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Angarak Yog: અંગારક યોગ અને રાહુ એકસાથે ગોચર કરશે, 30 જૂનથી બદલાશે 3 રાશિના દિવસો!

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jun 26, 2026, 05:11 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 05:11 PM IST

Angarak Yog: 30 જૂન, 2026ના રોજ, રાહુ ગ્રહ ધનિષ્ઠા નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે. આ જ્યોતિષીય ઘટના મેષ, કન્યા અને ધન રાશિ માટે નોંધપાત્ર નાણાકીય લાભ અને કારકિર્દીમાં પ્રગતિ લાવશે. આ ગોચર તમારા જીવનમાં કયા મહત્વપૂર્ણ સકારાત્મક ફેરફારો અને પડકારો લાવે છે તે જાણો.
 

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Angarak Yog: જ્યોતિષશાસ્ત્રમાં, ગ્રહોની ગતિ આપણા જીવન પર સીધી અસર કરે છે. આ સંદર્ભમાં, 30 જૂન, 2026ની તારીખ ખગોળીય દ્રષ્ટિકોણથી અત્યંત મહત્વપૂર્ણ છે. આ દિવસે, રાહુ ગ્રહ તેના નક્ષત્રને બદલીને મંગળ દ્વારા શાસિત ધનિષ્ઠા નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે. જ્યોતિષશાસ્ત્રમાં, રાહુ અને મંગળ વચ્ચેનું આ જોડાણ અંગારક યોગ તરીકે ઓળખાતી અગ્નિની પરિસ્થિતિ બનાવે છે, જે વૈશ્વિક અને વ્યક્તિગત લેવલે મોટા ફેરફારોનો સંકેત આપે છે.

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રાહુને અચાનકતા અને ટેકનોલોજીનો કારક માનવામાં આવે છે, જ્યારે મંગળ ઊર્જા, હિંમત અને ક્રોધનું પ્રતીક છે. જ્યારે રાહુ મંગળના નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરે છે, ત્યારે તેમની શક્તિઓ અથડાય છે, જેનાથી અંગારક યોગની અસરો વધે છે. આ સમયગાળા દરમિયાન, ટેકનોલોજી, રાજકારણ અને શેરબજારમાં મોટી ઉથલપાથલ થવાની સંભાવના છે. અંગત જીવનમાં, આ સંયોજન વ્યક્તિને વધુ પડતી મહત્વાકાંક્ષી બનાવી શકે છે, જેના કારણે ઉતાવળા નિર્ણયો લેવાનું જોખમ રહે છે.

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મેષ રાશિ: રાહુનું ગોચર તમારી હિંમત અને બહાદુરીમાં વધારો કરશે. તમને કામ પર તમારા કાર્ય માટે યોગ્ય શ્રેય મળશે. અટકેલા પ્રોજેક્ટ્સને વેગ મળશે. આત્મવિશ્વાસ રાખવાથી તમને દરેક પ્રયાસમાં સફળતા મળશે.  

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કન્યા રાશિ: આ સમય કારકિર્દી અને વ્યવસાય માટે આશીર્વાદરૂપ છે. તમને અચાનક નાણાકીય લાભ થવાની સંભાવના છે. લાંબા સમયથી પેન્ડિંગ પ્રમોશન મળવાની પ્રબળ સંભાવના છે.  

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ધન રાશિ: આ ગોચર તમારી આવકને સ્થિર કરશે અને આવકના નવા સ્ત્રોત ખોલશે. તમારી સામાજિક સ્થિતિ વધશે. રોકાણના મામલામાં સમજદારીપૂર્વક કાર્ય કરો, અને સફળતા મળશે.  

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Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.

TAGS:
Angarak Yog
Angarak Yog News
Rahu Gochar
30 June 2026
Astrology News
Rahu transit in Dhanishta Nakshatra
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