 09:36 AM IST|Updated: Sep 25, 2026, 09:39 AM IST

Anant Chaturdashi Rashifal: આજે અનંત ચૌદશ એટલે કે ગણપતિ બાપ્પાના વિસર્જનનો દિવસ છે. આજના દિવસે ગ્રહણ યોગ અને પંચકનો વિશેષ સંયોગ બની રહ્યો છે. જ્યોતિષાચાર્યો મુજબ આ સંયોગ કેટલીક રાશિઓને ફાયદો કરાવી શકે છે. જાણો કઈ છે તે ભાગ્યશાળી રાશિઓ. 

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અનંત ચતુર્દશી એટલે કે અનંત ચૌદશનો દિવસ અત્યંત પવિત્ર અને ફળદાયી ગણવામાં આવે છે. એક બાજુ જ્યાં  આ  દિવસે ભગવાન શ્રીહરિ વિષ્ણુના અનંત રૂપની પૂજા થાય છે અને 14 ગાંઠોવાળું અનંતસૂત્ર બાંધવામાં આવે છે ત્યાં બીજી બાજુ ગણપતિ બાપ્પાને ભાવભીની વિદાય આપવામાં આવે છે. આ વર્ષે આ દિવસે આકાશમાં એક દુર્લભ અને મોટો જ્યોતિષી સંયોગ બન્યો છે. કુંભ રાશિમાં ચંદ્રમા અને રાહુએ ગ્રહણ યોગ બનાવેલો છે. તથા ચંદ્રમા કુંભ રાશિમાં હોવાથી આ દિવસે પંચક પણ પ્રભાવી રહેશે. રાહુ એક રાશિમાં લગભગ 18 મહિના સુધી ભ્રમણ કરે છે. જ્યારે ચંદ્રમા દર સવા બે દિવસે રાશિ બદલે છે. રાહુનું કુંભ રાશિમાં ગોચર અનેક વર્ષોમાં એકવાર આવે છે. જેના કારણે અનંત ચતુર્દશી પર કુંભ રાશિમાં રાહુ અને ચંદ્રમાનું એક સાથે આવવું લગભગ 18 વર્ષના લાંબા સમય બાદ બનેલો દુર્લભ સંયોગ છે. બીજુ એ કે ચંદ્રમાના ઘનિષ્ઠા, શતભિષા, પૂર્વાભાદ્રપદ નક્ષત્રોમાંથી પસાર થવાના કારણે પંચકની સ્થિતિ પણ બની રહી છે. જેને ધર્મશાસ્ત્રોમાં શુભ કાર્યો માટે વિચારણીય ગણવામાં આવે છે. આ વિશેષ સંયોગ કોને કોને ફાયદો કરાવી શકે છે તે પણ જાણો.   

મેષ રાશિ2/5

મેષ રાશિ

આ ગ્રહણ યોગ મેષ રાશિના 11માં કે જે આવક કે લાભનું સ્થાન છે ત્યાં બની રહ્યો છે. રાહુ અને ચંદ્રમાનું 11માં ઘરમાં હોવું એ આર્થિક મોરચે અત્યંત શુભ ફળ આપે છે. આવકના નવા નવા રસ્તા ખુલશે. જૂના અટકેલા પૈસા પાછા મળી શકે છે. વેપારમાં કોઈ મોટી ડીલ ફાઈનલ થઈ શકે છે.   

મિથુન રાશિ3/5

મિથુન રાશિ

ચંદ્રમા અને રાહુનો આ યોગ તમારી રાશિથી 9મો  ભાવ જે ભાગ્ય અને ધર્મનો ભાવ છે ત્યાં બને છે. ભાગ્યના સહયોગથી તમારા અટકેલા કામો અચાનક પાર પડી શકે છે. જે લોકો ઉચ્ચ શિક્ષણ, વિદેશ વેપાર કે ઓનલાઈન બિઝનેસ સાથે જોડાયેલા છે તેમને અનેક મોટી તકો મળી શકે છે. ધાર્મિક મુસાફરીના યોગ પણ બની રહ્યા છે.   

તુલા રાશિ4/5

તુલા રાશિ

આ યુતિ તુલા રાશિના 5માં જે બુદ્ધિ અને સંતાન તથા લાભનો ભાવ ગણાય છે તેમાં બની રહી છે. તુલા રાશિ પર આ સમયમાં અન્ય શુભ ગ્રહોનો પણ પ્રભાવ છે. શેર માર્કેટ કે જૂના રોકાણથી અચાનક લાભની શક્યતા છે. રચનાત્મક કે મીડિયા ક્ષેત્રે જોડાયેલા લોકોને મોટું નામ કે ઓળખ મળી શકે છે. 

ધનુ રાશિ5/5

ધનુ રાશિ

ચંદ્રમા અને રાહુ તમારી રાશિના 3જા ભાવમાં બિરાજમાન રહેશે. તમારો આત્મવિશ્વાસ ચરમસીમાએ રહેશે. નોકરીયાતોને ઓફિસમાં કોઈ નવી જવાબદારી કે બઢતી મળી શકે છે. વિરોધીઓ પર તમે ભારે પડશો અને તમારી કાર્યશૈલીના વખાણ થશે. 

 (Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ તથા ગ્રહ ગોચરની વ્યાખ્યાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)    

TAGS:
Anant Chaturdashi 2026
Grahan Yog
Ganesh Visarjan

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