ગળા સુધી દેવામાં ડૂબેલા અનિલ અંબાણી રાજા જેવું જીવન જીવે છે, ₹5,000 કરોડનું ઘર, ટીનાને આપી ₹400 કરોડની બર્થડે ગિફ્ટ... હજુ કેટલું છે બેંક બેલેન્સ
ANIL Ambani Networth Now: એક સમયે ભારતના સૌથી ધનવાન ઉદ્યોગપતિ અનિલ અંબાણીએ ખુદને નાદાર ગણાવી દીધા. તેમની કંપનીઓ વેચાતી ગઈ. દેવું એટલું વધી ગયું કે કંપનીઓની હરાજી થઈ ગઈ. એટલું જ નહીં તેમની પાછળ તમામ તપાસ એજ્સીઓ પણ પડેલી છે.
ભારતના સૌથી ધનિક ઉદ્યોગપતિ મુકેશ અંબાણી કરતા એક સમયે અમીર અનિલ અંબાણીએ પોતાને નાદાર જાહેર કર્યા. તેમની કંપનીઓ વેચાઈ ગઈ. દેવાનો બોજ એટલો વધી ગયો કે કંપનીઓની હરાજી થઈ ગઈ. એટલું જ નહીં, ઘણી તપાસ એજન્સીઓ તેમની પાછળ પડી ગઈ છે. તાજેતરમાં, કોબ્રાપોસ્ટે અનિલ અંબાણીના નેતૃત્વ હેઠળના રિલાયન્સ ગ્રુપ પર 41,921 કરોડ રૂપિયાથી વધુનો ફ્રોડ કરવાનો આરોપ લગાવ્યો છે.
અનિલ અંબાણીની વાપસી
પોસ્ટમાં દાવો કરવામાં આવ્યો હતો કે અનિલ અંબાણીની કંપનીએ પૈસાની હેરફેર કરી છે. પરંતુ કંપની તરફથી આ આરોપોને પાયાવિહોણા ગણાવવામાં આવ્યા છે. તમામ મુશ્કેલી, કેસો, હરાજી અને નાદારી બાદ પણ અનિલ અંબાણી કમબેક કરી રહ્યાં છે. અનિલ અંબાણીની કંપની વાપસી કરી રહી છે.
અનિલ અંબાણીની કંપનીઓ કરી રહી છે વાપસી
અનિલ અંબાણી તેમની કંપનીઓ, ખાસ કરીને રિલાયન્સ પાવર અને રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના કારણે ઝડપથી પાછા ફરી રહ્યા છે. તેમની કંપનીઓ દેવામાં ડૂબેલી હોવા છતાં, અનિલ અંબાણી તેમની વૈભવી જીવનશૈલી માટે જાણીતા છે. મુકેશ અંબાણીના એન્ટિલિયાની ચર્ચા વિશ્વભરમાં થાય છે, પરંતુ નાના અંબાણીનું ઘર, એબોડ પણ ઓછું નથી. તેમની પાસે એક વૈભવી ઘર, લક્ઝરી કાર, એક ખાનગી જેટ અને એક વ્યક્તિગત ક્રુઝ છે.
5000 કરોડના ઘરમાં રહે છે અનિલ અંબાણી
વર્ષ 2020મા લંડનની એક કોર્ટની સામે તેમણે પોતાના નાદાર જાહેર કરી દીધા હતા. પરંતુ તેમની વૈભવી જીવનશૈલીમાં કોઈ ફેરફાર થયો નહીં. અનિલ અંબાણીના 17મા માળના ઘરનું નામ એબોડ છે, જ્યાં તે પરિવાર સાથે રહે છે.
6 મીટર ઊંચા આ ઘરમાં ઓપન સ્વિમિંગ પૂલ
આ ઘરના છત પર એક હેલિપેડ છે જે એકસાથે અનેક હેલિકોપ્ટર ઉતારી શકે છે. આ મિલકત અગાઉ બોમ્બે સબર્બન ઇલેક્ટ્રિસિટી સપ્લાય (BSES) ના ચેરમેનની હતી. 66 મીટર ઊંચા આ ઘરમાં ઓપન-એર સ્વિમિંગ પૂલ, ટેરેસ ગાર્ડન, જીમ અને બહુવિધ ગેરેજ છે. ઉપરનો માળ મુંબઈના અદભુત દૃશ્યો પ્રદાન કરે છે.
ખાનગી જેટમાં મુસાફરી કરી, પત્ની ટીનાને યાટ ભેટમાં આપી
અનિલ અંબાણી ભલે દેવામાં ડૂબેલા હોય, પરંતુ તેમણે પોતાની પત્નીને ભેટો આપવામાં કોઈ કસર છોડી ન હતી. રિલાયન્સ ગ્રુપના ચેરમેન અનિલ અંબાણીએ તેમની પત્ની ટીના અંબાણીને તેમના જન્મદિવસ પર એક લક્ઝરી યાટ ભેટમાં આપી હતી, જેની કિંમત આશરે ₹400 કરોડ છે. આ યાટનું નામ (ટિયાન) ટીના અને અનિલના નામના પહેલા બે અક્ષરો પરથી લેવામાં આવ્યું છે.
લક્ઝરી ગાડીઓ
અનિલ અને ટીના અંબાણીની પાસે બોમ્બાર્ડિયર ગ્લોબલ એક્સપ્રેસ એક્સઆરએસ પણ છે. ટાઇમ્સ ઓફ ઈન્ડિયા અનુસાર તેની કિંમત 311 કરોડ રૂપિયા છે. આ સિવાય પણ અન્ય ગાડીઓ તેમની પાસે છે.
અનિલ અંબાણી પાસે કેટલા રૂપિયા બચ્યા છે
અનિલ અંબાણીની સંપત્તિ, જે એક સમયે $42 બિલિયનથી વધુ હતી, તે હવે ઘણા ઉતાર-ચઢાવ પછી $1 બિલિયન સુધી પહોંચી ગઈ છે. અનિલ અંબાણીની કંપનીમાં પરત ફરતી તાકાતને કારણે, શેર વધવા લાગ્યા છે. અનિલ અંબાણી કંપનીનું દેવું ઘટાડવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી રહ્યા છે. ઘટતા દેવા અને મળેલા ઓર્ડરના આધારે, અનિલ અંબાણી પુનરાગમનની તૈયારી કરી રહ્યા છે. હવે તેમના બંને પુત્રો વ્યવસાયમાં પ્રવેશ કરી ચૂક્યા છે. જય અનમોલ અંબાણી અને જય અંશુલ અંબાણી તેમના પિતાનું દેવું ઘટાડવા અને કંપનીને નવી ઊંચાઈઓ પર લઈ જવા માટે દિવસ-રાત કામ કરી રહ્યા છે. નવા વ્યવસાયોમાં પ્રવેશ થઈ રહ્યો છે. એવી અપેક્ષા રાખવામાં આવે છે કે અનિલ અંબાણી ટૂંક સમયમાં દેવાનો બોજ ઘટાડશે અને પુનરાગમન કરશે.
Trending Photos