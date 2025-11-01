આગામી ત્રણ કલાક આ વિસ્તારો માટે ભારે! અંબાલાલની વરસાદ, વાવાઝોડું અને ઠંડી અંગે સૌથી ભયાનક આગાહી
Ambalal Patel forecast: અરબ સાગરમાં સક્રિય થયેલા ડિપ્રેશન (Depression)ના કારણે રાજ્યમાં વરસાદનું વાતાવરણ હજી પણ યથાવત છે. હવામાન વિભાગે (IMD) આ અંગે આજે સવારે એક મહત્ત્વનું 'નાવ કાસ્ટ' (Now Cast) બુલેટિન જાહેર કર્યું છે, જેમાં આગામી ત્રણ કલાક માટે રાજ્યના વિવિધ ભાગોમાં વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે.
સવારે 7 વાગ્યાથી આગામી ત્રણ કલાક માટે વરસાદની આગાહી
હવામાન વિભાગ દ્વારા સવારે 7 વાગ્યાથી આગામી ત્રણ કલાકના સમયગાળા માટે ગુજરાતમાં વરસાદ પડવાની સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. રાજ્યના અનેક જિલ્લાઓમાં હળવા (યલો એલર્ટ) થી લઈને મધ્યમ (ઓરેન્જ એલર્ટ) વરસાદની આગાહી છે.
અંબાલાલ પટેલે વધુમાં જણાવ્યું છે કે, અન્ય પશ્ચિમી વિક્ષોભ આવવાની શક્યતા રહેશે. 18મી નવેમ્બર બાદ બંગાળના ઉપસાગરમાં ચક્રવાત થતા રહેશે. આ ચક્રવાતની અસર લગભગ 15 ડિસેમ્બર સુધી રહેશે. એટલે કે, 15 ડિસેમ્બર સુધી માવઠા થશે. આ વખતે માવઠાની શક્યતા વધારે રહી શકે છે. ઠંડીની આગાહી કરતા તેમણે જણાવ્યું છે કે, આ વખતે લા નીનો બને તો ઠંડી વધુ બની શકે છે. પરંતુ આમ છતાં નવેમ્બરની શરૂઆતમાં શિયાળુ પાક માટે હવામાન સાનુકૂળ રહેશે. 22 ડિસેમ્બર બાદ ગાત્રો થીજવતી ઠંડી પડવાની શક્યતા રહેશે. જાન્યુઆરીની શરૂઆતમાં હાડ થીજવતી ઠંડી પડશે. આ સાથે ઉત્તરાયણ બાદ પણ ઠંડા પવનો શરીરને કંપાવી શકે છે.
ઓરેન્જ એલર્ટ: મધ્યમથી ભારે વરસાદની આગાહી
આ જિલ્લાઓ માટે હવામાન વિભાગે ઓરેન્જ એલર્ટ જાહેર કર્યું છે, જેનો અર્થ છે કે આ વિસ્તારોમાં મધ્યમથી લઈને ભારે વરસાદ પડવાની સંભાવના છે. જેમાં વડોદરા, ભરૂચ, છોટાઉદેપુર, ભાવનગર, દેવભૂમિ દ્વારકા, પોરબંદર, જૂનાગઢ અને પંચમહાલનો સમાવેશ થાય છે.
યલો એલર્ટ: હળવા વરસાદની આગાહી
આ ઉપરાંત, રાજ્યના અન્ય ઘણા વિસ્તારોમાં યલો એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. આ જિલ્લાઓમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદ પડવાની શક્યતા છે. જેમાં જામનગર, રાજકોટ, અમરેલી, ગીર સોમનાથ, દીવ, બોટાદ, સુરેન્દ્રનગર, મોરબી, અમદાવાદ, ગાંધીનગર, ખેડા, અરવલ્લી, સાબરકાંઠા, મહીસાગર, દાહોદ, આણંદ, નર્મદા, સુરત, તાપી, ડાંગ, નવસારી, વલસાડ, દમણ અને દાદરા અને નગર હવેલીનો સમાવેશ ખાય છે.
વાવાઝોડા અંગે આગાહી કરતા જણાવ્યું છે કે, બંગાળનો ઉપસાગર ચક્રવાતનું કારખાનું બની શકે છે. અત્યારથી લઈને આગામી વર્ષ 2027 સુધીમાં ચક્રવાતના વર્ષો આવે તેવું પણ બની શકે. આ ભીષણ ચક્રવાતો 100 વર્ષનો રેકોર્ડ તોડે તેમ પણ બની શકે છે. હવામાન વિભાગની આ આગાહીને ધ્યાનમાં રાખીને આ વિસ્તારોના નાગરિકોને સાવચેત રહેવા, માછીમારોને દરિયો ન ખેડવા અને ખેડૂતોને પોતાના પાકને સુરક્ષિત કરવા માટે જરૂરી પગલાં લેવાની સલાહ આપવામાં આવે છે.
