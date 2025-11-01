ડંકાની ચોટ પર લખી રાખજો! ગુજરાત પર વધુ એક વાવાઝોડાનો ખતરો, જાણો શું થશે અસર? ચોંકાવનારી આગાહી
Gujarat Weather Update: હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલની આગાહી અનુસાર, ગુજરાતના હવામાનમાં આગામી દિવસોમાં મોટા ફેરફારો જોવા મળી શકે છે. હાલમાં કમોસમી વરસાદનું સંકટ છે, ત્યારબાદ ઠંડીનું પ્રમાણ વધશે, અને સાથે જ નવેમ્બરના અંતમાં વાવાઝોડાનો ખતરો પણ તોળાઈ રહ્યો છે. હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલના મતે, ગુજરાતમાં ૩ નવેમ્બર સુધી કમોસમી વરસાદ થવાની સંભાવના છે.
ક્યાં થશે વરસાદ?
સૌરાષ્ટ્ર, દક્ષિણ ગુજરાત, મધ્ય ગુજરાત અને ઉત્તર ગુજરાતના વિસ્તારોમાં આ કમોસમી વરસાદ થઈ શકે છે. ખેડૂતોને આ સમયગાળા દરમિયાન પોતાના પાકનું રક્ષણ કરવા માટે પૂરતી તકેદારી રાખવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. અરબી સમુદ્રના ડિપ્રેશનને લીધે ફરી એકવાર આગામી ત્રણ દિવસ ભારે વરસાદ અને વાવાઝોડાની ચેતવણી આપવામાં આવી છે. સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છ ક્ષેત્રમાં ગીર સોમનાથ, દીવ, અમરેલી અને ભાવનગર માટે ઓરેન્જ એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યુ છે. જેમાં ખૂબ જ ભારે વરસાદની આગાહી છે.
ઠંડીનું આગમન અને પશ્ચિમી વિક્ષેપ
વરસાદ બાદ રાજ્યમાં ઠંડીનું પ્રમાણ વધશે. ઠંડીના પ્રારંભ અંગેની આગાહીઓ નીચે મુજબ છે. રાજ્યમાં 7નવેમ્બરથી ઠંડા પવનો ફૂંકાવાની શરૂઆત થઈ શકે છે, જેના કારણે વાતાવરણમાં ઠંડકનો અનુભવ થશે. 8 થી 12 નવેમ્બર દરમિયાન પશ્ચિમી વિક્ષેપની અસર જોવા મળશે. આના કારણે પર્વતીય પ્રદેશોમાં બરફવર્ષા થઈ શકે છે, જેના સીધા પરિણામ સ્વરૂપે ગુજરાતમાં ઠંડીનું પ્રમાણ વધશે. ડિસેમ્બરના પ્રથમ સપ્તાહમાં પણ પશ્ચિમી વિક્ષેપ આવી શકે છે. ત્યારબાદ, ડિસેમ્બર ૧૬ થી પર્વતીય વિસ્તારોમાં હિમવર્ષા થવાની શક્યતા છે, જે રાજ્યમાં ઠંડીનું પ્રમાણ વધુ વધારશે.
અડધા સૌરાષ્ટ્ર પર વાદળોનું સામ્રાજ્ય
ડીપ ડિપ્રેશનની અસરને પગલે લગભગ અડધા સૌરાષ્ટ્ર ઉપર વાદળો છવાયા છે. ઈનસેટ ઉપગ્રહની લેટેસ્ટ તસ્વીઈરમાં અડધા ઉપરાંતના સૌરાષ્ટ્ર, દક્ષિણ ગુજરાત અને મુંબઈ ગોવા સુધી વાદળાઓ ખડકાયેલા જોવા મળે છે. સૌરાષ્ટ્રના સાગર કાંઠે વાદળાઓ સતત આવી રહ્યા છે. આજે પણ ઠેર ઠેર વરસાદના એંધાણ છે.
બંગાળના ઉપસાગરમાં વાવાઝોડાના સંકેત
નવેમ્બરના મધ્ય અને અંતમાં હવામાનમાં વધુ એક મોટો પલટો આવી શકે છે. બંગાળના ઉપસાગરમાં વાવાઝોડાના સંકેતો મળી રહ્યા છે. 18 થી 25 નવેમ્બર દરમિયાન રાજ્યના હવામાનમાં પલટો આવી શકે છે. આ સમયગાળા દરમિયાન, એટલે કે 18 અને 19 નવેમ્બરના રોજ, રાજ્યમાં કેટલાક વિસ્તારોમાં વાદળછાયું વાતાવરણ રહેશે અને પુન: કમોસમી વરસાદ થઈ શકે છે. ગુજરાતના લોકોએ કમોસમી વરસાદ અને ત્યારબાદ આવનારી તીવ્ર ઠંડી માટે તૈયાર રહેવાની જરૂર છે. ખેડૂતોએ સતત હવામાનની માહિતી પર નજર રાખવી અનિવાર્ય છે.
કયા કયા જિલ્લાઓને વાવાઝોડાની અસર થશે
ભરૂચ અને સુરત સહિત ગુજરાતના ઘણા વિસ્તારોમાં આગામી ત્રણ દિવસ ભારે વરસાદ અને વાવાઝોડાની ચેતવણી આપવામાં આવી છે. હવામાન વિભાગ અનુસાર, દક્ષિણ ગુજરાત માટે યલો એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. જ્યાં ભારે વરસાદની પણ આગાહી છે. અમદાવાદમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદની આગાહી છે. દરિયા કિનારે ભારે પવન ફૂંકાવાની શક્યતાને ધ્યાને લઈને માછીમારોને આગામી ત્રણ દિવસ સુધી દરિયામાં ન જવાની હવામાન વિભાગે સૂચના આપી છે. હવામાન વિભાગે જણાવ્યું હતું કે, માછીમારોએ સતર્ક રહેવું જોઈએ.
આ જિલ્લાવાળા સાચવજો
અરબસાગરમાં સક્રિય ડિપ્રેશનના કારણે રાજ્યમાં વરસાદ યથાવત છે. તેથી હવામાન વિભાગે નાવકાસ્ટ બુલેટિન જાહેર કર્યું છે. આગામી ત્રણ કલાક માટે રાજ્યમાં વરસાદની આગાહી રહેશે. જેમાં વડોદરા, ભરૂચ, છોટાઉદેપુર, ભાવનગર, દેવભૂમિ દ્વારકા, પોરબંદર, જુનાગઢ અને પંચમહાલમાં ઓરેન્જ એલર્ટ સાથે વરસાદની આગાહી છે. જામનગર, રાજકોટ, અમરેલી, ગીર સોમનાથ, દીવ, બોટાદ, સુરેન્દ્રનગર, મોરબી, અમદાવાદ, ગાંધીનગર, ખેડા, અરવલ્લી, સાબરકાંઠા, મહીસાગર, દાહોદ, આણંદ, નર્મદા, સુરત, તાપી, ડાંગ, નવસારી, વલસાડ, દમણ દાદર અને નગર હવેલીમાં યલો એલર્ટ સાથે વરસાદની આગાહી છે.
