એક સાથે ત્રણ-ત્રણ સિસ્ટમ સક્રિય! વાવાઝોડાના કારણે ગુજરાતનું વાતાવરણ ભયાનક રીતે પલટાશે! ચોંકાવનારી આગાહી
Gujarat Weather Forecast: હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલની આગાહી અનુસાર ગુજરાતમાં 15થી 17 ડિસેમ્બર માવઠાની સંભાવના છે. તેમણે જણાવ્યું કે ગુજરાતમાં 15થી 17 ડિસેમ્બર વચ્ચે વાદળછાયુ વાતાવરણ રહેશે, જ્યારે કેટલાક વિસ્તારોમાં સામાન્ય વરસાદ પડી શકે છે. ડિસેમ્બરમાં પશ્ચિમી વિક્ષોભની સંભાવના છે, જેના કારણે ડિસેમ્બરના બીજા સપ્તાહમાં રાજ્યના વિવિધ વિસ્તારમાં માવઠું પડી શકે છે. સાથે 20 ડિસેમ્બરથી દેશના ઉત્તરીય પ્રદેશોમાં હિમ વર્ષાની પણ સંભાવના છે.
હવામાન વિભાગની આગાહી પ્રમાણે આ વાવાઝોડાની અસર આજથી જોવા મળી શકે છે. સેન્યાર વાવાઝોડાની અસરને કારણે કેટલાક રાજ્યોમાં વરસાદ પણ પડી શકે છે. ત્યારે શું આ વાવાઝોડાની અસર ગુજરાતમાં થશે કે નહીં? બંગાળની ખાડી અને મલાક્કામાં બનેલું લો પ્રેશર હવે ડિપ્રેશનમાં ફેરવાઈ રહ્યું છે. જેના કારણે સેન્યાર વાવાઝોડું આવવાનો ખતરો છે. હવામાન વિભાગના લેટેસ્ટ અપડેટ પ્રમાણે દક્ષિણ અંડમાન સમુદ્ર પર નીચું દબાણ ધરાવતું ક્ષેત્ર હવે ડિપ્રેશનમાં ફેરવાઈ રહ્યું છે. આ કારણે સોમવારથી વાવાઝોડું સેન્યાર તીવ્ર બનશે.
હવામાન વિભાગની આગાહી પ્રમાણે 24 નવેમ્બરે અંડમાન સમુદ્ર પર ડિપ્રેશન બની શકે છે. હવામાન વિભાગે તમિલનાડુ અને કેરળમાં વરસાદનું ઓરેન્જ એલર્ટ જાહેર કર્યું છે. આંધ્રપ્રદેશ, ઓડિશા અને પશ્ચિમ બંગાળમાં વરસાદ પડી શકે છે. સેન્યાર વાવાઝોડાની અસરો આજથી જોવા મળી શકે છે. વાવાઝોડાની અસરને કારણે ઉત્તર ભારતમાં ઠંડી વધવાની સંભાવના છે. જ્યારે દિલ્હી-એનસીઆરમાં પણ ઠંડીનું મોજું ફરી વળશે. મન્નારની ખાડી, તમિલનાડુ, પુડુચેરી અને શ્રીલંકાના દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં 29 નવેમ્બર સુધી અને આંધ્ર પ્રદેશના દરિયાકાંઠાના વિસ્તારો માટે આ ચેતવણી 30 નવેમ્બર સુધી જાહેર કરવામાં આવી છે.
26 નવેમ્બર પછી આ વાવાઝોડું તમિલનાડુ-આંધ્ર પ્રદેશના દરિયાકાંઠા તરફ આગળ વધશે અથવા ઉત્તર તરફ વળીને ઓડિશા-બાંગ્લાદેશ તરફ જઈ શકે છે. ભારતીય હવામાન વિભાગ (IMD)એ જણાવ્યું છે કે, મલેશિયા અને તેને અડીને આવેલા મલક્કા સ્ટ્રેટ ઉપર બનેલું લો પ્રેશર સતત મજબૂત થઈ રહ્યું છે અને ધીમે ધીમે બંગાળની ખાડી તરફ આગળ વધી રહ્યું છે. IMDએ કહ્યું છે કે, કોમોરિન અને દક્ષિણ-પશ્ચિમ બંગાળની ખાડી તેમજ શ્રીલંકાની આસપાસના વિસ્તારોમાં 25 નવેમ્બરની આસપાસ તેની અસરથી એક લો પ્રેશર બનવાની સંભાવના છે.
