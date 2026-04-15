અનિલ અંબાણીના સારા દિવસોની શરૂઆત ! 40%થી વધારેની તોફાની તેજી, બોનસ શેર આપી ચુકી છે કંપની
Anil Ambani Share: અનિલ અંબાણીની માલિકીની કંપનીના શેર બુધવારે 9 ટકાથી વધુ વધીને 28.56 રૂપિયા પર પહોંચી ગયા છે. 30 માર્ચથી, કંપનીના શેર 40% થી વધુ વધ્યા છે.
Anil Ambani Share: અનિલ અંબાણીની કંપની રિલાયન્સ પાવર(Reliance Power)ના શેર બુધવારે રોકેટ ગતિએ ઉછળ્યા હતા. બુધવારે BSE પર રિલાયન્સ પાવરના શેર 9%થી વધુ વધીને ₹28.56 પર પહોંચ્યા હતા. પાવર કંપનીના શેર પાંચ દિવસમાં 17%થી વધુ વધ્યા છે.
30 માર્ચથી, રિલાયન્સ પાવરના શેર 40%થી વધુ વધ્યા છે. છેલ્લા પાંચ વર્ષમાં, અનિલ અંબાણીની પાવર કંપનીના શેર 500% થી વધુ વધ્યા છે. બુધવારે રિલાયન્સ પાવરનું માર્કેટ કેપ 11,700 કરોડ રૂપિયાને વટાવી ગયું છે.
અનિલ અંબાણીની કંપની, રિલાયન્સ પાવરના શેર 52 અઠવાડિયાના નીચલા સ્તરથી 40%થી વધુ વધ્યા છે. 30 માર્ચ, 2026ના રોજ રિલાયન્સ પાવરના શેર ₹20.23 પર હતા. 15 એપ્રિલ, 2026ના રોજ રિલાયન્સ પાવરના શેર ₹28.56 પર પહોંચી ગયા. ડિસેમ્બર 2025 ક્વાર્ટરના શેરહોલ્ડિંગ પેટર્ન મુજબ, કંપનીમાં પ્રમોટરનો હિસ્સો 24.98% છે, જ્યારે જાહેર શેરહોલ્ડિંગ 75.02% છે.
અનિલ અંબાણીની માલિકીની રિલાયન્સ પાવરના શેર છેલ્લા પાંચ વર્ષમાં 500% થી વધુ વધ્યા છે. રિલાયન્સ પાવરના શેર, જે 16 એપ્રિલ, 2021ના રોજ ₹4.70 પર હતા, તે 15 એપ્રિલ, 2026ના રોજ ₹28.56 પર પહોંચ્યા. છેલ્લા ચાર વર્ષમાં રિલાયન્સ પાવરના શેર 93% થી વધુ વધ્યા છે.
છેલ્લા ત્રણ વર્ષમાં, કંપનીના શેર 125% થી વધુ વધ્યા છે. જોકે, છેલ્લા વર્ષમાં રિલાયન્સ પાવરના શેર 25% થી વધુ ઘટ્યા છે. છેલ્લા છ મહિનામાં, કંપનીના શેર 33% થી વધુ ઘટ્યા છે. છેલ્લા મહિનામાં, અનિલ અંબાણીની કંપની રિલાયન્સ પાવરમાં 27 ટકાથી વધુનો ઉછાળો જોવા મળ્યો છે.
રિલાયન્સ પાવરે તેના શેરધારકોને બોનસ શેર પણ ભેટમાં આપ્યા છે. અનિલ અંબાણીની પાવર કંપનીએ મે 2008 માં તેના રોકાણકારોને 3:5 ના ગુણોત્તરમાં બોનસ શેરનું વિતરણ કર્યું હતું. આનો અર્થ એ થયો કે રિલાયન્સ પાવરે તેના શેરધારકોને દરેક પાંચ શેર માટે ત્રણ બોનસ શેરનું વિતરણ કર્યું હતું.
