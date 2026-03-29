ફરી ગુજરાત પર મોટી આફત! આગામી 2 દિવસ આ જિલ્લામાં કડાકા-ભડાકા સાથે વરસાદની આગાહી, IMDનું એલર્ટ
Rain Forecast in Gujarat: ગુજરાતમાં ભર ઉનાળે ચોમાસા જેવો માહોલ જોવા મળી શકે છે. ત્યારે હવામાન વિભાગ અને અંબાલા પટેલની આગાહી અનુસાર અમરેલી જિલ્લાના વાતાવરણમાં પલટો આવ્યો છે. સાવરકુંડલાના ગ્રામીણ પંથકમાં કમોસમી વરસાદ વરસ્યો છે. કમોસમી વરસાદી ઝપટાથી વાતાવરણમાં ઠંકડ પ્રસરી છે. રાજ્યના હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલ અને હવામાન વિભાગ દ્વારા આગામી બે દિવસ માટે વીજળીના કડાકા-ભડાકા સાથે કમોસમી વરસાદ પડવાની આગાહી કરવામાં આવી છે.
હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ સક્રિય થવાને કારણે વાતાવરણમાં અચાનક પલટો આવ્યો છે. આજે ખાસ કરીને કચ્છ, સૌરાષ્ટ્ર અને ઉત્તર ગુજરાતમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદની શક્યતા છે. હવામાન વિભાગ દ્વારા આવતીકાલે રાજ્યના આઈસોલેટેડ પ્લેસમાં થન્ડર સ્ટ્રોમ અને વરસાદની આગાહી કરી છે. સાથે જ 2 તારીખે અને 3 તારીખે ફરીવાર વરસાદ પડી શકે છે. હવામાન વિભાગે વરસાદની સાથે 30 થી 40kmની ઝડપે પવન ફૂંકાવાની પણ આગાહી કરી છે.
હવામાન વિભાગ દ્વારા આજે અનેક જિલ્લામાં વરસાદની આગાહી કરી છે. છેલ્લા 24 કલાકમાં વરસાદ પડ્યો નથી. પરંતુ વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સના કારણે ગરમીમાં ઘટાડો નોંધાયો છે. આજે સૌરાષ્ટ્ર કચ્છ અને નોર્થ ગુજરાતમાં વરસાદની આગાહી છે. આજે સૌરાષ્ટ્રના કચ્છ, દ્વારકા પોરબંદર, જામનગર મોરબી રાજકોટ સુરેન્દ્રનગરમાં વરસાદની આગાહી છે. જ્યારે નોર્થ ગુજરાતમાં બનાસકાંઠા, પાટણ, મેહસાણા, સાબરકાંઠામાં વરસાદ પડવાની સંભાવના જોવા મળી રહી છે. જ્યારે આવતીકાલે બનાસકાંઠા, દાહોદ, મહીસાગર, અરવલ્લી, કચ્છમાં વરસાદની આગાહી છે. રાજ્યમાં 30 માર્ચે આઈસોલેટેડ પ્લેસમાં થન્ડર સ્ટ્રોમ અને વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. સાથે જ 2 અને 3 એપ્રિલના રોજ ફરી એકવાર વરસાદની આગાહી છે.
હવામાન વિભાગે જણાવ્યું છે કે, આજથી રાજ્યમાં પ્રિમોન્સૂન એક્ટિવિટી શરૂ થશે. આજથી બે દિવસ વરસાદની આગાહી સાથે વરસાદનું યલો એલર્ટ પણ આપવામાં આવ્યું છે. હવામાન વિભાગ દ્વારા આજે કચ્છ, દ્વારકા, પોરબંદર, મોરબી, સુરેન્દ્રનગર અને રાજકોટમાં વરસાદનું યલો એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે. સાથે વીજલી કડકા સાથે અનેક જિલ્લાાં વરસાદની આગાહી કરવામાં છે.
બીજી તરફ ઉત્તર પશ્ચિમ ભારતમાં વરસાદ ચાલુ રહેવાની શક્યતા છે. આજે અને આવતીકાલે સૌથી ભારે વરસાદની શક્યતા છે. કાશ્મીર ખીણમાં પણ હિમવર્ષા થઈ શકે છે. આ ઉપરાંત 29-30 માર્ચે ઉત્તર પશ્ચિમ ભારતમાં અને 30-31 માર્ચ દરમિયાન મધ્ય ભારતના કેટલાક ભાગોમાં કરા પડવાની શક્યતા છે. આ અઠવાડિયા દરમિયાન, ઉત્તરપૂર્વ ભારત અને નજીકના પૂર્વ ભારતમાં છૂટાછવાયાથી લઈને મોટા પાયે ફેલાયેલા વિસ્તારોમાં વાવાઝોડા અને જોરદાર પવન સાથે વરસાદ પડવાની શક્યતા છે. તેમજ 30 માર્ચથી 1 એપ્રિલ દરમિયાન ઉત્તરપૂર્વ ભારતમાં છૂટાછવાયા સ્થળોએ ભારે વરસાદ પડી શકે છે. આ અઠવાડિયા દરમિયાન, દક્ષિણ દ્વીપકલ્પ ભારતમાં વાવાઝોડા અને જોરદાર પવન સાથે છૂટાછવાયા વરસાદનો ટ્રેન્ડ ચાલુ રહેવાની શક્યતા છે.
ગુજરાતના જાણીતા હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલે આગામી દિવસો માટે ચિંતાજનક આગાહી કરી છે. અંબાલાલના જણાવ્યા અનુસાર, દેશના વાતાવરણમાં મોટો પલટો આવવા જઈ રહ્યો છે, જેની સીધી અસર ગુજરાત પર જોવા મળશે. આગામી 20 દિવસ સુધી દેશ સહિત ગુજરાતના અનેક ભાગોમાં ભારે પવનની ગતિ રહેવાની શક્યતા છે.
અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા મુજબ, માત્ર માર્ચના અંતમાં જ નહીં પણ એપ્રિલ મહિનામાં પણ કુદરતનો પ્રકોપ ચાલુ રહેશે. 5 એપ્રિલથી લઈને 8 થી 16 એપ્રિલ દરમિયાન એક પછી એક પશ્ચિમી વિક્ષેપ દેશ અને ગુજરાતના ભાગોને ધમરોળશે. આ સમયગાળા દરમિયાન દેશના કેટલાક ભાગોમાં મોટું વાવાઝોડું આવવાની પણ આશંકા છે.
Trending Photos