મંગળ-રાહુની ખતરનાક યુતિથી બન્યો અંગારક યોગ, આ રાશિના જાતકો પર તોળાઈ રહ્યું છે મોટું સંકટ; થઈ શકે છે મોટા નુકસાન!

Angarak Yog 2026: જ્યારે પણ કોઈ રાશિમાં મંગળ અને રાહુની યુતિ થાય છે, ત્યારે અંગારક યોગનું નિર્માણ થાય છે. આ યોગ અત્યંત ઉગ્ર અને અશુભ માનવામાં આવે છે. હાલમાં કુંભ રાશિમાં આ યોગ બન્યો છે. જાણો આ યોગને કારણે કઈ રાશિના જાતકોની મુશ્કેલીઓમાં વધારો થશે.

મંગળ-રાહુની ખતરનાક યુતિ

કુંભ રાશિમાં 2 એપ્રિલ 2026 સુધી અંગારક યોગ પ્રભાવિત રહેશે. આ યોગને કારણે ઘણીવાર વિચાર્યા વગર નિર્ણય લેવાની વૃત્તિ વધે છે, જેના કારણે પાછળથી પસ્તાવો કરવો પડી શકે છે. આ યોગ જીવનમાં ઉતાર-ચઢાવ લાવે છે અને અચાનક આર્થિક નુકસાન કરાવી શકે છે. આ યોગના કારણે ઝઘડા, વિવાદ અથવા સંબંધોમાં તણાવ પેદા થાય છે. ચાલો જાણીએ કઈ રાશિઓ માટે અંગારક યોગ ખતરનાક સાબિત થવાનો છે.

મિથુન રાશિ

મિથુન રાશિના જાતકો માટે અંગારક યોગ અશુભ સાબિત થશે. બનેલા કામોમાં અચાનક અડચણો આવી શકે છે. 2 એપ્રિલ સુધી તમારે ખાસ સાવધાની રાખવાની જરૂર છે. કોઈપણ પ્રકારનું નવું રોકાણ કરવાનું ટાળો, નહીં તો નુકસાન થઈ શકે છે. કોઈપણ કામમાં ઉતાવળ કરવાનું ટાળો. પૂરતી તપાસ કર્યા વગર લેવાયેલો નિર્ણય ભવિષ્યમાં મુશ્કેલી ઊભી કરી શકે છે. આ સમયે ધીરજ અને સમજદારીથી કામ લેવું ખૂબ જ જરૂરી છે.

કર્ક રાશિ

કર્ક રાશિના જાતકો માટે આ યોગ જીવનમાં અનેક ઉતાર-ચઢાવ લઈને આવશે. ભવિષ્યમાં કેટલીક વસ્તુઓ પૂર્વ સૂચના વગર બદલાઈ શકે છે, તેથી સતર્ક રહો. કોઈ ખાસ વ્યક્તિ તરફથી દગો મળી શકે છે. કાર્યસ્થળ પર વિશેષ સાવધાની રાખવી. ગુપ્ત શત્રુઓથી બચીને રહેવું અને પોતાના કામથી કામ રાખવું. કોઈપણ પ્રકારની દલીલ કે અથડામણથી બચવું. જોખમી રોકાણથી દૂરી રહેવું. વાહન ચલાવતી વખતે પણ વિશેષ સાવધાની રાખવાની સલાહ છે.

ધન રાશિ

ધન રાશિના જાતકોની વાણીમાં કડવાશ આવી શકે છે. અજાણતા કહેવાયેલી કોઈ કડવી વાત તમારા સંબંધોને બગાડી શકે છે. નાની એવી દલીલ પણ મોટો વિવાદ બની શકે છે, તેથી બોલતી વખતે વિશેષ સાવધાની રાખવી પડશે. આર્થિક બાબતોમાં પણ સાવધાન રહો, નહીં તો મોટું નુકસાન થઈ શકે છે. ઉધાર લેવા કે આપવાનું ટાળો. કોઈના પર આંખ બંધ કરીને ભરોસો ન કરો. ખર્ચમાં અચાનક વધારો થઈ શકે છે.

કુંભ રાશિ

કુંભ રાશિના જાતકોમાં આ સમયગાળા દરમિયાન ગુસ્સો અને ચિડિયાપણું વધવાની સંભાવના છે, જેની અસર તમારા વૈવાહિક જીવન પર પડી શકે છે. એવું કંઈ પણ ન બોલવું જેનાથી જીવનસાથી સાથે ગેરસમજ ઉભી થાય. ધીરજ અને સમજદારીથી કામ લો. સ્વાસ્થ્ય બાબતે જરા પણ બેદરકારી ન રાખો. કોઈપણ મોટા જોખમવાળા રોકાણથી હાલમાં દૂરી બનાવી રાખો, કારણ કે લાલચમાં લેવાયેલો નિર્ણય નુકસાન કરાવી શકે છે.

(Disclaimer - પ્રિય વાચક, અમારા આ સમાચાર વાંચવા બદલ આભાર. આ સમાચાર તમને ફક્ત જાગૃત કરવાના હેતુથી લખવામાં આવ્યા છે. અમે આ લખવામાં સામાન્ય માહિતીની મદદ લીધી છે. Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