આગામી 24 કલાકમાં તેનાથી દક્ષિણી અંદમાન સાગર ઉપર એક ડિપ્રેશનમાં ફેરવાઈ જવાની ઘણી સંભાવના છે. ત્યારબાદ આ સિસ્ટમ 26 નવેમ્બરની આસપાસ 'ચક્રવાત સેન્યા૨' (Cyclone Senyar)નું સ્વરૂપ લઈ શકે છે. તેના કારણે અંદમાનથી લઈને ઓડિશાના દરિયાકાંઠાના વિસ્તારો સુધી 25 થી 29 નવેમ્બરની વચ્ચે ભારે વરસાદ થવાની સંભાવના છે. IMDએ જણાવ્યું છે કે, લો પ્રેશર સતત પશ્ચિમ-ઉત્તર અને ઉત્તર દિશામાં આગળ વધી રહ્યું છે, જે આગામી 48 કલાકમાં દક્ષિણ બંગાળની ખાડી ઉપર એક ચક્રવાતી વાવાઝોડામાં ફેરવાઈ જવાની સંભાવના છે.
હવામાન વિભાગના જણાવ્યા મુજબ, તેના કારણે અંદમાન અને નિકોબાર દ્વીપ સમૂહમાં 25-29 નવેમ્બર દરમિયાન ભારેથી અતિભારે વરસાદ થવાની સંભાવના છે. જ્યારે તમિલનાડુમાં 25-27 નવેમ્બર દરમિયાન, કેરળ અને માહેમાં 24-26 નવેમ્બર દરમિયાન, લક્ષદ્વીપમાં 24 નવેમ્બરના રોજ, તટીય આંધ્ર પ્રદેશમાં 29 નવેમ્બરના રોજ ભારે વરસાદ થવાની સંભાવના છે. આ ઉપરાંત તમિલનાડુમાં 24 અને 28-30 નવેમ્બરના રોજ અને તટીય આંધ્ર પ્રદેશ અને યનમમાં 30 નવેમ્બરના રોજ અતિભારે વરસાદ થવાની સંભાવના છે. આ દરમિયાન પવન 65 થી 100 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે ફૂંકાઈ શકે છે અને ધોધમાર વરસાદ થઈ શકે છે.
24 કલાકમાં ચક્રવાતી વાવાઝોડું બની જશે
હવામાન વિભાગે કહ્યું છે કે, દક્ષિણ બંગાળની ખાડી ઉપર બનેલા લો પ્રેશરને કારણે રવિવારે કાવેરી ડેલ્ટા, તમિલનાડુના દક્ષિણી અને દક્ષિણ તટીય જિલ્લાઓમાં ભારે વરસાદ થયો છે અને આગામી 24 કલાકમાં તે ચક્રવાતી વાવાઝોડામાં ફેરવાઈ જશે. IMDએ એમ પણ કહ્યું છે કે, મંગળવારથી એક નવું લો પ્રેશર બનવાની પણ સંભાવના છે, જેનાથી ઉત્તર-પૂર્વીય ચોમાસાની સક્રિયતા વધુ વધશે. IMD મુજબ, દક્ષિણ-પૂર્વ અરબી સમુદ્રમાં નીચલા ટ્રોપોસ્ફિયરમાં પણ એક ઉપરી સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન બનેલું છે. તેના કારણે દક્ષિણના રાજ્યોમાં આગામી કેટલાક દિવસોમાં ભારે વરસાદ થવાની અપેક્ષા છે.
હજુ મુખ્ય ભૂમિથી લગભગ 1000 KM દૂર
IMD દ્વારા જાહેર કરાયેલા તાજા અપડેટ મુજબ, હાલેમાં આ સિસ્ટમ મલક્કા જલડમરુમધ્ય અને દક્ષિણ અંદમાન સાગરની આસપાસ સક્રિય છે અને ધીમે ધીમે દક્ષિણ-પૂર્વ બંગાળની ખાડી તરફ આગળ વધી રહી છે. આ સિસ્ટમ હજુ મુખ્ય ભૂમિથી લગભગ 1,000 કિલોમીટર દૂર છે, તેથી તેના ચોક્કસ માર્ગ અને અસર વિશે સ્પષ્ટ માહિતી આજ સાંજ સુધીમાં મળી શકશે. IMDએ ચક્રવાતનો સામનો કરવા માટે ચેતવણી પણ જાહેર કરી છે અને કહ્યું છે કે, માછીમારો 27 નવેમ્બર સુધી દક્ષિણ અંદમાન સાગરમાં ન જાય. તેમજ 24 થી 28 નવેમ્બર સુધી દક્ષિણ-પૂર્વ બંગાળની ખાડીમાં માછીમારોને ન જવાની ચેતવણી જાહેર કરીને પ્રતિબંધ મૂકવાની સલાહ આપી છે.
