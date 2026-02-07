ભારે છે ફેબ્રુઆરી મહિનો! 23મીએ જીવન ખેદાનમેદાન કરે તેવો વિનાશકારી યોગ બનશે, 3 રાશિવાળા પર ઉપાધિના પોટલા આવશે
Rahu Mangal Yuti: 23 તારીખે મંગળ અને રાહુ અત્યંત વિનાશકારી, ઘાતક યોગ બનાવશે જે 3 રાશિઓ માટે ભારે રહી શકે છે. આર્થિક મોરચે ભારે ઉથલપાથલ જોવા મળી શકે છે. જાણો કોણે સતર્ક રહેવું પડશે.
નવગ્રહોમાં રાહુની ગણતરી રહસ્યમયી ગ્રહ, પાપી ગ્રહ અને છાયા ગ્રહ તરીકે થતી હોય છે. જ્યારે મંગળ ગ્રહોના સેનાપતિ ગણાય છે. હાલ રાહુ કુંભ રાશિમાં ભ્રમણ કરે છે. ગ્રહો સમયાંતરે અન્ય ગ્રહો સાથે યુતિ કે દ્રષ્ટિ પાડતા હોય છે. શનિની મૂળ ત્રિકોણ રાશિ કુંભમાં રાહુ ઉપરાંત ફેબ્રુઆરી મહિનામાં શુક્ર, બુધ, અને સૂર્ય પણ હશે. 23 ફેબ્રુઆરીએ મંગળ પણ આવશે. મંગળ અને રાહુ ભેગા થશે ત્યારે ઘાતક અંગારક યોગ પણ બનશે. જે અત્યંત અશુભ યોગ ગણાય છે. આ યોગ બને ત્યારે પ્રભાવિત જાતકોના જીવનમાં ભારે ઉથલપાથલ સર્જાતી હોય છે. જ્યોતિષ શાસ્ત્ર મુજબ અંગારક યોગની અસર તમામ રાશિઓ પર વધતી ઓછી જોવા મળી શકે છે. પરંતુ કેટલીક રાશિઓ એવી છે જેણે ખુબ સાચવીને રહેવું પડશે.
અંગારક યોગ શું છે
અંગારક યોગ અત્યંત ઘાતક, આક્રમક અને અશુભ યોગ ગણાય છે. મંગળ અને રાહુ ભેગા થાય ત્યારે આ યોગ બનતો હોય છે. જે ક્રોધ, દુર્ઘટના, સર્જરી, લોહી સંબંધિત બીમારીઓ, કૌટુંબિક વિખવાદનું વાતાવરણ ઉભું કરે છે. મંગળ અગ્નિ અને રાહુ વાયુનું પ્રતિક છે. આથી પણ આ યોગ જીવનમાં ઉથલ પાથલ લાવી શકે છે. આ યોગ બનવાથી કઈ કઈ રાશિના જાતકોએ સાચવવું પડશે તે ખાસ જાણો.
મેષ રાશિએ સંભાળીને રહેવું
રાશિચક્રની પહેલી રાશિ મેષ છે. મેષ રાશિના જાતકોએ આ અંગારક યોગ બને ત્યારે સાચવીને રહેવું. મેષ રાશિના લાભના સ્થાને મંગળ અને રાહુનો આ ઘાતક યોગ બની રહ્યો છે. આવામાં ફાલતું ગુસ્સાથી બચીને રહેવું. વધારે પડતો ગુસ્સો કામ બગાડી શકે છે. ગુસ્સામાં કોઈ પણ પ્રકારનો ઉતાવળો નિર્ણય ન લેવો. નહીં તો જોખમી નીવડી શકે છે. કરિયર પર પ્રભાવ જોવા મળી શકે. રાહુ ઉર્જા વધારશે જે યોગ્ય દિશામાં જાય તે જરૂરી છે. આર્થિક મોરચે પણ અસર જોવા મળી શકે છે. ફાલતું ખર્ચા હેરાન પરેશાન કરશે. પ્રોપર્ટી કે શેર બજારમાં સમજી વિચારીને રોકાણ કરવું.
કુંભ રાશિવાળાનો ગુસ્સો વધે
કુંભ રાશિના લગ્ન ભાવમાં અંગારક યોગ બનશે. જે જાતકોનો ગુસ્સો વધારી શકે છે. આથી સંભાળીને રહેવાની જરૂરી છે. નહીં તો ગુસ્સામાં કઈ પણ અજૂગતું થઈ શકે છે. અહંકાર વધી શકે જે નુકસાન કરાવી શકે છે. કારણ વગરના ડર, ભય કે અસુરક્ષાની ભાવના વધી શકે છે. પૈસા અંગે કોઈ જોખમ લેવું નહીં. નહીં તો ધનહાનિ થઈ શકે છે. સ્વાસ્થ્ય અંગે સચેત રહેવું. બ્લડ પ્રેશર, પેટ, ઊંઘ સંબંધિત સમસ્યાઓ થઈ શકે છે. આ સમયગાળામાં શાંતિ રાખવી અને ધ્યાન કે સાધના કરવું.
વૃશ્ચિક રાશવાળા આર્થિક મોરચે સંભાળીને રહે
વૃશ્ચિક રાશિના જાતકોની કુંડળીમાં આ યોગ સુખના સ્થાને બનવા જઈ રહ્યો છે. આવામાં આ રાશિના જાતકોની સુખ અને સમૃદ્ધિ પર સૌથી વધુ અસર જોવા મળી શકે છે. કોઈની સાથે અણબનાવ બની શકે છે. આથી જીભ પર કંટ્રોલ રાખવો. ગુસ્સામાં કઈ એવું ન બોલવું કે અનિચ્છનીય સ્થિતિ ઊભી થાય. પરિવારમાં મતભેદ રહી શકે છે. વાણી પર કાબૂ રાખશો તો સારા પરિણામ મળી શકે. ધર્મ અને સમજદારીથી સ્થિતિ કંટ્રોલ કરવી. જૂના કામ જોકે થઈ શકે છે. આધ્યાત્મિક બની શકો છો.
